Швейцария открывает Украину

На прошлой неделе состоялся первый в истории отношений двух стран визит президента Швейцарии Симонетты Соммаруги в Украину. Для многих наших сограждан Швейцария – «терра инкогнита», а знания о ней находятся в области мифов или, в лучшем случае, Википедии. Впрочем, и швейцарцы знают о нас немногим больше. Трехдневный визит госпожи Соммаруги всколыхнул интерес к ее уникальной стране, и мы решили внести свою лепту в информационный портрет Швейцарской Конфедерации, обратившись с вопросами к нашей землячке Оксане Мирошник, живущей в городе Ньоне.

– Оксана, спасибо, что согласились ответить на вопросы «УЦ». Для начала расскажите нашим читателям о президенте Швейцарии. Ху из Симонетта Соммаруга?

– Симонетта Соммаруга (60 лет) – швейцарский социал-демократический политик, Член Федерального совета (правительства) Швейцарии с 1 ноября 2010 года, дважды президент Швейцарии (167-й и 172-й в 2015 и 2020 годах соответственно).

Свою политическую деятельность она начала, представляя социал-демократов в Большом совете Берна с 1981 по 1990 год. Но ее бурная карьера началась в 1993 году, когда она стала работать директором Швейцарского фонда защиты прав потребителей. На сегодня ее богатая политическая карьера успела затронуть совершенно разные области общественной жизни.Так, с 1998 по 2005 год она возглавляла Департамент пожарной охраны и гражданской обороны в муниципальном совете Кёница, была членом Национального совета, членом Совета кантонов. С 2010 по 2018 год, будучи членом правительства Швейцарии, работала министром юстиции и полиции Швейцарии. А с 2019 года сменила направление своей ответственности и стала министром транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии.

Симонетта Соммаруга очень интересна своими разносторонними талантами. Она – политик с артистическим прошлым. Соммаруга окончила консерваторию по классу фортепиано в Люцерне, изучала английскую и испанскую литературу в университете Фрибурга. С 1985 по 1994 год вела концертную деятельность и преподавала в консерватории Фрибурга, а также была органисткой в городской церкви Св. Иоанна. Пять лет проработала в приюте для женщин, подвергшихся насилию.

В 1986 году, став членом Социалистической партии, Симонетта Соммаруга участвовала во многих социальных и гуманитарных проектах. С 2003 года она возглавляет благотворительную организацию Swissaid, годовой бюджет которой в размере 15 млн франков расходуется на целевую помощь развивающимся странам в Африке и Латинской Америке, а также Индии. Она замужем за известным в Швейцарии писателем Лукасом Хартманном и стала приемной матерью его троих детей. Свои хобби Симонетта Соммаруга описывает так: «Зимой – игра на пианино и чтение романов, летом – садоводство и путешествия пешком».

Без сомнения, Симонетта Соммаруга – очень яркая личность и политик со стажем. Но я особенно хочу подчеркнуть замечательную особенность политического устройства Швейцарии. Ни один швейцарец, каким бы прекрасным он ни был, не имеет полной власти в своих руках. Президент Швейцарии – это представительская должность на международном уровне с очень ограниченным сроком в 1 год. Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все 7 членов Федерального совета. И все коллеги Симонетты Соммаруги внутри Федерального совета обладают таким же огромным набором замечательных качеств и опыта в политике, как и эта удивительная женщина. И в этом смысле Швейцария должна стать прекрасным примером для Украины, какие люди должны быть во власти и какие механизмы делают эту власть ограниченной и сменяющейся.

– Первый в истории отношений двух стран визит президента Швейцарии в Украину – несомненно, большое событие для дипломатии. Как вы думаете, чем могла заинтересовать беспокойная Украина твердыню Европы?

