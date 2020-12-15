«Омерзительная восьмерка»

Високосный 2020-й заканчивается, и слава Богу. Это, наверное, главный итог и посыл глобально. Дальше – о более конкретных, с привязкой к людям и территориям.

Говорим о том, кому из украинских и местных политиков во вполне кризисном и снова выборном году удалось выйти в плюс, а кто «погорел» наиболее ярко. Камбэки, зашквары, факапы. Для удобства и контраста подаем попарно – раз кто-то выиграл, значит, кто-то проиграл…

COVID-19 vs. Лаошу

«Лаошу», или просто «шу» – «крыса» по-китайски. 2020-й должен был быть как раз ее годом, но похожая на морскую мину бацилла из Уханя оставила грызуна без шансов. Во всем мире он прошел под знаком вируса, которому проиграли все, везде и по-крупному.

В этом списке не стал исключением и украинский истеблишмент, начиная с экс-министра здравоохранения Ильи Емца, которого на посту не спас даже сакральный статус коня на переправе. Обеспечение медицины в эпидемию, то, как организовано тестирование, не всегда оправданные, часто несправедливо выборочные ограничения, непонятно как влияющие на распространение вируса, но точно убивающие целые отрасли экономики и здравый смысл, судьба закатанных в асфальт денег из специального фонда – все пассив и потеря лица. Для всех причастных.

Пятый vs. Шестой

Условная номинация «работа с имиджем» на уровне страны, по мнению автора этих строк, – однозначно за пятым президентом. Казалось, Петр Порошенко уничтожен информационно и электорально, после такого не встают. Но в 2020-м все работало на него. Пустые уголовные дела, бестолковые вызовы в прокуратуру, позорный штурм музея Гончара бойцами ДБР, публичная реабилитация демонизированных «Свинарчуков»… Вместо забвения недавний лузер получил стабильный хайп, а «Европейская Солидарность» сохранила место в пятерке лидеров на местных выборах.

Хотя партия шестого президента – их номинальный лидер, по сравнению с прошлогодними парламентскими выборами «слуги» сдулись в разы. Тогда завели больше половины парламента, сейчас получили меньше пятой части мандатов в местных советах. Ожидаемо ввиду ненормальной плотности зашкваров всех уровней адовости на единицу времени. Навскидку – хоть свистопляска вокруг Конституционного суда с откатом антикоррупции и новыми международными пинками – из последнего, хоть скорость мамы Дубинского, декларация экс-безработного Воронько или квартиры для помощников Торохтия – из избранного. И т.д. и т.п. Кстати, по запросу «Брагар собака» Google выдает больше 73 тысяч ссылок.

Коломойский vs. All

Однозначно победителем в очередной раз может чувствовать себя олигарх Игорь Коломойский. Нипочем многолетний шлейф негатива, привязка к стремительно теряющим рейтинг «зеленым», внимание американского ФБР. Новейший связанный проект – сборная всего на свете под брендом «За майбутнє» получает больше 11% голосов в местных советах страны. Непотопляемо.

Кто в этом случае проиграл? Кто-то, склонный драматизировать излишне, возможно, сказал бы «все остальные». Или «народ Украины», или еще что-нибудь в этом же роде. Мы не станем.

Регионы vs. Центр

Вполне понятные победитель и проигравший есть в паре власть-самоуправление. По данным ряда исследований, опубликованных в течение года, уровень доверия к центральной власти вдвое ниже, чем к местной, а мэрам своих городов украинцы доверяют в среднем больше, чем президенту.

Отсюда высокие результаты местных партий – Гройсмана в Виннице, Кернеса в Харькове и т.п. – и политических проектов, созданных региональными лидерами и заточенных на местное самоуправление. Факт: представители созданной за четыре месяца до выборов партии «Пропозиція» избраны городскими головами в четырех областных центрах – Днепре, Николаеве, Житомире, Кропивницком, из них двое – в первом туре. Скорее всего, скоро мы увидим движение всех этих сил из регионов в сторону парламента, в который многие прогнозируют новые досрочные выборы уже скоро.

Опыт vs. Молодость. Часть 2

Теперь о делах ближе к дому. В Кропивницком наблюдали повтор принципиального противостояния пятилетней давности за пост городского головы. Андрей Райкович не собирался уходить и не ушел. Артем Стрижаков не собирался проигрывать и проиграл. Об этом написано и сказано уже немало, но и не упомянуть в итоговом политическом материале за год было никак.

Добавим лишь, что победителю этой пары в 2020-м удалось не только сохранить статус-кво, но и расширить сферу влияния. Представители «Пропозиції», которую Райкович возглавляет в области, зашли в ряд местных советов Кировоградщины, заняли руководящие посты в городском (Сергей Колюка, секретарь), областном (Юрий Семенюк, первый зам) и Кропивницком районном (Андрей Лейбенко, председатель)…

Перемены vs. Стабильность

На уходящий год пришелся перелом в ходе многолетней борьбы и за второй по величине город области. Бывший глава ОГА Сергей Кузьменко, начав с сопредельных населенных пунктов в процессе объединения сельских общин района, уверенно «додавил» казавшегося бессменным Степана Цапюка уже в первом туре недавних выборов городского головы.

Событие знаковое, и, по всему похоже, выиграют в результате все александрийцы. Свежая кровь ни одному организму еще не вредила. К тому же новый городской голова – опытный менеджер на пике активного возраста, ресурсный человек. Очевидно, мотивированный доказать, что победа была не ради победы. Не говоря о том, что горожан, родившихся в последние 20 лет, ожидает новый волнующий опыт – впервые пожить «не при Цапюке».

Новый друг vs. старых двух

Записанным в лузеры во всеукраинской части обзора «зеленым» в регионе удалось попасть в победители. Потому что общая динамика – это одно, а конъюнктура момента – совершенно другое. Она такова, что, получив наибольшую фракцию в областном совете, местная «Батькивщина» и ее лидер Александр Черноиваненко остались без поста председателя. Он достался как раз представителю «Слуги Народа», бывшему начальнику областной СБУ Сергею Шульге.

Интересный момент в этой связи: Кировоградщина всегда считалась базовым регионом для «Батькивщины», традиционно страдающей излишним популизмом, и полностью завязанной на личный рейтинг харизматичной Юлии Тимошенко. Партия стабильно набирает здесь больше, чем в целом по Украине. Такая же ситуация – у радикалов, которые взяли по стране 1,6% местных мандатов, а в нашем облсовете – почти 8%. Их представитель, экс-нардеп Дмитрий Линько – зампред. Теперь к ним добавились и «слуги» – еще одна лидерская партия с явным креном в тот же популизм. За них здесь тоже значительно больше голосуют, чем в Украине в целом.

Но это не про политиков, это про избирателей. И в области именно – в городах другие расклады…

Камбэк vs. Факап

Еще событие, знаковое для тех, кто давно наблюдает за местной политикой и ее компромиссами: Вадим Волканов из ОПЗЖ в обл­совете тоже стал заместителем. Оставаясь постоянным участником самых различных процессов в Кропивницком и регионе чуть не с 90-х, он в последние лет 10 так точно не занимал официальных должностей в самоуправлении. Это камбэк и победа.

Замкнуть обзор, конечно, не может никто, кроме первого главы областной аминистрации при шестом президенте Украины Андрея Балоня. Херсонского «парашютиста», напомним, «сбили в полете» черной спортивной сумкой, полной наличных денег. Ему удалось помимо одного из политических лузеров года стать еще и первым в украинской истории главой ОГА, арестованным по подозрению в получении неправомерной выгоды. Сейчас дело рассматривает Высший антикоррупционный суд…