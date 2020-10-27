Освобождение Украины. Исторический детектив

Вчера, 28 октября, отмечался День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Даже в прошлом, юбилейном году (75 лет) в Кропивницком этот день прошел скромно: стандартные цветы на Валах, минута молчания и… всё, в принципе. Умеренно приживается эта дата. Горожане областного центра гораздо лучше знают 8 января – день освобождения города от вермахта.

Праздновать, а точнее, отмечать День освобождения начали недавно. В советское время он вообще почти не отмечался. А если о нем и вспоминали, то… 14 октября. Потому что в этот день в 1944 году в Киеве состоялось торжественное правительственное заседание по поводу освобождения Украины! Да-да! За две недели до даты, которую мы сегодня отмечаем. Почему так случилось? Читайте дальше.

Зрители телеканала «Интер» и поклонники партии ОПЗЖ наверняка думают, что праздник этот был учрежден при Януковиче, на худой конец при Кучме. Ан нет. Это Виктор Ющенко подписал соответствующий указ в 2009 году.

Уже доводилось писать, что название этому дню дано не совсем корректное. «…От фашистских захватчиков». Вообще фашисты – это члены основанного Бенито Муссолини в 1919 году Итальянского союза борьбы (Fasci italiani di combattimento). Fascio по-итальянски обозначает «союз», «связка», отсюда и название «фашист». На базе этого союза в 1921 году возникла Национальная фашистская партия (Partito Nazionale Fascista, PNF).

А в Германии правила Национал-социалистическая рабочая партия во главе с Гитлером. Поэтому весь мир называл и называет немецкие войска во Второй мировой нацистскими.

Почему в Союзе было не так? Можно предположить, что советские пропагандисты боялись аналогий между нацистами и коммунистами. Историческая предтеча ВКП(б) – Российская социал-демократическая рабочая партия – имела очень похожее с Национал-социалистической немецкой рабочей партией название.

Примечателен и такой момент. Против СССР воевало-таки немало настоящих фашистов. Это итальянские дивизии – «Юлия», «Кунеэнзе», «Пасубио», «Торино», «Имени принца Амедео», «Равенна», «Коссерия», «Сфорцеска». Но дело в том, что итальянская армия, состоявшая из этих дивизий, была почти полностью разгромлена под Сталинградом в 1943-м (итальянцы были гораздо слабее немцев как солдаты). Выжившие остатки были эвакуированы в Италию. Так что даже физически фашисты не могли участвовать в битвах по освобождению Украины в 1944-м. Почти. Есть сведения о двух-трех полицейских батальонах во Львове. И то они взбунтовались, когда был свергнут Муссолини в июле 1943-го, и нацисты-немцы их всех арестовали и частично перестреляли. Эти факты уничтожения гитлеровцами своих бывших союзников были даже озвучены на Нюрнбергском процессе.

Но бог с ним, с названием, привыкли мы все к фашистам. А то ведь есть еще большие вопросы по поводу даты этого самого освобождения. Два года назад мы на страницах «УЦ» вскользь об этом упоминали. Сейчас расскажем подробнее.

Согласно советской, и не только, истории, 27 октября 1944-го был освобожден Ужгород, а 28-го советские войска вышли на границу Украины. Но какой Украины? Дело в том, что тот край действительно на то время назывался Закарпатская Украина, но входил он… в состав Венгрии!

Вообще Закарпатью так досталось тогда. Захватывали его румыны. Некоторое время пребывало в составе Чехословакии. Была попытка создать независимую Карпатскую Украину. Закончилось все Советским Союзом. А теперь независимой Украиной.

Но дело не в этом. Отчасти реальной датой освобождения советской Украины можно считать 4 января 1944-го, то есть почти за 10 месяцев до нынешней праздничной даты! Именно в тот день советские войска вступили на территорию Ровенской области вблизи города Ракитное. Именно там, согласно Рижскому договору 1921 года, проходила западная граница СССР, признанная миром. Но эти границы существовали до 1939 года, когда Германия и СССР разделили Польшу.

Можно согласиться и с другой датой. Довоенная территория УССР в границах до 1939 года была занята советскими войсками в ходе Одесской наступательной операции, когда войска 3-го Украинского фронта 10 апреля овладели Одессой и до 14 апреля вышли на реку Днестр, захватив несколько плацдармов на ее правом берегу, который в 1939 году еще принадлежал Румынии. Сегодня это территории Молдавии.

Если же брать во внимание границы после раздела Польши, то днем освобождения Украины надо считать 8 октября 1944-го. Тогда Красная Армия заняла последний населенный пункт УССР в довоенных границах – село Лавочное Сколевского района тогда Дрогобычской области. Именно поэтому в Киеве тогда, 14 октября, и состоялось торжественное заседание в честь такого события. И позже, в послевоенное время, об освобождении Украины чаще вспоминали в этот день.

О том, что жители Закарпатья не очень-то хотели быть частью советской Украины, говорит тот факт, что после прихода советских войск при обязательной мобилизации местного населения большая часть призванных записалась в Чехословацкий корпус Людвика Свободы. Кто не успел, попал в советскую армию.

Так или иначе, освобождали Закарпатье тогда в первую очередь от венгров (немцев там было намного меньше), да и была это, по немецким представлениям, территория Венгрии. Есть такой момент – 16 октября, за 12 дней до 28-го, венгерский генерал-полковник Бела Миклош вместе со своим начальником штаба и почти 10-ью тысячами солдат и офицеров перешли на советскую сторону.

В общем, освобождение Украины от нацистов и их союзников длилось почти два года. Первыми на землю Украины вступили вой­ска 1-й гвардейской армии под командованием генерала Василия Кузнецова, которые 18 декабря 1942 года выбили оккупантов из села Петуховка Меловского района на Луганщине. До Кировограда войска дошли только через год с лишним…

Конечно, совершенно отдельная история – как шло это освобождение. Последние 10-15 лет публикуется много литературы и исследований. Это книги покойного легендарного Федора Моргуна «Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа: факты и последствия», «Прокляття війни», книга Феликса Левитаса «Друга світова війна: український вимір». Или «Обком утік…» нашего земляка Ивана Петренко. Там есть страшные моменты. О высылке в Сибирь на следующий день после «освобождения» десятков тысяч жителей Западной Украины. Обо всех мифах, связанных с партизанским движением, и т.д. Но это отдельная тема.

Всех с Днем освобождения! Не важно, в какой день отмечать, важно помнить.