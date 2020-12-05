New Balance 574 – нестареющая классика

New Balance 574 – универсальные кроссовки на любой случай

Нью Беленс стал одним из всенародных любителей мира спортивной одежды и обуви, и не зря, учитывая количество побед бренда на мировой арене спорта во всевозможных дисциплинах. Созданная еще в 1906 году конструктором Уильямом Райли компания изначально занималась изготовлением супинаторов собственной разработки с трехточечной опорой для пятки, и получила название благодаря новому уровню баланса с использованием такой технологии в обычной обуви. Со временем начали появляться и полноценные модели, среди которых особое место заняла M320. Они были названы лучшими беговыми кроссовками года по версии Runner’s World благодаря примененным инновациям и кардинально новому подходу к производству. Но всемирную славу и статус культовых кроссовок получили именно New Balance 574. Они впервые появились на слуху после того, как Дик Бердсли в них финишировал вторым на Бостонском Марафоне 1982 года. Товар был хитом и на волне общей популярности бега в Америке разошелся огромными тиражами. С тех пор бренд в дань уважения оригиналу регулярно обновляет линейку, модернизируя ее строение и ключевые особенности. Главной фишкой 574-х является Encap, которая обеспечивает отличную амортизацию и гашение нагрузок при беге или интенсивной ходьбе. Это уникальная по структуре смесь синтезированных материалов, заключенных в полиуретановую оболочку. Кроме того такая конструкция восстанавливает форму и является достаточно прочной даже для агрессивного использования, что несомненно гарантирует износостойкость и продлевает срок эксплуатации без потери первоначальных качеств и внешнего вида. Помимо этого большинство оригинальных моделей 574-й серии изготовлены из натуральной кожи, замши, текстиля и вентиляционных сеток. Вся коллекция универсальна, и может использоваться как для бега и тренировок, так и просто в повседневной жизни. Это обеспечивает отличную терморегуляцию и комфорт при любой погоде. Специально для холодного сезона New Balance разработали зимнюю модификацию, которая была бы достаточно легкой, при этом теплой и водостойкой. В ней использовано утепление из искусственного меха, так как он не уступает по теплоотдаче натуральному, при этом предоставляя лучшую вентиляцию, а также все необходимое для комфортной ходьбы по любой поверхности. Приобрести оригинальную продукцию бренда вы можете, посетив один из крупнейших мультибрендовых интернет-магазинов MD Fashion. Заказ можно сделать онлайн с доставкой в любой регион Украины.