Сергій Коваленко: «Чим ближче до людей, тим менше політики»

Для більшості партій місцеві вибори починаються по команді ЦВК, але не для партії «Європейська Солідарність». Робота центрального та обласних штабів ведеться системно впродовж усього року. Про те, як команда ЄС готується до місцевих виборів-2020 і які проблеми знаходяться в центрі уваги Кіровоградської обласної організації, розповів її очільник Сергій Коваленко.

– Сергію Петровичу, ви майже рік очолюєте обласну організацію «Європейської Солідарності». Які завдання ставили перед вами?

– Дійсно, восени буде рік, як мені доручили працювати на цій позиції. Хоча, насправді, я й раніше був серйозно інтегрований у роботу «Європейської Солідарності» на Кіровоградщині. Постійні зустрічі з керівництвом партії, з нашим куратором Степаном Івановичем Кубівим були вже давно частиною моєї діяльності. Для мене змінився тільки об’єм роботи. А що до того, що змінилось для партії… Скажу, до прикладу, що за останні кілька тижнів партквитки, які засвідчують членство в ЄС, отримали понад сто наших нових прибічників. Чимало людей висловлюють свою підтримку та навіть практично допомагають, не вступаючи до партії. У жодному випадку не хочу зараз «почепити собі медаль» за все, що відбувається. Це – робота команди, багатьох людей. Я ж намагаюсь бути мотиватором. Багато спілкуюсь з людьми в районах, ми разом їздимо підтримувати Петра Олексійовича в публічних заходах, де ЄС відстоює головні цінності держави: мову, армію, віру. До речі, людей, які хочуть їхати до Києва під будівлю суду, кожного разу все більше. Думаю, йдеться не тільки про підтримку п’ятого президента України Петра Порошенка, а про бажання відстоювати справедливість, демократичні цінності.

Якщо говорити про завдання партії, то вони в цілому не змінювалися протягом останніх шести років. Наприклад, Благодійний фонд Петра Порошенка передавав на Кіровоградщину захисні костюми для лікарів опорних лікарень. Ми виступили з ініціативою й такими костюмами та багато чим іншим забезпечили персонал обласного госпіталю ветеранів війни, який, до речі, повністю залишився поза увагою влади під час пандемії. Нагадаю, коли президентом був Порошенко, у цьому медичному закладі було проведено реконструкцію та дооснащення медичною технікою на 40 мільйонів гривень. Хлопці, які боронили й боронять нашу країну, мають отримувати належне лікування. Вони захищають нас, а ми повинні захищати їх!

– Як сьогодні «Європейська Солідарність» готується до місцевих виборів? Хто ті люди, які підуть на вибори від ЄС?

– За великим рахунком, ми просто продовжуємо працювати в звичному, штатному режимі. Тобто представники нашої партії працюють у радах різних рівнів. Чують людей і ретранслюють їхні думки й потреби на сесіях, реалізовують їх у тих чи інших рішеннях.

Звичайно, є робота технічна. Формування членів дільничних комісій і таке інше. Найголовніше, безумовно, хто буде представлений у виборчих списках. І тут правда дилема, тому що ми маємо багато достойних людей. Це реальні функціонери, зі значним досвідом за плечима. І в освіті, і в медицині, і в аграрній галузі, і в органах місцевого самоврядування. Ще будемо радитись, щоб визначити, як ми можемо бути максимально ефективні виборцям. До речі, радимось ми також і з людьми на територіях, яким доведеться робити вибір восени.

– Сьогодні Петро Порошенко і «Європейська Солідарність» – це пряма опозиція діючій владі. Які взаємини в ЄС Кіровоградщини з владою на місцях?

– Ви знаєте, мені здається, чим ближче до людей, тим менше політики. Ми, безумовно, відстоюємо ті ж цінності, які декларує Петро Олексійович. Але в невеликих містах і селах, в ОТГ важливо вирішувати чіткі й предметні завдання. І коли ми бачимо, що інтереси людей грубо порушують, як от у випадку зі Староосотським протитуберкульозним санаторієм для діток, то ми йдемо в опозицію до таких рішень. Є багато таких рішень, які викликають нерозуміння: водогін в Долинській, зокрема. Гроші на нього були виділені давно, готова вся документація. Але ні, будувати його не будуть. Уявіть, йдеться про воду! Це ж базова необхідність людини! Ясно, що ми проти таких рішень. А взагалі вважаю, що працювати треба не в інтересах політичної сили, а в інтересах людей. І союзників чи партнерів обирати саме за цим принципом.

– Ви самі збираєтесь балотуватись в якій ролі? До ради якого рівня?

– Звичайно, я б хотів бути корисним в першу чергу мешканцям Олександрії. Це моя мала Батьківщина. Наша команда вже чимало зробила, і ще є багато планів, як її перетворити на справжнє європейське місто з сучасною інфраструктурою, комунікаціями та умовами. Створити місто, де живуть щасливі люди! Останніх шість років моє життя тісно пов’язане із життям усієї Кіровоградщини. Ви знаєте, що в команді екс-голови ОДА Сергія Кузьменка я займав пост його першого заступника. Наша команда зуміла реалізувати десятки-сотні вдалих і корисних для всіх мешканців області ідей і проектів соціального, культурного, медичного, освітнього та інфраструктурного спрямування. Вважаю, що в умовах продовження децентралізації та передачі повноважень на місця мій досвід буде корисним для розвитку Кіровоградщини.

Розмовляла Анастасія Мусатенко.