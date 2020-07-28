Кто станет новым почетным?

Первому звание почетного гражданина Елисаветграда присвоили Дмитрию Остен-Сакену, командиру кавалерийского корпуса. Тогда город считался военным поселением, и руководил им Дмитрий Ерофеевич. В 1864 году городская дума решила присвоить ему звание Почетного гражданина. За все прошедшие полтора столетия званием не разбрасывались, всего 40 человек получили его. И какие имена! Сухомлинский, Желтобрюх, Любович, Черевко, Кривохижа, Конев, Жадов и много других выдающихся людей. Пришло время выдвигать новых достойных претендентов на звание.

Комиссия по вопросам почетных званий и наград городского совета рассмотрела шесть кандидатур на присвоение звания Почетного жителя города Кропивницкий. Расскажем о каждом, потому что такого созведия в один год, пожалуй, никогда раньше и не было.

Анна Дмитрян. Все знают больницу, которую она построила возле железнодорожного вокзала, клинику Святой Анны. Давно это было, еще в ХІХ веке. Но сколько жителей нашего города увидели свет именно в этом месте! Сотню лет матери старались рожать именно тут, пока клинику не переформировали… Имеет право этаженщина, построившая классные больницы в Елисаветграде, Новомиргороде, величественный храм в Бобринце, на добрую память потомков? Кажется, имеет.

Предлагается присвоить звание почетного первому городскому голове тогда Кировограда после обретения Украиной независимости, Василию Мухину. Недавно он дал «Украине-Центр» эксклюзивное интервью, много интересного вспомнил. Человек, заслуживающий звания однозначно. Удержал город во времена, когда было совсем сложно – в начале и середине девяностых.

Коллектив Кировоградской областной больницы выдвинул на получение звания Станислава Сидоренко – без сомнения, авторитетного, профессионального, уважаемого доктора.

Областная филармония выдвинула кандидатуру певицы Антонины Червинской – тут просто нечего добавить, фигура настолько масштабная и знаковая.

Людмила Шубина, директор завода «Друкмаш-Центр». Тоже кандидат на звание. И тоже нет слов. Людмила Владимировна вообще, кажется, работает не на себя, а на город. Доводилось с ней скверы и парки убирать от мусора, участвовать в десятках благотворительных акций, просто общаться с ней всегда интересно. И больницы она за свой счет ремонтировала, и деревья сажала, скверы разбивала, и т.д., и т.п. Она уже вписала свое имя в историю города, однозначно.

Но больше всего поддержку при голосовании на комиссии по присвоению званий получил Николай Сухомлин. С инициативой выдвижения его кандидатуры выступил Совет старейшин при председателе Кировоградской областной государственной администрации, а поддержали такое решение Региональный центр повышения квалификации Кировоградской области, Центральноукраинский национальный технический университет, Кировоградская областная организация «Союза женщин Украины», общественная организация «Кировоградский областной совет сельскохозяйственных предприятий», акционерное общество «Кировоградское рудоуправление», общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», общество с ограниченной ответственностью «ПАК 3», заслуженный журналист Украины Валерий Мятович, Почетный гражданин города Александрии Виктор Саенко.

Кто не знает Сухомлина? Он руководил областью и как глава обладминистрации, и раньше как представитель президента, и как глава областного совета. Работал на многих солидных предприятиях области как управленец высшего звена. Человек родом из Кривого Рога, знающий Кировоградскую область наизусть. Знающий все об уране, о горючих сланцах в Александровском районе, об угле в Александрии и Новомиргороде, золоте в Клинцах, да, по сути, знающий всё о более-менее мощном заводе, о крупном сельскохозяйственном производстве во всех без исключения районах. Это вам не из Херсона случайно заехавший персонаж, который Александровку от Александрии не отличит.

Все претенденты на звание Почетного гражданина достойны, мотивированно избраны. Пусть комиссия изберет достойного…