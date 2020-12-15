Всем сестрам по серьгам

Похоже, первая сессия Кировоградского областного совета VIII созыва со второй попытки удовлетворила большинство ее участников. И похоже, что этому способствовало «минирование» зала во время предыдущего заседания. Во всяком случае, из-за этого была взята пауза, позволившая договориться.

После сообщения начальника нацполиции Козьякова о том, что зал заблаговременно был обследован на предмет взрывчатки, продолжили работу сессии тем, на чем она была прервана, а именно с ответов на вопросы кандидата на должность председателя обл­совета Сергея Шульги («Слуга Народа»). Вопрос был один: кого кандидат видит своими заместителями? Если Александр Черноиваненко на первом заседании называл фамилии конкретных людей, которых знает по совместной работе, то Шульга (на фото внизу) был пространственно-конкретен. Первый зам – от «Пропозиції», еще два – от «ОПЗЖ» и от «РПЛ». И тут стало ясно – договорились.

Договариваться – это хорошая способность. В политике и в местном самоуправлении без нее никак. Важно различать договоренность и «договорняк». Что превалировало в данной ситуации – узнаем со временем. Это будет видно по работе депутатского корпуса и принимаемым решениям.

Так вот. По результатам голосования из 64-х депутатов 40 отдали голоса за Шульгу и 24 – за Черноиваненко. Поскольку голосование тайное, пофамильно не узнать, кто кого предпочел. Но можно догадаться. Черноиваненко – представитель ВО «Батькивщина». В облсовет вошло 15 его коллег вместе с ним. Среди предполагаемых замов Шульга не назвал «Европейскую Солидарность» и «За майбутнє». Вот и получилось 24.

После утверждения количественного и персонального состава исполнительного аппарата облсовета перешли к выборами заместителей председателя. Относительно политсил интриги не было, но очень интересовали персоналии. Без обсуждений, вопросов и ответов, по предложению Шульги, путем того же тайного голосования первым заместителем председателя областного совета избран Юрий Семенюк («Пропозиція»). Еще два зама – Вадим Волканов («ОПЗЖ») и Дмитрий Линько («РПЛ»).

После выборных процедур, длившихся несколько часов, Сергей Коваленко («ЕС») констатировал, что облсовет имеет большинство, состоящее из четырех фракций. И заявил, что в этом случае «Европейская Солидарность» переходит в оппозицию. В такой ситуации он посчитал логичным, если «ЕС» будет иметь контрольные функции в комиссиях. Для формирования постоянных депутатских комиссий был взят перерыв на 40 минут, который продлился гораздо дольше.

Дальше все пошло как по маслу. Утвердили составы комиссий и их руководителей. Вот что имеем. Комиссия по вопросам бюджета, финансово-экономической политики и инвестиций – Сергей Коваленко («Европейская Солидарность»); по вопросам собственности – Михаил Литвиненко («ОПЗЖ»); по вопросам регламента, депутатской деятельности, свободы слова – Юрий Гугленко («Европейская Солидарность»); по вопросам АПК и земельных отношений – Максим Собко («Слуга Народа»); по вопросам экономического развития – Юрий Скичко («Батькивщина»); по вопросам ЖКХ, строительства и использования природных ресурсов – Юрий Дрозд («Слуга Народа»); по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, молодежи – Андрей Лисота («За майбутнє»); по вопросам здравоохранения – Лариса Андреева («Батькивщина»).

Время от времени депутаты сообщали о создании фракций, которых в облсовете семь. Не исключено, что в дальнейшем будут формироваться депутатские объединения. Но не факт. А фактом является то, что и председатель облсовета, и три его заместителя за свою деятельность будут получать деньги. Был утвержден проект решения об условиях оплаты их труда. И председатели депутатских комиссий могут работать в облсовете на постоянной основе.

Все вроде бы при деле. Теперь только работать. И не забывать о тех, кто привел их к пусть областного уровня, но власти.