Слепых просьба не беспокоить?

То, что проведение местных выборов осложняется карантинными ограничениями, знают все. Правда, не догадываются, насколько и для кого.

На данный момент в Украине есть целые категории людей, для которых участие в выборах «сільських, селищних і міських голів» может оказаться проблематичным. Другими словами, они будут чужими на этом празднике жизни и торжества демократии вследствие отсутстствия этой самой демократии.

Наша Конституция гласит, что каждый гражданин имеет право выбирать и быть избранным (в хорошем смысле) практически без каких-либо ограничений, кроме людей, признанных недееспособными. Во всех других случаях человек, где бы он ни находился и в каком состоянии ни пребывал, имеет право голоса, и государство ему это право предоставляет за счет разработанных мер по голосованию на спецучастках или на дому. То есть в больницах открываются специальные избирательные участки, где ходячие больные могут волеизъявиться, не нарушая медицинского протокола, а к лежачим приходит комиссия, которая и помогает человеку проголосовать. Даже в местах не столь отдаленных работают избирательные участки, чтобы временно лишенные свободы граждане смогли реализовать свое конституционное право.

Разработан механизм и для голосования на дому, когда по заявлению, подписанному врачом, комиссия из нескольких членов участковой территориальной избирательной комиссии привозит «скриньку» на дом.

Все как бы хорошо, но коронавирус поставил ряд вопросов, на которые мы попросили ответить председателя Кропивницкой городской территориальной избирательной комиссии Кропивницкого района Кировоградской области Татьяну Буземскую. Вопрос стоит об осуществлении конституционного права принимать участие в голосовании для людей, находящихся в обсервации или на лечении в связи с COVID-19, а также людей, находящихся в больнице с воспалением легких, да еще и непонятно, как будут голосовать люди, находящиеся на самоизоляции? Есть вопросы и к возможности голосования людей уважаемого возраста из так называемой группы риска, от которых требуется проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей.

Татьяна Сергеевна рассказала, что голосование на спецучастках будет проходить на общих основаниях. То есть больные смогут голосовать, как и раньше. Но вот конкретный вопрос по инфекционной больнице на Валах, где лежат больные с коронавирусом, остается по-настоящему закрытым, то есть никакого избирательного участка с особым статусом там не будет! Люди, находящиеся там на излечении, голосовать не смогут.

Не смогут проголосовать и граждане Украины, находящиеся на обсервации (изоляции), потому что люди могут голосовать только по месту регистрации, но если они находятся на обсервации, то не поможет даже заявление о желании проголосовать. Это все должно было быть предусмотрено в законе или растолковано Центральной избирательной комиссией, но никаких официальных разъяснений именно по организации процесса для людей в обсервации на сегодняшний день просто нет.

С инфекционкой еще сложнее. Понятное дело, что, если бы даже поступило заявление гражданина Украины о желании проголосовать, его было бы невозможно осуществить чисто технически, потому что в инфекционнные отделения попасть практически невозможно. Все члены участковых комиссий, а их должно быть не менее трех человек плюс водитель, должны быть облачены в «скафандры», а потом, как быть с дезинфекцией урн и бюллетеней при подсчете голосов? В общем, кроме как «уколоться и забыться» больше ничего не остается. Но! Мы же не в каменном веке, и современные средства коммуникации позволяют общение с кем угодно и откуда угодно. В данном случае могла бы помочь процедура электронного голосования, но…

Для больных тяжелой формой воспаления легких, а их сейчас особенно много в традиционных учреждениях здравоохранения, голосование предусмотрено в режиме специального избирательного участка, в том числе и не вставая с постели. К таким людям приходит комиссия, и больной отдает свой голос, как говорится, на общих основаниях, но в индивидуальном порядке.

Но вот что делать со здоровыми людьми, которые находятся на самоизоляции? Сама постановка вопроса требует полной изоляции, а тут к вам приходят несколько человек из внешнего мира. Но и на этот вопрос ответа тоже нет, имеется в виду, нет вообще никаких разъяснений от Центральной избирательной комиссии, а об электронном голосовании мы уже говорили.

Но это все о людях, находящихся в особых условиях или в группе риска, а ведь у нас и людям старшего возраста категорически не рекомендуется принимать участие в мероприятиях, а стояние в очереди за избирательным бюллетенем по массовости и скученности народа может сравниться только с давкой за дефицитом в застойные годы. По идее, граждане пенсионного возраста должны проявлять сознательность и не выходить из дома, но при этом они могут проголосовать на дому. Процедура голосования на дому известна, но есть небольшой нюанс, который ломает, как говорят в народе, «всі хатки».

Участковая избирательная комиссия руководствуется положением, в котором четко указано, что голосование на дому проводится только при наличии справки от семейного врача, удостоверяющего тяжелую болезнь или инвалидность. Однако такая процедура предусмотрена для «молодых» пенсионеров. Что касается людей категории 75+, которые не могут дойти до избирательного участка, то им достаточно написать заявление с просьбой разрешить голосование на дому в связи с почтенным возрастом, сделать ксерокопию паспорта и попросить кого-нибудь из родственников или даже соседей отнести вместе с оригиналом паспорта в районное отделение Государственного реестра избирателей. В дополнительные списки могут внести таких избирателей вплоть до пятницы накануне выборов.

Но и на этом проблемные вопросы не заканчиваются. В Украине появились категории обычных, не ковидных больных, которым отказано в праве на участие в выборах. Татьяна Буземская прямо-таки огорошила сообщением, что из этого избирательного цикла практически выпали… незрячие граждане: «У цьому законі про вибори це не прописано, і ніякого роз’яснення з цього приводу немає».

Вот уж, что называется, проехали так проехали – новая власть, принимая законы и изменения к ним в своем турборежиме, просто не заметила стоящих на обочине незрячих граждан Украины. И снова надо ждать разъяснений от ЦИК, потому что на областном уровне, тем более на участковом, принимать изменения к законам не могут и не имеют права.

Такая же ситуация сложилась и в других избирательных округах области. К примеру, член Александрийской городской территориальной избирательной комиссии Александрийского района Александр Ивань сообщил нам, что: «Ці питання на засіданнях нашої комісії ще не обговорювались. План розгляду питань, у тому числі й тих, що ви назвали, формує голова комісії, але цього не відбулося».

А времени осталось всего ничего, напоминаем, что голосование по выборам местных органов власти должно состоятся 25 октября. Если добавить к этому напряг с количественным составом участковых избирательных комиссий, а нагрузка на них, в связи с карантинными ограничениями, и так возрастет многократно, то за бортом выборов может оказаться значительная часть населения Украины, а отсюда недалеко и до вопроса о легитимности самих выборов. Кто в этом заинтересован и кому это принесет пользу – покажет самое ближайшее время…