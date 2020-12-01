Заграница нам поможет

Летом 2017 года на Кировоградщине взорвалась экологическо-информационная бомба. 13 июля работники Специнспекции обнаружили бригаду неизвестных, которые экскаваторами рыли землю неподалеку от границ Кропивницкого, у села Веселовка, по дороге на Аджамку. На тамошнем глиняном карьере велись какие-то работы.

Как выяснилось, коммунальному предприятию «Ритуальная служба» дали разрешение на разработку проекта отвода земель под новое кладбище – старые уже тесны для города. А еще дальнейшую разработку карьера разрешили в 2016 году ООО «Кировоградский завод строительных материалов №1». Добывать глину для изготовления кирпича и керамзита для производства легкого бетона.

Как установила немного позже в том же 2017-м специально созданная комиссия, несанкционированное вскрытие грунта проводилось на месте захоронения загрязненной почвы, имущества и материалов, изъятых в свое время на территории одного из подразделений треста «Кировоградстрой» между улицами Севастопольской и Короленко и по переулку Краснозвездовскому (сегодня улица Василия Никитина между Некрасовкой и Новониколаевкой).

Откуда взялась радиация в переулке Краснозвездовском? Чернобыль тут ни при чем. Это известная, хотя и подзабытая история еще советских времен. На свалке некогда могучего стройтреста было много радиоактивной дряни, как оказалось. Пара мужиков, работавших на АРЗ, нашли там капсулы с каким-то порошком. Одну разбили прямо на свалке, часть попала на дорогу переулка. Вторую один из искателей носил несколько дней в кармане. А потом у него на ноге появился ожог. Это было в 1988-м, все уже знали много о радиации, врачи констатировали радиоактивный ожог. Когда узнали власти, провели полное исследование и были в шоке. По переулку радиацию разнесли на сто метров в каждую сторону. А от самой свалки фонило просто чудовищно. До 300 микрорентген в час (при норме до 20-22). А сколько слухов, самых фантастических, тогда ходило по городу по этому поводу!

Те капсулы с цезием-137 широко использовались в промышленных уровнемерах, приборах, способных измерять уровень содержания разных материалов в разных средах. От нефти в громадных танках до уровня насыпи щебня в карьерах. Они давно запрещены, но тогда использовались вовсю.

Как вспоминал в свое время Николай Сухомлин, на то время заместитель председателя облисполкома, было принято решение убрать со свалки абсолютно всё, от мелкой стружки до контейнеров, всё было загрязнено радиацией. Плюс землю с переулка.

Около ста контейнеров собранного радиоактивного хлама отвезли в Чернобыльскую зону на один из могильников. Хотели вывезти все. Но это стоило очень дорого – спецтехника, спецслужбы, и т.д., и т.п., бюджет области просто не потянул. Поэтому еще несколько сотен контейнеров захоронили на территории Аджамского промышленного узла. Так это тогда называлось. Кроме Веселовского карьера, неподалеку на 12 гектарах располагалась площадка «Красной звезды», куда тоже свозили всякие отходы, в том числе еще несколько предприятий поменьше – по газоснабжению и т.д.

«Мы приняли решение собрать все, что разнесли за ногами и загрязнили на свалке металла, в металлические контейнеры. Получили разрешение на захоронение, подрядная организация прорыла траншеи, сложили в несколько этажей эти ящики на глубине 5-7 метров, сверху засыпали землей. Санэпидстанция проверила уровень радиации, который был 12-14 микрорентген в час, ниже нормы. Выставили информационные таблички», – вспоминал Николай Сухомлин.

Было захоронено более 1500 тонн радиоактивно загрязненных материалов, в основном металл плюс грунт.

И вот какие-то идиоты-«металлисты» решили выкопать эти тонны металла – не пропадать же добру!

В 2017-м Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям городского совета обратилась к экспертам, чтобы измерить мощность гамма-излучения. По результатам измерений, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на месте несанкционированного разрытия грунта составляла от 30 до 150 мкР / ч, при показателях естественного фона от 10 до 15 микрорентген в час.

