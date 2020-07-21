Дело было под Полтавской…

Этот отрезок отдельно взятой улицы Полтавской вписывается в общегородскую стратегию модернизации городской транспортной инфраструктуры. Она же, в свою очередь, реализуется в полном соответствии с идеологией мэра Кропивницкого Андрея Райковича, а именно, системном и комплексном подходе при решении проблемных задач. В качестве примера можно привести известную всем арку, которую сделали не саму по себе, а параллельно реконструировали не только прилегающие улицы, но и коммунальные коммуникации, а также связь и освещение.

На Полтавской сначала провели ремонт путепровода по переулку Объездному, он же Знаменский или Полтавский мост (кстати, не пора ли определиться с его названием, возможно, провести конкурс?). Потом с Полтавской соединили объездную дорогу по улице Кропивницкого, но эти объекты тоже нельзя считать законченными без расширения и реконструкции одной из важнейших городских магистралей. В развитых странах транспортные магистрали строятся с учетом будущих потребностей, а у нас все приходится исправлять на ходу.

Этот объект – на самом деле достаточно сложный и, если так можно сказать, многоуровневый. На Полтавской строители должны заменить на пластик больше 650 метров старого магистрального водопровода, реконструировать технологические камеры, а также полностью заменить задвижки, чтобы переподключить несколько десятков зданий. Именно эта фаза сейчас проводится наиболее активно – строители демонтируют старые бетонные кольца в колодцах и заменяют их новыми, прокладывают трубопровод, монтируют запорную арматуру. Паралл­ельно проводится замена около 60 осветительных опор контактной сети, на которых будут размещены современные светильники. Кажется, что все это сложно совместить в пространстве и времени, но подготовительные работы и согласования велись еще на этапе проектирования, ведь самое главное – это обеспечить синхронность действий подрядчиков и исполнителей работ.

До начала активной фазы реконструкции, которая стартовала 14 июля, были получены все разрешительные документы, проавансирована закупка и обеспечен завоз всех необходимых материалов и комплектующих, чем был задан необходимый темп. Одновременно с земляными работами на стороне улицы с частным сектором начали укладывать тротуар и бурить ямы под новые опоры, но все же основным элементом остается расширение дороги на 4 метра со стороны многоэтажек и укладка асфальтобетонного покрытия. Все это надо закончить к 15 октября, причем работы спланированы таким образом, чтобы максимально сохранить непрерывность движения транспорта. Но без изменения графиков не обойтись. Пока меняют контактную сеть, троллейбусы будут следовать со стороны центра только до швейной фабрики, но с площади Богдана Хмельницкого в сторону Лесопарковой через арку будут ходить со вторника 4 автобуса. Эти временные объездные схемы будут действовать около двух месяцев.

Более того, расширением самой Полтавской дело не ограничивается, потому что в ходе проектирования было решено отказаться от светофорного регулирования на повороте к мосту за счет сооружения вообще новой кольцевой развязки! Это должно минимизировать задержки движения – светофоры на этом участке в значительной мере способствуют скоплению транспорта и образованию тянучек. В результате мы вскоре увидим не только широченную магистраль, но и новую развязку, пассажирские остановки, а также новые тротуары и первую в городе велодорожку, которую проложат со стороны многоэтажек. Понятное дело, что не останутся в стороне и вопросы озеленения, будет высажено около полусотни деревьев, восстановлена газонная часть.

Директор генподрядной организации Андрей Жила рассказал нам, что проект стоимостью около 40 миллионов гривен разработан детально, и поэтому особых сложностей не должно быть. Такая уверенность свидетельствует не только об опыте, но и о наработанном за последние 5 лет техническом и интеллектуальном потенциале, позволяющем городу справляться с вызовами сейчас и решать амбициозные проекты в будущем.