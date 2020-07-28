Ну что, сыграем?

С 1 января следующего года в Украине снова будет легально работать игорный бизнес. Казино, «однорукие бандиты», оффлайн букмекерские конторы, игры на бегах. На абсолютно новых условиях, не так, как до 2010 года, когда игровые автоматы стояли даже в общественных туалетах, а не только в каждой забегаловке или магазинчике. Всё вроде бы строже, серьезнее. Что это даст Кировоградщине, кроме резкого роста количества игроманов? А вдруг, скажем, станция Чернолесская повторит судьбу Лас-Вегаса? В свое время Лас-Вегас был просто железнодорожной станцией дозаправки поездов, потому что там среди пустыни было немного воды. Пара сотен жителей. Ну а потом штат Невада разрешил этому селу играть. Ну и им попёрло, конечно…

Законопроект прошел два чтения в Верховной Раде – 16 января и 14 июля. Всё, это уже закон, осталось дождаться Нового года до вступления его в силу. Хотя президент (на момент написания статьи) его еще не подписал, но, судя по предыдущим его высказываниям по теме, он только «за».

Ну так что, куда 1 января следующего года, опохмелившись и выспавшись, можно ринуться поставить на красное или черное, а то и на зеро?

А тут-то и проблема. Дело в том, что классические казино с рулеткой, столами для блэк-джека, однорукими бандитами и т.д. разрешено размещать лишь в гостиницах. В Киеве – только в гостиницах уровня 5 звезд. В регионах – в гостиницах уровня 4 звезды. А на территории Кировоградской области таких просто нет…

Почему-то на ум сразу пришла гостиница «Рейкарц» (Это не реклама, поверьте.) У этой бельгийской сети в Украине 40 гостиниц, и никто не знает, что в тогдашнем Кировограде они открыли свою всего лишь третью гостиницу после курорта Ждениево на Закарпатье и Львова. Всякие Киев, Одесса, Харьков, Днепр были позже. Но! Уровень отеля в Кропивницком – 3 звезды. А это хороший отель. 4 звезды имеют лишь «Рейкарцы» в Днепре, Львове, Ждениево и Поляне тоже на Закарпатье. Собственники просчитывают потребности и понимают, что в Кропивницком 5 звезд могут быть востребованы раз в 5 лет кем-то одним. В Киеве у отеля тоже, кстати, 3 звезды.

Но что это я о «Рейкарце»? Честно говоря, у них просто негде разместить не то что казино с рулеткой, но даже десяток автоматов – отель несколько тесен, знаю это по участию в ряде конференций, которые иногда там проходят, – реально не повернешься, куда там «бандитам».

О грустном не будем. Гостиницы, оставшиеся в наследие от совка, – это наше горе. Даже «Европа», которая сейчас вовсе закрыта и ждет покупателя, в относительно лучшие времена и на полторы звезды не тянула. О «Киеве» и «Туристе» лучше помолчим и спросим: а кто-то помнит, что гостиница «Украина» когда-то была гостиницей, а не обителью жрецов Фемиды, кафешек, магазинов, офисов?..

В последнее время в городе появилось много пристойных, качественных отелей разного вида. Захотят ли они заводить у себя игровые автоматы – вопрос. И вот почему.

Звезды у отеля – дело очень субъективное. В большинстве стран мира их присваивают общественные организации, например, в США это Американская автомобильная ассоциация. Все слышали о звездах «Мишлен» для лучших ресторанов. Так их присваивает производитель шин на машины, частник, на свой суд. И только у нас (ну не только у нас, в России тоже) звезды гостиницам раздает государство.

А как же?! Есть у нас такое Государственное агентство по туризму и курортам. Я особо и не знал, что такое есть. Теперь «у мене є мрія». Я хочу там работать. Агентство устанавливает категории, «звездность» «объектов туристической инфраструктуры». А еще… Я когда почитал, чем они занимаются, чуть не заплакал. Цитирую: «Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції» «бере участь у діяльності міжнародних організацій», «забезпечує організаційну, методичну, експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність Держкурорттуризму України з питань обмеженого діловодства та обмеженого користування документами з грифом “для службового використання”».

Боже ж мой, как бы я им «узагальнив», «забезпечив», а как бы «взяв участь»! Такая нужная организация! Но почему-то почти никто из отельеров не спешит воспользоваться ее услугами, хотя, казалось бы, – аттестуйся, получи свои 2-3-4-5 звезд и греби деньги лопатой . Но для того чтобы государство признало тебя каким-то звездным отелем, надо заплатить! Это так государство типа стимулирует туристический бизнес. Официально надо заплатить неприятную сумму (зависит от метража, количества мест, наличия общепита, парковки, зеленых зон, близости к водным объектам, и т.д., и т.п.) Ну и, конечно же, надо дать «на лапу» инспектору. И кому нужны эти звезды?

Именно поэтому сегодня большинство украинских гостиниц, даже пишущих в своей рекламе «3 звезды», на самом деле имеют государственный статус «без звезд». Или просто не имеют никакого, отсылая государство подальше.

У нас много таких мест, которые вроде бы и гостиница, а вроде бы и нет. Может, помните, была история в прошлом году – собственник «Гостиного двора “Мария”» не пускал к себе «противопожарных» сотрудников на проверку. «А нет у меня гостиницы! Это гости приехали. Частный дом. Идите отсюда». Кстати, неизвестно, чем вся история закончилась, хотя догадаться можно – «Мария» работает в полный рост.

