Туристическое лето-2020: лайфхаки и нюансы

Лето-2020 – наверное, первое за много лет, когда о путешествиях пришлось забыть большинству жителей Земли. И только лишь с небольшими послаблениями карантина поездки в другие страны хоть и не стали такими же свободными, как и раньше, но, как минимум, уже представляются более возможными. Куда сейчас безопаснее путешествовать украинцам и о каких нюансах нужно знать, «УЦ» рассказал директор туристического агентства Raido Tour Александр Знахаренко.

– Александр, какая сейчас ситуация в туристической сфере для украинцев?

– Ситуация меняется каждый день. Возможно, кто-то откроет свои границы для нас или же какие-то страны будут переведены из зеленой зоны в красную и также наоборот. В зеленую зону на данный момент входят такие страны, как Турция, Египет и Албания. Также с 7 августа для нас откроется Болгария.. Это наиболее благоприятные и для туристов, и для нас, турагентов, направления по той причине, что мы можем побывать в этих странах и вернуться из них, не проходя тест на COVID-19 и не попадая под дальнейшую самоизоляцию. А вот когда мы возвращаемся из стран, которые находятся в красной зоне, то обязаны на пограничном контроле закачать на телефон программу «Дій вдома» и в течение 48 часов сделать тест на COVID-19 либо в Киеве по месту прибытия, либо же в своем городе и прикрепить результаты к программе. В таком случае мы также не попадаем под 14-дневную обсервацию.

Что касается Евросоюза, то единственная пока страна, которая нас принимает, – это Хорватия, но с условием, что до прибытия в страну и по возвращении из неё мы проходим тест на коронавирус. В других странах, таких, как, например, Албания, Черногория, Тунис, действуют те же условия. Посещение Евросоюза в целом доступно не с туристической целью, а людям, которые имеют право на работу там, а также тем, у кого есть вид на жительство, и членам их семей. Этих людей без проблем примут, но, опять же, со справками о пройденном тесте. Конечно, всё ещё также зависит от страны и эпидемиологической обстановки в ней.

– Каковы нюансы для путешественников в этот период?

– В аэропортах каких-то страшных видоизменений не происходит. Я бы даже сказал, что стало в определенном смысле благоприятней. Провожающих не принимают, то есть на территорию «Борисполя» попадают только люди с авиабилетами и туристическими пакетами. Сохраняется расстояние в 1,5 метра, масочный режим, проводятся скрининги температуры. У некоторых авиакомпаний поменялись требования к ручной клади: кто-то её уменьшил, а кто-то, наоборот, увеличил. Многие авиакомпании, в том числе и чартерные рейсы, просят прибывать в аэропорт немного раньше – за 3 часа до вылета. Прохождение границ – нормальное, такое же, как и раньше. Duty Free работают. Единственное, что если до этого автобусы, которые доставляют нас от терминала до самолета, были набиты вплотную, то сейчас они полупустые, и, соответственно, этот процесс в несколько раз удлиняется. На борту некоторые авиакомпании требуют постоянно находиться в маске и просят менять её каждые два часа, а некоторые относятся к этому более лояльно. Покупка воды, кофе и еды на борту доступна по бесконтактному расчету – банковской картой. Весь персонал в самолете находится, безусловно, в масках.

Все принимающие стороны требуют страховой полис, в котором четко прописаны диагностика и лечение COVID-19. Стандартное покрытие страховки – 30 тыс. евро. Для курорта этого вполне достаточно. Если вы летите в страны Европы, где может быть более дорогостоящее медицинское обслуживание, то расширяйте страховку до 50 тысяч, а если в США – то вообще до 100. Также некоторые туроператоры уже включают в стоимость своего пакета тестирование на COVID по возвращении из поездки.

По прибытии в отель, например, в Турции стоят дезинфекторы, которые обрабатывают сумки, и бесконтактные камеры, измеряющие температуру на ресепшене, наличие которых вы даже не заметите. Если температура выше 37,5 градусов, вам дают возможность какое-то время посидеть, потому что многие туристы могут просто перегреться на солнце, но, если всё же температура устойчиво держится, тогда приглашается специальная команда медицинского персонала, вас отво­зят в клинику со страховым полисом и делают вам тест на коронавирус. Если тест оказывается положительным, врачи наблюдают за вашим состоянием. Если вы – молодой человек и у вас заболевание проходит без ярко выраженных симптомов, то вас отправляют обратно в отель, где вы попадаете в отдельный, специально выделенный блок или корпус. Там вы отдыхаете, но не контактируете с другими туристами. С вами работает специальный персонал, который находится в защитных масках, перчатках и костюмах. В тот же день приезжает так называемая детективная команда, которая проводит расследование, с кем вы летели в самолете, ехали в трансфере и близко контактировали, чтобы сделать тестирование этих людей. В отелях высокого уровня в Турции, насколько я знаю, происходит именно так. Пока среди моих туристов и туристов из нашего города никаких случаев заболевания не выявлено. Все отдохнули без проблем.

Отели загружены на 50-60%, что для многих туристов очень хорошо, ведь добавляется дополнительное пространство, очередей к шезлонгам и зонтикам нет. Любимая нашими туристами концепция All inclusive остается в силе. Только если раньше мы брали тарелочку и ходили набирали себе еду сами, то сейчас стоит защитное стекло, за которым находятся работники пищеблока. Вы указываете желаемое количество блюд, они вам набирают и через небольшое окошко подают вам эту пищу. Расстояние между шезлонгами – 1,5 метра, масочный режим для туристов необязателен. Если хотите – ходите в маске, если нет, то вас никто не заставляет. Весь персонал, конечно, находится в масках.

– Есть ли какие-то лайфхаки для туристов?

– Лайфхаки очень простые. В первую очередь надо не бояться. Сейчас есть все опасения, что с начала осени опять ужесточат карантин, поэтому мы советуем туристам воспользоваться возможностью и полететь отдохнуть именно сейчас в те страны, которые открыты. Особенно это актуально для тех, кто уже оплатил тур и находится на раннем бронировании. Для других туристов мы переносим поездки на другие даты. У меня есть большая группа в 20 человек, которая должна ехать в Грецию, но сейчас находится в ожидании. Греция обещает открыть границы для наших туристов в конце августа – начале сентября.

Поэтому мы советуем не бояться, а лететь. Лето – период благоприятный, и никаких неожиданных вспышек заболеваний по нашему городу нет. Поэтому лучше всего воспользоваться этим моментом, ведь неизвестно ещё, что будет осенью. Что касается Украины, то здесь ситуация и условия также располагающие. Цены по отношению к прошлому году значительно не изменились. Принимают отдыхающих курорты на берегу Черного и Азовского морей, Карпаты и другие зоны. Мои туристы, которые сейчас находятся в Рахове, получают массу удовольствия: живут в полупустых пансионатах, ходят в горы…

Карантин будет продолжаться до августа, и есть предположения, что никто не будет его прекращать и в таком латентном состоянии он будет тянуться до осени. Осенью же произойдут известные глобальные события, после которых мы будем знать, куда будет развиваться мир и, в частности, в каком направлении будет двигаться туризм. Мои предположения, что 2020-2021-й год будет сложным для туристической деятельности, поэтому, если будут появляться малейшие «окна», я советую туристам брать чемоданы, детей и лететь в те страны, которые открыты. Наиболее благоприятными в этот период являются Турция, Албания и Египет. В Украине можно путешествовать, куда душе угодно, и всё же я склоняюсь, что надо ехать в леса, горы, к рекам и озерам. За последний год вокруг Кропивницкого открылось несколько хороших пляжей и баз отдыха. Отдыхайте на здоровье!