Интересно, что в 2012 году всем известная геологоразведочная экспедиция №37 проводила радиационно-гигиеническую оценку полезных ископаемых Веселовского месторождения (где и был захоронен весь хлам). Заключение содержит очень много текста, но итог такой: «Суглинки Веселовского месторождения относятся к 1 классу радиоактивности и пригодны для всех видов строительных работ без ограничений».

За год до инцидента, в 2016-м, ООО «НТЦ Облводхоз-Проект» тоже проводило оценку воздействия на окружающую среду потенциальных работ на Веселовском месторождении по добыче суглинка по заказу ООО «Кировоградский завод строительных материалов №1». Вердикт – все в порядке!

Такова предыстория. Когда черных металлистов прогнали, ситуацию на территории начали контролировать. И все время город искал средства для ликвидации проблемы. Там много денег надо.

Самое обидное, что неподалеку от могильника, ближе к Аджамке, находится уникальное предприятие «Экоцентр», которое как раз занимается утилизацией отходов химпроизводств, ртутьсодержащих приборов и материалов, пестицидов, отработанных масел, нефтесодержащего грунта. В свое время именно эта фирма очищала от мазута пески в районе Керчи после того как из российского танкера «Волгонефть-139» после катастрофы вылилось 1 миллион 200 тысяч тонн мазута. Перевезли из тогдашнего Кировоградского района оборудование, смонтировали, почти два года чистили берега. Также фирма ликвидировала крупнейшую в Украине свалку пестицидов под Васильковом на Киевщине. Но вот лицензии на работу с радиоактивными отходами, к сожалению, у фирмы нет.

На помощь приходят шведы.

«До сегодняшнего дня городской совет проводил работу по поиску источников финансирования, чтобы привести территорию в безопасное состояние, – говорит секретарь горсовета Андрей Табалов. – Обращение в Кабмин не дало результата, а потенциальные инвесторы боятся здесь работать. Мы до сих пор не получили даже научных рекомендаций для принятия верного технологического решения об обращении с аварийными радиоактивными отходами. А такие решения должны быть, согласно протоколам рабочих совещаний».

Вариант, как быть с радиоактивным могильником, озвучил представитель компании AFRY Group (Швеция) Родольфо Авила. Он предложил проект реабилитации Веселовского месторождения. Рассчитана программа на два года реализации. В течение первого – сбор информации, оценка рисков, разработка программы мониторинга ситуации, предварительный анализ вариантов реабилитации. Второй год работы займет выбор оптимального варианта реабилитации и разработка технического решения. Ну и уж потом – ликвидация опасного «месторождения».

19 ноября в городском совете Кропивницкого состоялось первое международное онлайн-совещание по вопросу реабилитации площадки захоронения отходов дезактивации «Веселовское месторождение», сообщает пресс-служба горсовета. По Интернету общались со шведами.

«Цель этого проекта – сделать месторождение радиоактивно безопасным, – сообщил Родольфо Авила. – Текущее его состояние не соответствует национальным и международным стандартам безопасности для хранения и захоронения радиоактивных отходов. Мы понимаем, что городской власти Кропивницкого не хватает ресурсов, необходимых для выполнения такой работы, поэтому и предлагаем сотрудничество».

На реализацию нужного обществу проекта городские власти Кропивницкого дали согласие. Результатом договоренностей во время совещания станет подписание соглашения между сторонами в ближайшем будущем.

Что за фирма эта AFRY Group? Очень многопрофильная организация. И реально занимается в том числе подобными проектами. Например, в этом году ее подразделение Facilia заключило договор об утилизации отходов от работы двух ядерных реакторов норвежского Института энергетических технологий. До этого компания реализовала четыре проекта по обращению с разными отходами в США и один в Сингапуре.

Какова цена вопроса – пока никто не говорит. Понятно, что деньги там нужны немалые, возможно, шведы с их опытом смогут привлечь финансирование от многочисленных экологических фондов Европы – как частных, так и государственных.