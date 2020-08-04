Наш СОVID-19 страшнее?

После сообщений об уровне летальности в Украине от COVID-19 Кировоградщину основательно тряхнуло, но сейсмика тут ни при чем. Оказалось, что Кировоградская область по этому показателю занимает первое место в Украине, причем лидирует с большим отрывом от среднеукраинского показателя.

По даным Центра общественного здоровья, летальность от коронавирусной инфекции у нас в области составляет 5,1%, тогда как средняя цифра в Украине – всего 2,4%. Другими словами, у нас от COVID-19 умирает вдвое больше людей, чем в целом по стране. Мы опережаем даже такую корона­опасную область, как Закарпатская, где процент летальности составляет 3,8, но количество больных в разы больше, чем у нас – 5318 против 711. Не на много от нас отстала и Черкасская область, где заболело 954 человека, а летальность составила 3,9%. И тут сразу начинают возникать вопросы о причинах такого положения дел наших скорбных, в частности, о качестве лечения, медстатистике и о других факторах, влияющих на ситуацию.

Американские ученые рассчитали, что летальность от COVID-19 должна быть на уровне 0,5-1%, но практики из университета Дж. Хопкинса определяют летальность в 4,4%. Наверное, все зависит от методики подсчетов, впрочем, есть еще и какие-то скрытые факторы, влияющие на статистику. Скажем, в РФ летальность определили в 1,6%, а во Франиции она временами достигала 18%, в Испании – до 10%, в США – от 4 до 5%, но число инфицированных там перевалило за 4,7 миллиона человек.

Впрочем, это никак не дает ответа на волнующий вопрос: почему разница между показателями летальности от COVID-19 Кировоградской области и соседних регионов столь существенная? Получается, что жителям Кировоградщины болеть вдвое опаснее, чем в других областях?

Мы попробовали получить комментарий по телефону от трех ведущих инфекционистов страны, но ничего вразумительного не услышали. Ответы были на уровне «В рамках одной страны такого не может быть, потому что не может быть никогда!», «Пусть вам комментируют те, кто считал!», «Потому что ваши врачи все смерти списывают на COVID!», «Чушь собачья этот рейтинг Центра общественного здоровья!»…

Пришлось нам спускаться с неба на землю и обратиться к нашим специалистам, в частности, к директору департамента здраво­охранения Кировоградской ОГА Олегу Рыбальченко. Он разъяснил, что в Украине действует правило, при котором смерть от любого заболевания, но при наличии положительного теста на COVID, классифицируется, как смерть от этой инфекции. Но на вопрос о том, что другие области тоже пользуются этим правилом, достаточно непонятно пошутил: «Просто ми нічого не приховуємо, жартую. Мова йде про те, що ми показуємо так, як є».

Олег Николаевич сказал, что показатель летальности от COVID-19 меняется в зависимости от количества заболевших, но говорить о худшем качестве лечения несправедливо: «Щоб погано лікувати, потрібно, щоб була не лише висока смертність, але й погане одужування, а одужують у нас найкраще в Україні. Фактично це питання звітності, яку потрібно аналізувати протягом тривалого часу. Ми підтверджуємо цей показник, звертаємо на нього увагу, але повторю, серед смертей багато супутніх захворювань, у т.ч. онко, СНІД, хвороби крові. і саме вони є справжньою причиною смерті, а не коронавірусна хвороба. У свідоцтві про смерть патологоанатоми так і пишуть, смерть з інших причин, але це супутні захворювання при коронавірусі. У принципі, показник поганий, але його можна пояснити, аналізуючи всі випадки, а їх лише 36 за весь період».

С трудом мы дозвонились до главного инфекциониста областной больницы Елены Смирновой, которая большую часть времени проводит на самом переднем крае борьбы с инфекцией, где не до разговоров, но, как только смогла, она нам ответила, почему летальность в Кировоградской области зашкаливает:

– Це може бути питання до статистики, і якщо взяти абсолютні цифри й зрівняти кількість померлих у нас і в інших областях, наші цифри не такі вже й великі. У нас проблема з виявляємістю COVID-19, з діагностикою, у нас працює лише одна лабораторія. У нас заповнені всі терапевтичні та пульмонологічні відділення пневмоніями, і цю цифру, 700 з чимось хворих, які діагностовані ПЛР, можна спокійно множити на два чи на три, бо у великої кількості таких хворих ми не виявляємо COVID-19 навіть під час гострого захворювання. Ми виявляємо його після того, як пацієнт перехворів і має антитіла, за допомогою ІФА-реакції. Але ми цей метод не можемо використати, тому що єдиним методом діагностики, які вносяться до платформи й рахуються, є тест ПЛР.

– Насправді виходить, що показники летальності можуть бути ще гіршими?

– Якщо збільшується загальна кількість хворих, а летальність залишається на рівні 36, це елементарна арифметика, то процент летальності збільшується чи зменшується?

– Я думаю, зменшується.

– От і я про це.

– Тобто якість лікування в нас на рівні?

– Якість лікування в нас на рівні, дуже висока. Ви візьміть в абсолютних цифрах і зрівняйте з кількістю померлих в інших областях, скільки померло людей.

Получается, что летальность корректнее оценивать, исходя из абсолютных цифр, а не в процентном отношении.

А вот как оценивает статистику Центра общественного здоровья главный врач центральной городской больницы, в составе которой находится инфекционное отделение на Валах, Александр Артюх:

– Ви про найвищий показник летальності в Кіровоградській області від COVID? Це просто неправда, це просто не відповідає дійсності, це я вам зразу скажу. Я не знаю, це якісь дилетанти, просто…

– Це дані Центру громадського здоров’я.

– У нас про цей Центр взагалі окрема розмова на рахунок їхньої компетентості, ми жахаємось від їхньої роботи, ви розумієте, про що я кажу?

– Не дуже…

– Від їхньої роботи вся медицина Україні в загоні, не тільки Кіровоградської області, це я вам так коротко сказав. Це стосується і фінансування, і відношення до медпрацівників в частині заробітних плат,і так далі. Якщо серйозно, я кажу майже офіційно, не майже, а те, що кажуть наші співробітники,- залишаться наші корпуси, відремонтовані, з хорошою апаратурою, а працювати не буде кому.

– Може, погано лікуємо, ця ж цифра на щось натякає?

– Те, що погано лікуємо, це неправда. Я не знаю, хто так каже й на якій основі. Це неправда. Оце все, що я можу прокоментувати.

Вот так кировоградские специалисты оценили статистику Центра общественного здоровья, а других специалистов у нас нет – будем верить этим.