– Причины здесь многообразны. Как указывает эксперт швейцарского Центра исследования проблем безопасности Бенно Зогг, «Швейцария если и затронута событиями, происходящими в Украине с 2014 года, то только опосредованно. Она не опасается вторжения российских войск, и она не сталкивается с украинскими беженцами. Однако, будучи небольшим государством, не входящим в НАТО или ЕС и не обладающим какими-либо мощными инструментами внешнеполитического влияния, Швейцария понимает, что ее стабильность и процветание напрямую зависят от европейской архитектуры безопасности, основанной на правилах, порядке, законе и институтах.

Украинский кризис вызвал во многих европейских странах неопределенность и напряженность в их отношениях с Россией. Это повлияло на их экономику, на перспективы военного строительства и на их положение в области энергоснабжения. Украина с ее 45-миллионным населением обладает огромным экономическим потенциалом. Более того, Украина – это многоязычная страна со сложно сконструированной национальной идентичностью и с весьма разными и быстротечными взглядами на то, как она должна встраиваться в актуальный миропорядок. И Швейцария способна многое рассказать на эту тему, исходя из своего собственного исторического и политического опыта. Швейцария и Украина ближе друг к другу, чем кажется».

Швейцария активно вовлечена в поиск мирного решения конфликта на востоке Украины. Дипломаты из Берна выступают посредниками между противоборствующими сторонами, Швейцария также является единственной страной, предоставляющей гуманитарную помощь по обе стороны от разделительной линии. В целом Конфедерация расходует в Украине около 25 млн швейцарских франков в год – эти деньги идут, в частности, на поддержку процесса реформ и на укрепление экономического сотрудничества двух стран. В связи с этим Симонетта Соммаруга хотела сама составить представление о ситуации на линии фронта на востоке Украины.

Швейцария поддерживает коренные социально-политические и экономические преобразования в Украине, концентрируясь на пяти направлениях.

Во-первых, в центре внимания Швейцарии находятся поиски форматов и способов мирного разрешения конфликта на востоке Украины. И миротворческие усилия Швейцарии в Украине являются не только актом благотворительности, но и посильной инвестицией в укрепление основ предсказуемого правового и политического порядка в Европе.

Во-вторых, Швейцария содействует ресурсосберегающему экономическому росту Украины, а также повышению качества жизни в городах. В ее интересах сделать города Украины удобными объектами для инвесторов, т.к. ее экономика во многом ориентирована на экспорт и заинтересована в освоении новых рынков.

Третья цель Швейцарии в Украине – поддержка малого и среднего предпринимательства и повышение степени конкурентоспособности украинской экономики в целом. Таким образом увеличивается число иностранных компаний, приобретающих в Швейцарии услуги, товары, комплектующие, что является вкладом в сохранение в Конфедерации рабочих мест.

Четвертое направление затрагивает сферу здравоохранения с особым вниманием к нуждам людей, пострадавших от военных действий. С одной стороны, Берн руководствуется гуманитарными соображениями, с другой – целью предотвращения ситуации массового наплыва беженцев из Украины. Он предпочитает, чтобы пострадавшие от военных действий лица получали как можно более квалифицированную помощь на месте.

Особое направление (пятая цель) поддержки Швейцарией Украины – внедрение в политическую практику элементов прямой демократии с целью привлечения к политическим процессам и процедурам как можно более широких слоев населения.

По официальным данным, из которых исходит Берн, с апреля 2014 года, т.е. с начала боевых действий на востоке Украины, в стране погибли уже более 13 тыс. человек, а около 1,4 млн по состоянию на 2019 год были вынуждены стать внутренними беженцами. Швейцария в значительной степени обеспокоена перспективой возможной критической дестабилизации одной из самых крупных стран Восточной Европы. И это еще один ответ, почему она готова тратить свои деньги (108 млн франков на период с 2020 по 2023 год) на помощь Украине, пытаясь при этом усилить свои позиции в Восточной Европе.

– В продолжение темы. А что знают рядовые швейцарцы о нашей стране?

– Из того, с чем мне приходилось сталкиваться, могу сказать, что Украина для многих рядовых швейцарцев – это страна Восточной Европы, часть бывшего СССР. Многие даже не знают о том, что существует украинский язык. На сегодня в их сознании Украина – это место на европейском континенте, где сейчас идет война. Есть те, кто знает о Голодоморе. Большинство из них слышало о Донецке и знает о незаконной аннексии Крыма, запрещенной международным правом.

