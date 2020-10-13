Настоящий чай без церемоний

На недавно отшумевшей «АгроЭкспо» нельзя было не заметить торговцев с экзотической внешностью. Оказалось, это граждане чайной островной страны Шри Ланка, раннее Цейлон, которые с каждым годом расширяют свое присутствие в Украине. Мы пообщались с одним из них, он говорит немного по-русски, сложно, но понять можно. Конечно, мы говорили о чае и достаточно быстро убедились, что с чаем у нас не все в порядке:

– Меня зовут Сандру, я из Шри-Ланки, это мой родной чай. Цейлонский чай в цейлонской упаковке. У нас есть чисто черный, чисто зеленый, есть с добавками, есть в пакетиках, только если с добавками, то натуральными, а не ароматизированными.

– А что продают у нас в Украине?

– У вас тоже продают чай, я знаю, но он такой невкусный…

– Почему?

– Это мусор, это краски, которые делают чай. Вы когда магазинный чай попробуете, бросите в воду, он сразу цвет дает. Это не натуральный чай, потому что они красят. Мы такого не даем.

– Вы пробовали наши чаи? И все плохие?

– Да, пробовал, подделка.

– Да вы что!

– Серьезно, конечно. Возьмите мой чай и возьмите из магазина, увидите.

– А как правильно заваривать чай?

– Просто, чисто черный заваривать кипятком, как обычно. Зеленый чай нельзя кипятком, температура должна быть 80-85 градусов. Залить, потом через 2-3 минуты пить, потом этот лист не надо выбрасывать, надо оставить, но чтобы в чашке вообще воды не было – сухо было. Если лист в воде оставить, то качество портиться будет. Зеленый чай можно заливать три раза, потому что он вкус дает три раза, даже третий раз вкус дает. А черный чай – обычно, кипятком.

– А у нас вы часто бываете?

– Я каждый год приезжаю, я всю Украину знаю, в Сорочинцах был, меня по телевизору в рекламе показывали! Здесь несколько лет, но этот год плохо получается, потому что погода, поэтому плохо покупают. У нас есть постоянные покупатели, они просят «дай мне вот этот чай», приходят каждый год, уже привыкли.

– А вообще, людям дорого?

– Люди сначала спрашивают цену, но те, кто знает, сразу покупают.

– А как хранить дома чай? В холодильнике?

– Нет! Не надо холодильник, зачем холодильник? Когда чай больше сухой будет, он еще больше аромата дает.

– А сколько вообще сортов чая существует?

– Здесь мы продаем около 60, нет, больше, 68 – 70, вот так.

– А всего сколько сортов в мире?

– Где-то 120.

– Это большой бизнес в Шри-Ланке?

– Я на хозяина работаю, бизнес очень хороший, это все в Шри-Ланке выращивают, упаковывают.

– Тяжело выращивать чай? Вы пробовали собирать?

– Это женщины делают, они уже привыкли, я не пробовал.

– А пакетный чай – это тоже хороший чай?

– Есть пакетики черный, крепкий, ароматный…

– А по качеству?

– Ну, качественный, вот упаковка 60 гривен (25 пакетиков), чисто черный, 50 гривен дай?(Я дал. – Авт.).

– Самый полезный какой чай?

– Слоны.

– Нет, не марка, а чем полезный?

– Если зеленый, очень хороший для желудка.

– А можно сказать, что это слабый наркотик?

– Нет, но если сильно заваривать, он будет крепким, как Сибирь. Его надо немножко заваривать.

– А в Цейлоне все чай пьют?

– Очень много пьют чай.

Вот так откровенно мы услышали, какой продукт пьем на самом деле в упаковках от ведущих мировых брендов. Можно что-то списать на конкуренцию, тем не менее, специалист по цейлонскому чаю считает, что у нас в магазинах продается не чай, а что-то совсем другое. Интересно, что на выставке как-то не встречались продавцы чая от украинских производителей, а они, оказывается, тоже есть. В 2016 году началось строительство чайной фабрики, очевидно расфасовочной, в Гостомеле, в которую было вложено больше 8 миллионов евро, а материал, именно такой термин употребил руководитель предприятия, то есть чай, на предприятия этой компании завозят из Египта, Великобритании, Германии, Польши или Болгарии. Раньше 90% поставок чая приходились на долю РФ, но сейчас этот показатель сократился до 10%.

Но не надо обольщаться по поводу стран и фирм, потому как фальсификат часто скрывается за громкими брендами и красивыми упаковками. И тут у фальсификаторов нет предела для творчества! Причем даже фальсификат разделяют на качественный и некачественный. Качественный достигается за счет манипуляций с маркировкой, весом или подмешиванием к высокосортным сортам низкосортных. Доходит до 50 и более процентов низкосортных добавок или отходов чайного производства. Кстати, в Англии лет сто назад было распространено фальсифицирование чая при помощи ржавых железных опилок, и это никак не влияло на качество напитка, только на вес.

Это, как говорится, жульничанье по-европейски, но в России дело фальсификации поставлено на совершенно другой уровень. Там в чаи добавляют растительность местного происхождения – это кипрей или бадан, а также лавровишню, вплоть до сушеной моркови. Часто применяется химическая обработка или подкрашивание, и совсем уже отстойный вариант, когда вам в качестве чая в импортной упаковке впаривают так называемый «вторяк», то есть «частичную или полную замену натурального продукта пищевыми отходами (после спитого чая)». Ну а реализация низкосортного продукта под видом высокосортного – это вообще классика жанра.

Здесь мы должны остановиться, потому что речь пойдет о цейлонском чае, так вот, его чаще всего подменяют азербайджанским, грузинским или краснодарским, и это еще хорошо, потому что на предприятиях общепита вообще могли предложить вместо чайной заварки…жженый сахар!

Чтобы не попасться на удочку, необходимо обращать внимание на цвет чая – черный должен быть черным или темно-коричневым, но никак не серым и без грубых добавок, а зеленый – натурального цвета сушеных чайных листьев, от зеленовато-золотисто-серебристого до темно-оливкового, и обязательно на нижней части листа должны быть видны белые края.

Два слова о пакетиках. Специалисты говорят, что пакетированный чай не может быть качественным в принципе! Поэтому его и оформляют так красочно и снабжают брендовым споровождением. По поводу заварного чая можно сказать, что чем выше сорт, тем меньше в нем должно быть твердых частичек, корешков и грубых частей листа. Натуральность чая можно проверить в холодной воде, такой чай не окрашивает или почти не окрашивает воду. Добавление молока в хорошем чае дает розовый или оранжевый цвет, а в плохом чае получается грязно-бежевый окрас. Показателем является заварочная пена, в высокосортном чае ее много и она желтовато-коричневого цвета, в противном случае ее вобще может и не быть. Лимон хороший чай обесцвечивает, а плохой – нет. Кстати, все эти ароматические добавки, типа ягод и фруктов, – это не что иное, как попытка уменьшить количество качественного чая.

В общем, целая наука, и это мы еще не рассказали о чайных церемониях, но украинцы и без того с каждым годом увеличивают потребление чая. Получается больше 20 тонн в год на страну, но вот как быть с качеством? Смотрите и пробуйте сами.