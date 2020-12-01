Владимир Покрова. Яркая жизнь. Светлая память

К сожалению, мы не встретились раньше, когда он был жив. Сколько можно было от него узнать, почерпнуть, научиться! Владимир Покрова недавно покинул этот мир. Но остались воспоминания, которыми любящие и уважающие его люди охотно делятся. Из них мы сложили его портрет, историю его жизни.

В нашем распоряжении есть биографическая справка доктора, или резюме, как сейчас принято говорить. Вот один абзац: «За время моей работы и с моим участием было спроектировано и построено два больничных комплекса – Новоукраинская ЦРБ на 240 коек и Кировоградский облкардиодиспансер на 140 коек. Имею двух дочерей, двух внуков, посадил немало деревьев в своей жизни»… Владимир Данилович так жил, гармонично сочетая работу, дело и семью.

Родился будущий доктор 7 октября 1937 года в селе Новоселка Голованевского района. Обычный сельский мальчишка, был единственным ребенком в семье. Отец погиб на войне, и сына воспитывала одна мама. Окончив восьмилетку, мог бы пойти в училище или вообще на этом остановиться, пойти на работу в колхоз. Но в маленькой семье было принято решение получить среднее образование. С этой целью Владимир переехал в другое село, где снимал угол и ходил в десятилетку.

После школы поступил в Первомайское медучилище. В роду не было медиков, но парень не колебался при выборе профессии – медицина его всегда интересовала. Он учился в течение всей жизни. Близкие люди говорят, что специальную медицинскую литературу Владимир Данилович читал не менее увлеченно, чем художественную. При этом не уставал повторять: «Мне это так интересно!»

После училища работал фельдшером в Николаевской области. Вспоминал, что было сложно, это были три года практики, приобретения навыков, а также убеждения, что выбор профессии был верным. Владимир Покрова поступает в Одесский медицинский институт, по окончании которого работает судовым врачом. Говорил, что это был жизненный опыт, но не медицинский. Выходец из маленького села побывал в разных странах мира, о которых даже не мечтал. Но при этом ему было тесно – хотел лечить, а не путешествовать.

Следующая ступенька – заведующий терапевтическим отделением в районной больнице Еланца Николаевской области. Там знакомится со своей будущей женой. Нина Алексеевна по распределению после института работала управляющей аптекой. Молодой провизор, красивая девушка. Сошлись на профессиональной почве, быстро поняли, что это судьба, и через три месяца после знакомства поженились. Вместе они прожили 52 года…

После Еланца последовал перевод в родную область – Владимир Данилович становится главным врачом Ново­украинского района. Здесь проявился Покрова – организатор. По его инициативе строится больничный комплекс, который становится школой передового опыта Союза, за что главврач был удостоен звания «Почетный гражданин Новоукраинки». Не устававший учиться сам, главврач стимулирует к обучению и росту врачей больницы. Курсы, конференции, симпозиумы, форумы… Если честно, то сегодня не каждый главврач рискнет даже на время остаться без специалиста, отправив его на продолжительные курсы. Но Покрова своих активно отправлял учиться, зная, что они вернутся с новыми знаниями и приобретенным опытом. Сам будучи неординарным человеком, он окружал себя сильными личностями, талантливыми врачами.

Главный врач областного лечебно-санитарного управления – на эту должность Владимира Даниловича перевели в 1982 году. Поликлиника этой структуры была в помещении нынешнего облздрава, стационарный корпус – в теперешней неврологии на Большой Перспективной. Тогда у него родилась идея строительства кардиодиспансера. Он много ездил, встречался со специалистами, искал проект. В 85-м году диспансер был построен.

До этого кардиологическая служба была на базе областной больницы. Но Покрова сделал ее ведущей, авторитетной, понимая, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на первом месте. К счастью, идею поддержали, помогали не просто строить корпус, но выводить кардиологию области на новый уровень.

Базовый принцип медицины, ее основная задача – профилактика заболеваний. Владимир Данилович в этом видел и свою задачу, и задачу врачей кардиоцентра. Регулярно выезжали в районы и проводили обучение докторов. У себя часто принимали врачей-новаторов и повышали свою квалификацию.

Коллеги Покровы рассказывают, что он собирал листы назначений и проверял правильность назначения того или иного препарата. Есть в медицине термин «полипрагмазия» – одновременное, нередко необоснованное, назначение множества лекарственных средств или лечебных процедур. Владимир Данилович с ней боролся, искоренял. Гораздо легче назначить, чем объяснить пациенту, почему не назначают. Но это труд врача. Главный врач кардиоцентра приглашал в свой кабинет сомневающегося пациента и раскладывал по полочкам каждую строчку листа назначения, подробно рассказывал о каждом лекарстве.