Должна сказать, что начиная с 2014 года многие украинцы, проживающие в Швейцарии, прилагают большие усилия для знакомства швейцарцев и других европейцев с Украиной и ее проблемами. И чаще всего швейцарцы относятся к Украине с большим пониманием и поддержкой.

– Президент Зеленский высказал робкую надежду, что «Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов». Известны ли вам прецеденты, когда швейцарские банкиры возвращали криминальные деньги?

– Этот вопрос не так прост для ответа и требует юридического изучения вопроса в каждом конкретном случае. Но что мне известно, так это то, что, в принципе, швейцарское правительство имеет активную позицию в вопросе репатриации спрятанных в Швейцарии активов свергнутыми режимами. Так, например, были возвращены 684 миллиона долларов Филиппинам, 700 миллионов – Нигерии, 163 миллиона – Казахстану. Поэтому, мне кажется, все возможно и в случае с Украиной.

– Сейчас весь мир сотрясается от различного рода акций протеста, в разных странах тысячи людей атакуют власть и полицию, громят магазины и разрушают памятники – а как с этим в Швейцарии?

– Слава Богу, в Швейцарии никто ничего не громит и не разрушает. В больших городах были акции поддержки протестующих в других странах, но все проходило очень мирно и спокойно.

– К сожалению, ход визита госпожи Соммаруги был сильно подпорчен попыткой теракта в Луцке. Как часто случаются аналогичные ситуации в Швейцарии?

– Угроза терактов в Европе сегодня достаточно высока. И несмотря на то, что Швейцария, к счастью, продолжает оставаться более-менее спокойным местом на карте Европы, трудно сказать, где проявят себя террористы в следующий раз.

Например, в Швейцарии мог прогреметь взрыв склада топлива в Базеле в январе 2019 года. На жестком диске, брошенном террористами в Сирии во время отступления, были найдены фотографии базельской промышленной зоны, где стоят 25 цистерн с мазутом. Рядом находится жилой квартал, совсем недалеко – границы с Францией и Германией. И в таком случае целью ИГИЛ была бы не Швейцария, а стратегический пункт на берегу Рейна: взрыв мог бы нанести ущерб другим западным странам, спровоцировав загрязнение речных вод.

Похожий случай мог произойти в начале мая 2019 года недалеко от аэропорта Женевы. Но швейцарская разведка сорвала подготовку сторонниками ИГИЛ взрыва нефтяных цистерн.

Расслабляться сегодня нельзя, Швейцария может быть использована террористами как минимум в качестве базы для нападений на другие страны Европы.

– И последний обязательный вопрос: как пандемия коронавируса изменила жизнь в вашей стране?

– Коронавирус, конечно же, внес большие коррективы в обычный ритм жизни швейцарцев. К счастью, на сегодня Швейцария благодаря правильным действиям правительства, ответственному отношению людей к этой проблеме и хорошему уровню медицины, не пострадала так сильно, как соседние с ней Италия и Франция, и оказалась в лидерах стран, наиболее корректно отреагировавших на пандемию коронавируса.

Конечно, есть много проблем в экономике Конфедерации и отдельных ее жителей, несмотря на сильную финансовую поддержку бизнеса со стороны государства. И среди моих знакомых есть те, кого очень больно, с финансовой точки зрения, ударил этот вирус. Некоторым людям пришлось даже продать дом и переехать в более скромное жилье.

С другой стороны, этот карантин дал возможность многим семьям проводить больше времени вместе. Например, обязательной частью рабочей жизни моего супруга были дальние командировки. Но эту весну мы запомним и прекрасной погодой, и нашим дружным и длительным времяпровождением в кругу семьи.

Находясь в центре Европы, швейцарцы всегда легко и очень много путешествовали по миру. Но это лето как никогда станет патриотичным для них – большинство проведет его внутри страны, открывая ее новые неизведанные красоты, которых не счесть…