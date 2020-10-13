Осінь з музикою Шимановського

ХVІII Мистецький фестиваль імені Кароля Шимановського пройшов у Кропивницькому та інших містах України. Цьогоріч він був присвячений 145-річчю від дня народження музи композитора та видатної української художниці, майстрині та культурної діячки Наталії Давидової, а також 120-річчю заснованої нею артілі народних промислів «Вербівка».

Фестиваль проходив з 2 по 11 жовтня й охопив вісім українських сіл і міст, де народився, бував, жив і творив Кароль Шимановський: Тимошівку, Вербівку, Кам’янку, Знам’янку, Петрове, Кропивницький, Черкаси та Київ.

Журналістка «України-Центр» побувала на одному з заходів у рамках музичного фесту в Кропивницькому – фортепіанному концерті «Кароль Шимановський і Сергій Прокоф’єв» у виконанні київського піаніста, композитора, музико­знавця, письменника та фотографа Артема Ляховича (на фото).

Під час концерту прозвучали третя та восьма сонати Сергія Прокоф’єва та одна з прелюдій Кароля Шимановського. Перед кожним твором піаніст робив теоретичний екскурс у музику, що лунатиме, пояснював тонкі нюанси лінії розвитку музичного твору, що створювало сприйняття значно глибшим та осмисленим.

Після концерту встигла поставити кілька питань музиканту щодо творчості Кароля Шимановського.

– Що вирізняє музику Шимановського серед творів інших композиторів?

– Шимановський – дуже різноплановий композитор. У різні часи він писав настільки різну музику, що важко іноді навіть повірити, що її створила одна й та сама людина. Взагалі це типово для багатьох його сучасників. Те ж саме можна й про Стравінського сказати, про Скрябіна… У ранній творчості Шимановського є абсолютно романтична музика, потім у складі «Молодої Польщі» він брав участь у гуртку «ідейних авангардистів» – оновлювачів польської музики й перейшов до більш радикальних форм висловлювання – аж до атональної музики. Після цього повернувся до традицій народного фольклору й на цьому матеріалі створив свої пізні театральні твори (опери, балет).

– Які ваші враження від фестивалю?

– У цьому фестивалі я вже давно беру участь – напевне, років 10 точно. Це один із найбільших за масштабом музичних фестивалів в Україні. Він виводить Кропивницький на національний рівень, і взагалі мені дуже подобається, що робиться в цьому місті. Тут вирує музичне життя, і я бажаю цього Києву!

Детальніше про сам фестиваль розповів його художній керівник і директор Олександр Полячок:

– Наш проєкт «Осінь з музикою Кароля Шимановського: діалог культур і часів на малій батьківщині композитора» відбувся за підтримки Українського культурного фонду. Загалом це і окремий проєкт, і традиційний 18-й фестиваль, який переважно проводився у Кропивницькому, хоча виїзди до Тимошівки, батьківщини Кароля Шимановського, були в нас завжди з самого початку фестивалю, з 1992-го року. Ім’я Кароля Шимановського є тим магнітом, який притягує до нас людей, які цікавляться і його творчістю, і музичним мистецтвом взагалі. Звичайно, це, перш за все, представники польської музичної культури та інших країн також. На попередніх фестивалях, наприклад, у нас виступали гості з Італії, Англії, Австрії, Франції тощо. Цього року, на жаль, ми не могли запросити іноземних гостей, хоча плани такі були. Натомість, подібно до того, як обмеження в туристичних поїздках по світу створили для українців можливість краще пізнати свою батьківщину та її туристичні принади, так і певною мірою у нас виник шанс ближче познайомитися з українською музичною культурою та нашими вітчизняними виконавцями. Українські музиканти – прекрасні. Це лауреати міжнародних конкурсів, які представляють нашу країну за кордоном. У рамках цьогорічного фестивалю ми ближче познайомилися з такими виконавцями, як Артем Ляхович, Аліна Романова (піаністи), Ксенія Мороз (скрипалька), а також із головою асоціації електро-акустичної музики Аллою Загайкевич і митцем у сфері аудіовізуальних експериментів Євгеном Ващенком.

Для нас, кропивничан, цей проєкт дає можливість долучитися до найвищих здобутків музичної культури, а для наших гостей це можливість побувати на малій батьківщині композитора й збагатити себе враженнями українського пейзажу, природи. І, як говорять наші гості, побувавши тут, вони починають краще розуміти музику та особистість Кароля Шимановського.