Покрова был сторонником того, что больному нужно все рассказывать. Пациент должен быть партнером в своем лечении. Зная, какие изменения происходят в организме, как на заболевание подействует тот или иной препарат, что может произойти, если не следовать рекомендациям врача, человек сам себе помогает выздороветь. Говорят, что Покрова не просто не разрешал курить. Увидев во дворе курящих, он подходил и спокойно, терпеливо рассказывал о пагубном влиянии курения на здоровье. И многие отказались от вредной привычки.

Это был строгий главврач, сторонник жесткой дисциплины. Вплоть до того, что утром стоял на входе и встречал коллег, глядя на часы. Медсестры были одеты с иголочки, обязательно в колпаках, с подобранными волосами. Он обращал внимание на состояние ногтей персонала. Говорят, что, когда Покрова проходил мимо медсестричек, они невольно выпрямляли спины, стояли по струночке. Это был перфекционист, требовательный к себе и окружающим. При этом пользовался непререкаемым авторитетом.

Со всеми находил общий язык. С удовольствием общался с профессором на симпозиуме и с дворником. Знал, что происходит в семьях всего персонала кардиодиспансера. Часто справлялся у коллег, как дети, внуки, как решилась та или иная проблема. И помогал решить не одну проблему.

Он был не просто хорошим администратором. Разбирался в бухгалтерии, интересовался статистикой, работал с врачами, общался с пациентами. Когда появился Интернет, взял несколько уроков работы на компьютере и искал нужную и полезную информацию, читал, учил, делился новым с коллегами.

Уйдя на пенсию, остался активным. Владимир Данилович говорил окружающим его людям, что в день надо проходить не менее пяти километров. Сам много двигался, а дома еще и на велотренажере занимался. Был чрезвычайно самоорганизованным и этого требовал от близких. Дочерей, безусловно, любил, но был по отношению к ним требовательным. Обе окончили музыкальную школу, Елизавета занималась художественной гимнастикой. О пропуске тренировки в воскресенье утром отцу можно было даже не намекать.

Он после работы дома никогда не лежал на диване. Стереотип главы семейства, отдыхающего перед телевизором с банкой пива – это не о Покрове. Помогал жене в домашних делах, что-то ремонтировал. Свободная минута – рабочий стол, медицинские журналы, подготовка очередного доклада и статьи.

Родные вспоминают о семейном отдыхе. Если во время отпуска куда-то выезжали, Владимир Данилович выдерживал дней семь, а потом его тянуло обратно, на работу. Не добыв отпуск до конца, наведывался в кардиодиспансер, чтобы убедиться, что там все в порядке. Настоящий трудоголик.

Владимир Данилович был компанейским человеком. Дни рождения в семье – это не просто застолье. Загодя для всех гостей распечатывались слова песен, и вся компания их пела. Дочери обязательно играли – одна на пианино, вторая на скрипке. Мама могла подготовить стихи и красиво их прочесть. А к подаркам Владимир Данилович был не то что равнодушным, его смущало, что люди оказывают такой знак внимания, ему было неловко. А фотоколлаж и видеоролик, подготовленные коллективом кардиодиспансера к 60-летию, его растрогали.

Его всегда окружали люди. Он притягивал, к нему прислушивались, с ним советовались. Это был бесспорный лидер. Лидерскими качествами в семье обладала и Нина Алексеевна, но она своей карьере предпочла профессиональный рост мужа. У них были удивительно трогательные отношения. Дочери говорят, что о маме отец заботился поступками. Это не были просто слова о любви и уважении, а трепетное отношение, внимание. Часто гуляли по улицам города, всегда держались за руки. Подходя к подъезду, целовал жене руку, а уже потом открывал дверь. Это был ритуал…

Заслуженный врач Украины, «Лидер Кировоградщины», «Талант Кировоградщины», неоднократно награжденный грамотами, медалями, знаками почета. Самыми красноречивыми, характеризующими личность Владимира Покровы как раз и являются слова «заслуженный», «талант» и «лидер».

Его больше нет, но он есть. В детях и внуках, в посаженных деревьях, в розах, украшающих двор кардиодиспасера, да и в самом диспансере. А еще в тысячах благодарных пациентов. Яркая жизнь. Светлая память.