Хто лідирує у боротьбі за посаду міського голови Олександрії?

Колишній голова ОДА, президент ФК «Олександрія» та засновник благодійного фонду «Турбота» Сергій Кузьменко лідирує в боротьбі за посаду міського голови Олександрії. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг».

58,5% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором, підтримують Сергія Кузьменка. 38,2% готові ще раз обрати чинного міського голову Степана Цапюка. 1,6% – за підприємця Володимира Трофіменка. Не визначились, за кого голосуватимуть, близько 9% опитаних.

Жителі міста значно краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, лише 15% вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 74% – протилежної думки. Натомість 46% олександрійців переконані, що справи в місті йдуть правильно, 43% – протилежної думки.

64% опитаних хочуть змін у місті (40% – поступових, 24% – швидких). 32% – за стабільність.

45% очікують покращення після місцевих виборів 25 жовтня. 37% переконані, що нічого не зміниться, лише 3% очікують погіршення.

74% відповіли, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах, ще 12% – вагаються (50/50), 3% – можливо, візьмуть участь, 10% – малоймовірно, що голосуватимуть. Відносно вищий рівень передвиборчої мобілізації серед старшої категорії населення.

– Ми вже вкотре робимо дослідження в місті Олександрія, – прокоментував CBN результати опитування заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів. – Це одне з міст, де проходять доволі цікаві вибори, тому що тут доволі сильна конкурентна боротьба між кандидатами. Що змінилося з минулого разу? У попередніх списках у нас було близько 12 кандидатів, тепер ми користувалися затвердженим у територіальній виборчій комісії списком. У гонці лишилося троє, результати, відповідно, досить сильно змінилися. З’явився лідер – це Сергій Кузьменко. Опитування показує, що, в принципі, містяни не проти змінити ситуацію в місті. Хоча вони й по-різному бачать ці зміни, але це все-таки зміни. Кількість тих, хто голосував проти Степана Цапюка, перейшла до іншого кандидата, Сергія Кузьменка.

Про опитування. Аудиторія: жителі Олександрії від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%. Проведене 26-28 вересня 2020 року.