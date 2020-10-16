Как выбрать и купить автомобиль

Задумываетесь о том, чтобы приобрести новую машину? Перед тем как отправляться в салон, обязательно продумайте, какая именно модель вам подойдет, что вы ожидаете от автомобиля

Задумываетесь о том, чтобы приобрести новую машину? Перед тем как отправляться в салон, обязательно продумайте, какая именно модель вам подойдет, что вы ожидаете от автомобиля.

Выбирая автомобиль, нужно учитывать не только свои хотелки, но и то, как машина будет использоваться. Если вы живете в Киеве или другом миллионнике, используете транспортное средство только для того, чтобы добраться на работу или в магазин, то вам подойдет что-то компактное. Если вы занимаетесь бизнесом, то следует выбирать коммерческие модели. Купить машину в Киеве лучше всего в автосалоне Корпорации «УкрАВТО». Это официальный дилер, который предоставит вам гарантию и обслужит автомобиль с учетом всех рекомендаций производителя.

Типы кузова

Подумайте, какой кузов вам подойдет. Это могут быть:

Седан. Считается классическим типом, имеет полноценный багажник, отделенный от салона. Подходит для семьи, поездок на природу и на работу. Считается наиболее популярным.

Хетчбэк. Более компактный автомобиль, отличающийся от седана коротким задним свесом. Обычно имеет небольшой багажник, который представляет единое целое с салоном (так называемая пятая дверь). Отличный выбор для большого города из-за компактности, маневренности и простоты парковки.

Универсал. Этот автомобиль подойдет для большой семьи или перевозок людей. Имеет увеличенные, по сравнению с седаном, размеры, объединенный с багажником салон и длинную крышу, которая заканчивается рядом с задним габаритом.

Лифтбэк. Это интересный вариант, который сочетает в себе хетчбэк, седан и универсал. Задняя крыша у него покатая, скос укороченный, багажник объединен с салоном.

Купе. Имеет две двери, один или два ряда сидений. Чтобы попасть во второй ряд, нужно наклонить спинку переднего места. Обычно имеет отделенный от салона багажник, объем которого достаточно небольшой.

Внедорожник. Мощный рамный автомобиль, который предназначен для езды по бездорожью или проселочным дорогам. Имеет увеличенный просвет, что помогает ему не застревать, не садиться в песке, легко преодолевать препятствия.

Кроссовер. Его часто называют паркетником. По виду он похож на внедорожник, но отличается от него меньшей мощностью и возможностями.

Существуют и другие типы кузовов: минивэн, фургон, пикап и пр. Определитесь, какой именно вам подойдет. Большинство выбирает седаны, хетчбэки и кроссоверы.

Тип трансмиссии и двигателя

После того как вы выберете тип кузова, нужно будет определиться с двигателем и трансмиссией. Двигатели бывают бензиновые и дизельные. Первые более простые в обслуживании, без проблем выхаживают по 300–500 тысяч километров без капремонта. Дизельный вариант более мощный. Он потребляет меньше топлива, но его обслуживание обходится дороже. Если вы выбираете недорогое авто, то лучше остановиться именно на бензиновых моделях. Экономичные машины имеют объем 1–1,3 литра, классические – 1,6–2, мощные – от 2 до 4 и более литров. Чем больше объем двигателя, тем выше потребление топлива и мощность, поэтому здесь нужно выбрать золотую середину.

Автоматика считается более продвинутой. Коробка сама выбирает оптимальный вариант работы в зависимости от нагрузки и количества подаваемого топлива. Педаль сцепления отсутствует, переключать скорости не нужно (достаточно выбрать режим работы АКПП). К плюсам этого решения относятся удобство управления (особенно в городском режиме с частыми стартами и остановками), плавность хода во время переключения, отсутствие перегрузок при выборе неправильной передачи. Из минусов можно выделить высокую цену и сложность обслуживания.

Какого производителя выбрать

Выделить какого-то производителя нельзя, т. к. у каждого есть свои особенности, преимущества и нюансы. Кто-то предпочитает ездить на BMW, кому-то больше подходит Chery или Nissan. В салонах Корпорации «УкрАВТО» вы можете приобрести автомобили от японского производителя Toyota. Эти машины отличаются высоким качеством и надежностью.

В «УкрАВТО» представлены следующие модели Toyota:

Кроссовер C-HR, который идеально подходит для города и выездов на природу.

Знаменитый элегантный седан Corolla, который порадует вас своим комфортом и качеством.

Внушительный внедорожник Highlander, с легкостью преодолевающий любые препятствия.

Легендарный Land Cruiser Prado, ставший культовым во многих странах.

Просторный RAV4 со стильным, выделяющимся на общем фоне дизайном.

Экспрессивный Camry с отличной управляемостью и комфортным салоном.

Компактный Yaris, который отлично чувствует себя в городском трафике.

Также в салоне вы найдете и другие модели от производителя Toyota. Прежде чем купить авто, вы сможете осмотреть его, сравнить салоны и характеристики разных машин, провести тест-драйв, заказать установку дополнительных опций на свое новое транспортное средство.