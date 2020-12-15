Подаруй зимову казку хворим дітям

Наближаються Новий рік і Різдво. Для кожної дитини – це особливі свята, та, на жаль, не всі діти зможуть повною мірою відчути передчуття казки: деякі з них зустрінуть ці свята в лікарняних стінах. Працівники благодійної організації «100 відсотків життя. Кропивницький» взяли на себе важливу місію – подарувати свято дітям, хворим на туберкульоз.

Про акцію «Зимова казка для дітей, хворих на туберкульоз», та чого потребують діти з цим діагнозом у нашій області, журналістці «УЦ» розповіла керівниця напрямків супроводу хворих на туберкульоз БО «100 відсотків життя. Кропивницький» Оксана Шершень.

– У цьому році ми як ніколи відчули, наскільки важливо допомагати діткам, хворим на туберкульоз, – як тим, хто знаходиться на стаціонарному, так і тим, хто перебуває на амбулаторному лікуванні. Під нашим супроводом є і перші, і другі. Вік цих дітей абсолютно різний: наймолодшому – лише 1,5 роки, а найстаршій дівчинці – 14. Ми дуже переймаємося долею цих дітей і як можемо допомагаємо їм в рамках нашого проєкту, спрямованого в першу чергу на підтримку лікування туберкульозу. Ми розуміємо потреби обласного фтизіопульмонологічного медичного центру (колишнього тубдиспансеру), особливо зараз, у період медичного реформування, наслідком якого стало величезне недофінансування закладу.

– А чого саме потребують діти, які лікуються від туберкульозу?

– Окрім речей для формування новорічних подарунків, наприклад, тих самих олівців, книжок, пластиліну, конструкторів, настільних ігор та пластикових іграшок, дітям потрібні підгузки, манеж, візочок для малюків, мікрохвильова піч. Усі ці речі – необхідні, а у закладу не вистачає коштів на те, щоб їх придбати. Тому ми закликаємо усіх, хто має змогу, допомогти в цій справі.

– Скільки таких дітей на Кіровоградщині?

– Усього на сьогоднішній день в області лікується 15 дітей віком від 0 до 14 років від туберкульозу, включаючи його рецидиви. Під нашим супроводом знаходиться 13 дітей: 5 з чутливим туберкульозом і 8 – з мультирезистентним.

На жаль, захворюваність на дитячий туберкульоз у нас збільшилася на 28,6% порівняно з попереднім роком. Термін лікування чутливого туберкульозу займає від 6 до 8 місяців, а мультирезистентний туберкульоз лікується протягом 2 років, і необхідно, щоб за цей час прийом ліків не переривався. Соціального супроводу потребують не тільки дорослі, а й діти з таким діагнозом: їм та їхнім батькам теж необхідна соціальна та матеріальна підтримка. Тож ми взяли під свій супровід і їх.

– Які долі в цих дітей? З яких вони родин?

– Долі дуже різні. У першу чергу ми повинні розуміти, що, на жаль, населення в Україні та Кіровоградській області зокрема не настільки забезпечене, щоб бути спроможним покрити лікування будь-якого складного захворювання. Обстеження та лікування туберкульозу, як і, наприклад, онкології – досить дороговартісне. Тому будь-якій звичайній родині вчителів, інженерів, продавців чи представників інших професій з невисоким рівнем доходу «потягнути» лікування такої хвороби дуже важко. Окрім цього, прийняття протитуберкульозних препаратів викликає побічні реакції, діагностика та лікування яких лягає на плечі пацієнтів. А це – теж чималі кошти. До того ж, якщо хворіє дитина, то хтось з батьків має брати довготривалі лікарняні, аби наглядати за малюком. Тож ми розуміємо, яке велике фінансове навантаження лягає на такі сім’ї.

Є під нашим супроводом і дітки з неблагополучних сімей. Наприклад, мама залишила дитину в медичному центрі, побачивши, що там за нею добре доглядають, і протягом кількох місяців навіть не з’являлася, щоб відвідати її. Можливо, через те, що в неї банально не вистачає грошей, а можливо, через зловживання алкоголем. Причини можуть бути абсолютно різні. Але сказати, що всі дітки, які лікуються від туберкульозу, це діти з неблагополучних сімей, ми не можемо. Родини та долі дуже різні.

– Як зазвичай потрапляють діти в диспансер?

– Як правило, коли захворюють дорослі, дітей обстежують як контактних і виявляють наявність туберкульозу, або ж за результатами проби Манту чи за скаргами. Тоді фтизіатр приймає рішення щодо лікування в залежності від того, який це вид туберкульозу – чутливий чи мультирезистентний. З чутливим туберкульозом діти більшу частину часу перебувають на амбулаторному лікуванні та отримують ліки на фельдшерських пунктах, в ДОТ-кабінетах або ж їх приносять їм додому медичні сестри чи наші соціальні працівники. Хворі ж, у яких так звана «відкрита форма» туберкульозу (коли виділяється паличка Коха), або ж ті, які мають сильні побічні реакції, перебувають на стаціонарі.

– Чи є діти, які залишаться у лікарні на новорічні свята?

– На жаль, так. Залишаться ті діти, які перебувають на стаціонарі. Ми робимо все, щоб створити їм свято. Обласний лісгосп пообіцяв надати нам ялинку, яку ми передамо до дитячого відділення медичного центру. І ми дуже цьому раді.

– Чи багато людей відгукнулося вже на пропозицію долучитися до акції?

– Так, моїй помічниці Наталії телефонують ледь не щодня з питаннями, як і чим можна допомогти. Уже деякі подарунки зібрані. До речі, першими, хто відгукнувся, були діти з 20-ї школи, і ми їм дуже за це вдячні.

Редакція «України-Центр» теж закликає наших читачів не бути байдужими та подарувати свято дітям, які його особливо потребують.

Подарунки для хворих діток приймають за адресою: БО «100 відсотків життя. Кропивницький», вул. Преображенська, 2 (Будинок побуту), 6 поверх, кабінет №611. Контактна особа: Наталія (тел.: 066 586 03 27).