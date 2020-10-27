Хорошее окончание титанической битвы

Эта удивительно странная и мутная история – о том, как государство в лице отдельных чиновников «сприяє» развитию промышленности, предпринимательства, бизнеса, экономики страны в целом. Компания из Днепра «Велта» еще в 2000-м году начала работу по подготовке добычи ильменита, титановой руды, на Кировоградщине. Все знают, как у нас в стране «просто» начать новое, уникальное дело. Разрешение на геологическую разведку, защиту запасов (кто-то понимает, что это такое?), проект отработки, разрешение на промышленную разведку, горный отвод, проект карьера, комплексная государственная экспертиза и т.д. Всё же получилось, и в 2011-м (через 11 лет!) компания начала добывать руду в Новомиргородском районе. А еще через четыре года возникли «новые обстоятельства»…

Итак, Бирзуловское месторождение ильменита. Сотни миллионов гривен инвестиций, более 500 сотрудников, десятки миллионов гривен налогов в бюджет Кировоградской области и Новомиргородского района ежегодно. И вдруг это кому-то не понравилось. Зачем области такие мощные проекты? Подсолнечник выращивайте и молчите!

Очень, категорически полезная и нужная государственная структура в 2015 году вдруг осознала, что добывать титан – главный металл ХХІ века – «мимо их кассы» как-то нехорошо. Вряд ли вам интересно, но это служба, которую «реформировали», переделывали за годы независимости больше, чем любую другую. В разное время она была такой:

– Головне координаційно-геологічне управління «Укргеологія»;

– Державний комітет України по геології та використанню надр;

– Комітет України з питань геології та використання надр;

– Департамент Міністерства екології та природних ресурсів України;

– Державна геологічна служба;

– Державний комітет природних ресурсів;

– Управління Міністерства екології та природних ресурсів;

– Управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;

– Державна геологічна служба;

– Державна служба геології та надр України.

Меня особо восхищает момент, когда ведомство «по геології» переименовали в «з питань геології», ну и понизили статус, лишив звания «державний». Но дело не в этом.

В 2014-м Государственная служба геологии невзначай приостановила действие лицензии на добычу ильменита в Новомиргородском районе, которую сама же выдала (под другим названием). Приказ № 374. Добыча остановилась. Кто от этого выиграл? Государство, область, район недополучили миллионы налогов.

Сколько судов после этого было! Очень оценочное суждение или домысел с моей стороны: кое-кто в Киеве хотел, скажем так, «благодарности» со стороны предприятия. Есть и другие версии, связанные напрямую с влиятельными лицами Новомиргородского района. Нет, мы не будем переходить на личности, но как так – миллионами ворочают, а мой карман – мимо?!

А меж тем «Велта» возобновила работу и даже захотела разрабатывать еще одно месторождение – Лекаревское, оно всего в шести-семи километрах от Бирзуловского, где давно идет работа. Будут 350 рабочих мест, десятки миллионов отчислений во все бюджеты. Но… Кто сказал, что власти в любом виде это нужно, если ты ей не отслюнявишь каждый месяц конкретную цифру? Опять пошли суды.

Суды следовали за судами. И… Слово генеральному директору «Велты» Андрею Бродскому:

– Суд третьей инстанции отклонил кассационную жалобу «Держгеонадр» Украины против «Велты» по делу о Лекаревском месторождении. Мы одержали полную, окончательную и безоговорочную победу над Геологической службой Украины! Геослужба проиграла, а государство Украина – выиграло!

Напомню обстоятельства. «Велта», возглавляемая мною компания, в 2007 году за собственный счёт провела геологоразведку Бирзуловского месторождения основного вида титанового сырья – ильменита. Мы получили на основании этого факта лицензию на промышленную эксплуатацию этого месторождения, инвестировали более 100 миллионов долларов и построили с нуля горно-обогатительный комбинат, который на сегодня является крупнейшим в Украине по объёму производства и занимает 2% мирового рынка титанового сырья.

Всего в 7 километрах от Бирзуловского месторождения расположено аналогичное месторождение, только меньшего размера – Лекаревское. «Велта» все время развивается, и, конечно же, мы подали заявку и получили право на геологоразведку этого объекта с целью построить на нем еще один ГОК. Мы начали разведку в 2011 году, пять лет её проводили, параллельно проектируя новое предприятие, которое должно стать продолжением недавно построенного нами.

Геологоразведку мы закончили и, в соответствии с законом, решили получить специальное разрешение на промышленную эксплуатацию и начать наконец-то строительство ГОКа. Но не тут-то было! Геологическая служба просто игнорировала нас! И мы вынуждены были пойти в суд. Мы начали судиться с государством за право инвестировать, создавать рабочие места, платить зарплаты и налоги! Мы судились и выиграли! «Держгеонадра» вынуждены были осенью прошлого года выдать нам спецразрешение, лицензию! Но!

Вы думаете, этим все закончилось и «Велта» начала строить новый ГОК? Нет. Геослужба подала на «Велту» кассационную жалобу в суд третьей инстанции с целью лишения нас лицензии, ею же выданной! Бред? Бред – родной, украинский, очень патриотичный и диджитализированный! Мы практически весь этот год вынуждены были потратить на защиту своего права:

– построить новое промышленное предприятие;

– внести инвестиции в экономику Украины в размере 30-35 миллионов долларов США;

– создать около 350-400 новых рабочих мест;

– платить около 50 миллионов гривен дополнительных налогов каждый год;

– увеличить экспортный потенциал, приток валютной выручки и увеличить долю Украины на мировом рынке титана.

И вот мы наконец-то победили. Ещё раз подчеркиваю – «Велта» победила в суде Геологическую службу Украины, но победа наша целиком в интересах государства Украина!

«Велта» обязательно построит новый горно-обогатительный комбинат. Мы обязательно создадим новые рабочие места, будем платить больше налогов и завоюем новые рынки, но… уже не в этом году. Строительный сезон заканчивается, и из-за действий геослужбы Украины мы сможем не многое сделать в этом году, но в следующем – ждите много хороших и интересных новостей!