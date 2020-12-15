Неестественный отбор

И тайным голосованием можно обнаружить явную глупость.

Дон Аминадо.

Чуть было не пропустил знаковое событие: Верховная Рада приняла закон, позволяющий народным депутатам брать себе в помощники (на общественных началах) людей без высшего образования.

Первая мысль: это ж теперь все личные массажисты с «корочками» будут? А с другой стороны, сколько людей выдающегося ума в наши дни вообще обошлись без диплома? Стив Джобс, Билл Гейтс, Квентин Тарантино… Правда, они в помощниках депутатов не числились, чем-то другим занимались. А может, нашим нардепам «шибко вумные» помощники и не нужны? Трудно представить какого-нибудь толкового парня на побегушках у Ильи Кивы. Впрочем, есть еще вариант, что наши депутаты хорошо знают цену украинскому высшему образованию. Или, скажем, удостоверения помощника народного депутата очень нужны детям и племянникам, которые только-только закончили школу и не успели отучиться в вузе.

В общем, поводов раздавать «корочки» кому угодно множество, тем более статус помощника на общественных началах может впечатлить разве что старосту из затурканного села. Другое дело – помощники-консультанты народных депутатов. Эти по закону обязаны иметь высшее образование, как минимум, степени младшего бакалавра или бакалавра. Круто, да? Консультант – младший бакалавр! Престижное ПТУ окончил!

И после этого мы удивляемся дурацким идеям власти, типа «карантина выходного дня». А они им еще и гордятся. «Карантин выходного дня мы разработали сами. Это фактически украинский продукт, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны», – заявил, видимо, главный разработчик «продукта» премьер-министр Шмыгаль. Классический пример, когда ляпают глупость они, а стыдно нам.

Пройдет время, и эти, прости господи, помощники освоятся в коридорах и туалетах власти, получат дипломы о высшем дистанционном образовании и тоже попадут в партийные списки. А потом станут нардепами. В лучшем случае – такими, как нынешние…

Все разговоры об отсутствии должного образования и воспитания у подавляющего большинства представителей нынешней власти сильно напоминают старческое брюзжание. Но, черт побери, как еще можно объяснить людям, идущим напролом, что можно и нужно по-другому?

Президент Литвы Гитанас Науседа решил отказаться от переезда в государственную резиденцию, как только узнал, что на ее ремонт потребуется 359 тыс. евро. Всю оставшуюся часть срока он отработает в своем доме. Потому что пандемия и экономический кризис – у страны нет лишних денег. А народный депутат Воронько (от Кировоградской обл.), задекларировавший 123 млн грн, без зазрений совести получает 19 тыс. грн компенсации за жилье в Киеве.

Еще один пример, совсем свежий. На первой же сессии Кировоградского облсовета в помощь голове из «Слуги Народа» (ну вы помните: простой учитель, личная скромность, велосипед и т.д.) тайным голосованием избрали целых три заместителя. Почему только три, а не пять, не шесть? Да просто для результативного голосования сколотили коалицию из четырех фракций, а потом поделили кресла и портфели.

И ничего, что в тесном президиуме без всякой социальной дистанции будут сидеть, образно выражаясь, политические жабы и гадюки, которые на выборах мочили друг друга почем зря и продолжают заниматься этим на всех ток-шоу.

И ничего, что три зама, избранные зачем-то на постоянной основе, будут получать по 30-40 тыс. грн – денег в областной казне, наверное, куры не клюют.

Гораздо важнее, чем этот бюрократический Змей Горыныч будет заниматься там, где и одного зама с головой хватило бы. Командовать районами? Так у нас же децентрализация! Контролировать расходы? Так наплодили столько антикоррупционных органов, что денег на них не хватает. Готовиться к следующим выборам? Уже теплее. Но для этого нужно набрать футбольную команду из помощников и консультантов – с образованием и без.

Круг замкнулся. Дилетанты без опыта и образования, непонятно за какие заслуги попавшие в парламент, дают право себе любимым брать в помощники кого угодно. И тем самым подают пример местным органам власти. Отбор не лучших, а нужных продолжается.