№41 (1399)

Номер тижневика «УЦ» від 8 жовтня 2020 року.
«Прозрачный офис»: проверено – жалоб нет
Хто лідирує у боротьбі за посаду міського голови Олександрії?
Андрій Райкович: «Ми відродили потужну комунальну службу»
Покупай кировоградское – возрождай Кировоградщину!
Стратегия Стрижакова: три шага к городу перспектив для каждого
Не все, що робиться в місті, робиться мером
Местные выборы-2020. Инструкция по применению
«АгроЕкспо»-2020. Виробляй українське!
«Он засыпал со скрипкой под подушкой…»
По золотым тропам – с Ниной Бабанской
Перспективы украинских футбольных команд в еврокубках: все про спорт в одном месте