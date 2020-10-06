По золотым тропам – с Ниной Бабанской

В краеведческом музее на прошлой неделе собрались единомышленники. Но поводом для встречи стало событие, которое интересно и важно для всех жителей области. Хотя для всей страны тоже.

Известный краевед, учитель-методист Нина Бабанская презентовала две книги: «Золоті стежини Кіровоградщини» и «Крилаті скарби Кіровоградщини». Обе – содержательные, ярко иллюстрированные фотографиями, познавательные.

О «золотых тропах» – подробнее. Это итоги многолетней работы по исследованию уникальных тропинок, которые в прошлом веке определил отец Нины Игоревны – известный педагог и коллекционер Игорь Бабанский. В книге представлены семь уникальных мест Кировоградщины, где должен побывать каждый. Это «Окаменелые слоны», Монастырище, Лозоватка, «Разлитый камень», Черное озеро, «Сакральный центр Скифии» и «Затерянный мир». По всем этим тропам рекомендуют ходить в сопровождении именно Бабанской, потому что так, как об этих местах рассказывает Нина Игоревна, не расскажет никто. Возможно, когда-нибудь смогут рассказать ее воспитанники – члены областного детско-юношеского экологического клуба «Эксампей».

Даже в закрытом помещении в центре города, слушая Нину Бабанскую, можно было представить природные ландшафты, увидеть разноцветье, услышать запахи и звуки исследованных ею мест. Презентация книг совпала с юбилейным днем рождения Нины Игоревны, и было сказано много теплых слов. Говорили коллеги и молодежь, которая исходила со своей наставницей живописные тропы, исследовала местности и совершила серьезные открытия. Открытия серьезные, научные, сделанные на основе геологии, и о них написано в книге.

Приобретя книгу и внимательно ее прочитав, вы узнаете, почему в окрестностях Черного озера, что в Знаменском районе, окутанного тайнами и легендами, растительность не соответствует нашей местности, а приближенная к северным районам. А в Лозоватке, оказывается, дети добывали ценные камни и мыли золото, и в книге об этом написано.

О Монастырище сказано и написано немало. Там побывало много народу. Тем, кто поедет впервые, Нина Бабанская по-доброму завидует. Туда, кстати, можно поехать через турбюро. В Монастырище были сделаны уникальные археологические находки. А еще студенты инженерного колледжа нашли там карту звездного неба: на поверхности земли – точное отображение фрагмента звездного неба, но в зеркальном отражении. Эта находка была замечена Министерством экологии, которое и выделило деньги на издание книги.

Монастырище – это просто ландшафтный заказник, хотя даже такой таблички нет. Бабанская хочет добиться изменения статуса этого места на археологический. Для этого уникальность должны подтвердить ученые, а у них требование показать еще два таких места на земле, иначе Монастырище – это случайность. Второе место нашли, оно в Крыму. А третье находится в Индии. Как туда добраться, чтобы хотя бы передать пакет документов? Может, студенты медуниверситета помогут? За помощь Нина Игоревна обещает серебряную медаль имени Игоря Бабанского.

«Я хочу запустить в каждого из вас микроб познания, чтобы все стремились знать об уникальности нашего края, исследовали его, – сказала Нина Игоревна. – Чтобы ценили нашу землю и берегли ее». Не обязательно исследовать, но и просто полюбоваться можно, отправившись в поездку по одной из описанных в книге троп, или по всем сразу. Но не забудьте пригласить с собой Нину Бабанскую – с ней впечатления от путешествия будут намного ярче.