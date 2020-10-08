№41 (1399)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 8 жовтня 2020 року.

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«Прозрачный офис»: проверено – жалоб нет

Повторение пройденного

Хто лідирує у боротьбі за посаду міського голови Олександрії?

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