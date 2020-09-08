Секретный Герой

Этот наш земляк один из самых неизвестных. Большинство услышало о нем впервые после опубликования указа президента. Владимир Зеленский присвоил Олегу Коростелеву звание Героя Украины. А он родился в Кировограде в 1949 году, учился в 6-й школе, закончив ее с серебряной медалью. За что награжден и кто он такой вообще?

Олег Петрович после школы поступил в Киевский институт инженеров гражданской авиации (сейчас Национальный авиационный университет). Выбрал только-только открывшуюся в 1967 году специальность «Электронные вычислительные машины». Сначала работал в ныне не существующем проектно-техническом объединении «Октава», а с 1978 года и по сей день трудится в Конструкторском бюро «ЛУЧ». Прошел путь от инженера до генерального конструктора – генерального директора.

Бюро было основано в 1965 году как главный в СССР разработчик унифицированных систем и комплексов автоматизированного контроля и диагностики авиационных ракет и морских торпед. Название КБ – «ЛУЧ» – является аббревиатурой и расшифровывается как «Логически управляемая часть».

Перечислить все, что было разработано в этом секретном бюро, трудно, многие вещи просто засекречены. Однако известны противотанковые ракетные комплексы «Барьер» и «Корсар», противотанковые управляемые ракеты «Стугна» и «Комбат», боевой модуль «Сармат», противокорабельные ракеты «Нептун» и «Ольха». Но это всего лишь часть того, что придумано, разработано и внедрено в производство КБ «ЛУЧ».

Но нам, конечно же, наиболее близок комплекс подготовки к применению и техническому обслуживанию авиационных ракет «Ингул». Скажите, ну кто мог дать военной технике такое название, как не уроженец Кировограда? Киевляне в массе своей и слова-то такого не знают. Наверняка это была одна из разработок Коростелева.

Комплекс «Ингул-A» для контроля и подготовки к применению авиационных ракет класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», корректируемых авиационных бомб выпускался с 1977 года. Снят с производства в 1989 году. Но до сих пор используется в армиях ряда стран, в Средней Азии, к примеру. Потому что может обслуживать 9 типов ракет, используемых поныне. КБ «ЛУЧ» продлевает комплексам жизнь, модернизирует.

Это конструкторское бюро относится к числу особо важных в стратегическом отношении предприятий, приватизации не подлежит и по-прежнему остается закрытой организацией. Кроме местонахождения (возле Лукьяновского рынка в Киеве) известно о его работе мало. «ЛУЧ» является единственным в Украине разработчиком высокоточных средств поражения и в мире хорошо известен. Много разработок КБ, которые производятся в Киеве, Запорожье, Изюме, Нежине, а также в Бельгии и во Франции, продаются по миру, до недавнего времени главным покупателем был Китай, но вы же знаете китайцев – сначала они покупают, а через год-два появляется точная копия ранее покупаемого, только уже с иероглифами в названии.

В 2013 году, до всем известных событий в Крыму и на Донбассе, «ЛУЧ» разработал первый украинский беспилотный разведывательный летательный аппарат «Сокол-2». Он успешно используется в армии и сейчас. А бюро заканчивает разработку ударного беспилотника «Сокол-200», оснащенного четырьмя противотанковыми ракетами и суперсовременной системой наведения.

У Олега Коростелева 26 авторских свидетельств (все в составе коллектива). В его декларации часть из них указана в разделе «нематериальные активы» – как авторское право «на секретное изобретение».

В марте этого года в правительстве рассматривался вопрос о создании должности вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса, единственной кандидатурой на пост рассматривали Коростелева. Но почему-то дело дальше не пошло. Ну и действительно, зачем нужна такая должность, когда у Коростелева в начальниках сам Мустафа Найем?! КБ «ЛУЧ» входит в состав концерна «Укроборонпром», а журналист родом из Афганистана является заместителем генерального директора концерна, выше по иерархии, чем Герой Украины…

Звание Героя Украины – не первая награда Олега Петровича. Он награжден орденом «За заслуги» всех трех степеней, нагрудным знаком «Знак почета». Доктор технических наук, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный машиностроитель Украины.

Кстати, нынешнее время интересно тем, что мы, конечно, никогда не будем точно знать, что разрабатывают наши земляки – лучшие инженерные умы, но зато мы можем понимать, как живут генеральные конструкторы в секретных КБ. У Коростелева в Киеве три квартиры, дом в селе Новые Петровцы (там Виктор Ющенко живет), несколько земельных участков в Киевской области, недостроенная дача, два дорогих внедорожника – «Ниссан Патфайндер» и «Мерседес GLS350». Годовая зарплата – примерно 600 тысяч гривен. Но не за это ценят Коростелева и присваивают ему звания.

Вклад Олега Петровича в обороноспособность страны неоценим. Всего КБ считает примерно 40 своих разработок по-настоящему наукоемкими, прорывными, уникальными. Почти к трем десяткам из них имеет непосредственное отношение уроженец Кировограда Олег Коростелев. Гордимся!