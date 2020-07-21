Кто, если не мы с вами?

Детские дома семейного типа – это относительно новый и позитивный подход к воспитанию детей-сирот и заботе о них. В отличие от обычных интернатов, в детском доме семейного типа дети находятся под опекой приемных родителей и живут в гораздо более комфортных и приемлемых условиях.

В Кропивницком успешно действует уже несколько детских домов семейного типа. И в ближайшее время может появиться ещё один. Но только в том случае, если каждый из нас поможет, чем может, в этом деле.

В редакцию «УЦ» обратилась глава гражданской организации «Відповідальне батьківство» и мама четырех приемных детей Юлия Холодовская. Они с мужем решили создать детский дом семейного типа и принять под свою опеку ещё 7 детей, но столкнулись с определенными трудностями…

«Мы уже 9 лет, как являемся приемной семьей. И в течение последних нескольких лет мы размышляли над тем, чтобы принять в свою семью ещё детей, поскольку опыт в этом деле уже есть немалый. Третий год у наших очень близких друзей существует детский дом семейного типа, и мы увидели, что это хоть и сложно, но реально: с детьми происходят позитивные перемены, даже невзирая на то, что их так много (от 5 до 10). Поэтому мы тоже решились на такой серьезный шаг и уже зимой начали присматривать дом.

Есть всеукраинская программа, которая предоставляет государственную субвенцию на покупку и постройку домов для таких семей. Но в этом году в нашем законодательстве появились некоторые изменения, и теперь 20 процентов от стоимости дома должны либо заплатить спонсоры, либо деньги должны быть выделены из местного бюджета. А поскольку сейчас очень сложная ситуация с коронавирусом, средства из местного бюджета были направлены именно на борьбу с этой проблемой, и потому город нам никак помочь не может. Остается лишь полагаться на спонсоров. Будет очень жаль, если дети снова останутся в детском доме и не смогут попасть в семью. Поэтому мы рискнули обратиться за помощью к людям, пишем сейчас письма депутатам и всем, кто хоть как-то может посодействовать в этом деле. Приемные семьи нашего города нас поддерживают и очень помогают.

Проблема ещё в том, что всё это ограничено в сроках. Буквально через несколько дней нам нужно подавать заявку городской власти о своем решении. За 5 дней мы собрали третью часть от необходимой суммы – 130 тысяч гривен. На наш призыв откликнулись люди из разных стран и городов, со многими из которых мы даже не знакомы лично. Самый маленький вклад был 17 гривен, а самый большой – 1000 долларов. Каждый из этих взносов важен и ценен. Много людей за нас переживают и молятся. Мы очень верим, что соберем необходимую сумму за эту неделю, которая будет решающей. Необходимо ещё 260 тысяч гривен.

Дом мы уже выбрали: 260 квадратных метров с хорошим ремонтом и утепленными стенами, двумя котлами, всей необходимой техникой и мебелью, фруктовым садом и большим огородом, то есть со всеми необходимыми условиями для нормальной жизни детей. В новый дом мы будем переезжать с тремя детьми, из которых двое приемных и один – кровный, а также к нам добавятся ещё 7 деток-сирот из нашего города. Мы любим подростков и умеем с ними работать, поэтому с радостью примем детей такого возраста», – делится Юлия Холодовская.

260 тысяч гривен семье Холодовских нужно собрать в течение этой недели. Давайте поможем в этом благом деле и дадим возможность 7 деткам из нашего города ощутить родительскую опеку и настоящий домашний уют!

Реквизиты карты Юлии Холодовской: 4731 2191 1900 7213.