Но мы немного ушли в сторону от главной темы. Условные три звезды в городе могут получить уже немало новых частных гостиниц – «Апарт.UA», «Петровский», не так давно открывшийся на улице Шевченко в историческом здании, «Государь», «Шенген», извините, если не назвал кого. А получать звезды от государства в ХХІ веке им особо не надо. Им нужны положительные отклики в Интернете, присутствие во всех каталогах и сервисах по поиску жилья.

Похоже, об игровых автоматах вообще никто не думал, планируя новые гостиницы, которые построены в последнее время. «Номерной фонд – главное, – сказал корреспонденту “УЦ” администратор одного недавно построенного оте­ля. – О такой возможности мы вообще не думали».

Посетив несколько хороших гостиниц Кропивницкого, коррес­пондент «УЦ» убедился – негде там ставить «одноруких бандитов». Проходу не будет. Потому что норма закона для зала игровых автоматов – минимум 300 квадратных метров. Десять хрущевок по площади! Нет такой площади ни у кого.

Игральные автоматы можно размещать в гостиницах, где не меньше 25 номеров (это в регионах, в Киеве – от 50).

Понятно, что районам вообще ничего не светит – нельзя вести любой игорный бизнес в населенных пунктах с населением менее 10 тысяч человек. То есть, к примеру, в Помошной, где есть неплохой Дом отдыха локомотивных бригад, вполне пристойное место, никогда трудяге-железнодорожнику не увидеть на экране три вишенки, выстроившиеся в ряд, и сверкающую на всю округу надпись «джек-пот», и не услышать волшебный звон сыплющихся монет. У нас в большинстве райцентров вообще нет гостиниц как таковых. Но игорный бизнес там есть, и всё под контролем тех, кто контролирует.

Просто лицензия на установку игровых автоматов в отеле стоит 250 тысяч долларов в год . Плюс 100 долларов с каждого автомата в месяц налоговая плата. Впервые прочитав эту цифру, хохотал до упаду. Дело в том, что автоматы, до известного указа премьер-министра Юлии Тимошенко в мае 2009-го свободно работавшие где угодно, стоили их собственнику ровно 100 долларов «отката» в месяц налоговому инспектору, который «держал» этот район. Всё это, конечно, со слов знакомого, у которого были автоматы, ведь как может сотрудник украинского фискального органа брать «откат»? Это немыслимо.

Очень смешная норма в законе – разрешение на работу онлайн-казино и игру в виртуальный покер. Приехал бы какой-то законотворец из Киева, я провел бы его у себя по району, показал бы, как круглые сутки работают у нас такие казино и покерные автоматы. И как из дому можно играть.

Еще депутаты милостью своею дозволили работать букмекерским конторам, тем, где принимают ставки на всё про все. Вероятно, они не смотрят телевизор, некогда, а там на каждом канале рекламируют букмекерские конторы «Пари-матч», «Фаворит», еще какие-то. Классно, им наконец-то разрешили делать то, чем они и так открыто занимаются.

К сожалению, даже подписанный Зеленским закон не ограничит возможности детей играть во что угодно, втягиваясь в первоначально бесплатные, «пробные» варианты игр. А там и у папы можно незаметно пару купюр потянуть, и…

Вообще в законе мне больше всего понравилась одна норма – размещение букмекерских контор на ипподромах. Вроде бы на льготных условиях. Хотелось бы больше жизни на нашем ипподроме, там вроде и выставки собак бывают, еще что-то, но никогда не забуду, как мой сын впервые сел там на лошадь (ее звали Феррари). Пусть такого будет больше, пусть даже игромания привлечет на это знаковое, в позапрошлом веке чуть не самое популярное место города, новых людей.

Прикольный момент – собственника игрового заведения можно привлечь к ответственности, если к нему пришел лудоман, зависимый игрок. Его проигрыш он будет обязан компенсировать в 10 раз большей суммой его семье. Это что, это как? На входе в заведение требовать у каждого справку, что он не лудоман? И кто выдаст такую справку? В Украине нет такой болезни в классификаторе….

Нюансы этого чудо-закона можно смаковать бесконечно. Честно говоря, лично у автора этих строк, не страдающего зависимостью от игры, нет проблем – пожалуйста, играйте. Но я знаю одну семью, разрушенную лудоманией, и таких наверняка много. Но это всё – выбор каждого, и пусть в нашей стране будет больше свободы. Даже совершать ошибки за карточным столом.

Если кто помнит, первые игровые автоматы в советском Кировограде появились в 1990-м в фойе гостиницы «Киев». Играли жетонами. Один жетон стоил один рубль. Скрытая инфляция тогда уже была страшная, пачка сигарет приличных стоила 5 рублей, но все же на рубль можно было купить две пачки серых макарон или два кило картошки. Но очередь стояла страшная! Все хотели попытать судьбу.

Личная история. С 10 рублями в кармане я решил рискнуть. На пятом рубле выиграл 72! Друзья меня с трудом оттащили, когда у меня оставалось 39 рублей. Но я рвался – «да я щас сотню еще выиграю!». Это стало для меня уроком и прививкой на всю жизнь.