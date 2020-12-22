Десять кадров двадцатого года

Кино в 2020 году снимали меньше, а смотрели гораздо больше, чем в любом другом году этого столетия. Я попробую выделить десять основных тем кино- и сериального искусства за прошедшие почти 360 дней.

Коронавирус

Да, к сожалению, пандемия – главная тема жизнедеятельности любой индустрии, кино – не исключение. Останавливались съемки, закрывались и вновь открывались кинотеатры, переносились релизы блокбастеров, киносети по всему миру потеряли миллиарды долларов.

Но в любом, самом неприятном процессе всегда есть обратная сторона. Мы все много сидели дома и, конечно же, смотрели много кино и сериалов. Стриминговые платформы заработали свои миллиарды, как ни странно, оживилось и уже, казалось бы, дышащее на ладан телевидение.

Продюсеры внезапно осознали простой факт – прежнего мира с многозальными кинотеатрами, забитыми подростками с колой и попкорном наперевес, не будет еще очень долго. А абонентская плата за просмотр кино в Интернете одинакова и для 15-летнего, и для 60-летнего. Как следствие – небывалый рост количества фильмов и сериалов для средней и старшей возрастных категорий.

Пандемия дала второе дыхание такому жанру, как скринлайф (до ковида во всем мире его любил только Тимур Бекмамбетов). Лучшими историями о людях, сидящих взаперти и общающихся через экраны смартфона, я бы назвал британскую «Постановку» и российскую «Окаянные дни». Специфически-коронавирусными хитами стали фильм Стивена Содерберга «Заражение» аж 2011 года выпуска и российский сериал «Эпидемия», взлетевший в мировую десятку Нетфликс и получивший лестную оценку самого «отца ужаса» Стивена Кинга.

Корея. Триумф и трагедия

9 февраля на ежегодной церемонии вручения Оскаров разорвалась атомная бомба – корейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо (взявший до этого Золотую Пальмовую Ветвь Каннского фестиваля) вынес все американские фильмы в одну калитку, получив статуэтки за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучшую операторскую работу, лучший фильм на иностранном языке, монтаж и работу художника.

Эта картина, вобравшая в себя все основные принципы корейского кино – мультижанровость, скоростную смену сюжетных поворотов, трэшевый юмор и трэшевую трагедию, предвосхитила весь наш безумный 2020-й с революциями без идеологий, самоизоляцией и постправдой. Фильм крутой, посмотрите, если еще не видели.

Столь ошеломляющий успех стал не просто случайностью, а долгой и целенаправленной работой как кинематографистов самой Южной Кореи, так и корейских продюсеров, работающих в Голливуде.

Но любой триумф идет рука об руку с трагедией. 11 декабря наш мир оставил Ким Ки Дук, великий и самый «некорейский» из корейских режиссеров. Обласканный Европой, он не был популярен дома, смерть от ковид-19 застала его в Риге, где Ким покупал дом и хотел получить вид на жительство.

Ким Ки Дук, певец психопатии и великой любви, относится к тем режиссерам, чье кино вызывает полярные точки принятия или непринятия у любителей кино. Он агрессивен, он честен до сдирания кожи и со своих героев, и с нас, зрителей.

Если вы хотите попробовать на вкус этот странный кинематограф, советую начать с фильма «Остров».

Всего Ким снял 13 фильмов, ему было 60 лет.

Сердце Паркера

Если смерть Ким Ки Дука стала шоком для всех киноманов мира, то уход одного из величайших режиссеров всех времен и народов Алана Паркера 31 июля был встречен спокойно, скажем так, долгими и уважительными аплодисментами.

Маэстро был уже в очень солидном возрасте – 76 лет, долго и тяжело болел, а последний свой фильм снял аж в 2003 году.

Паркер не был увенчан призами, ему так и не достался Оскар ни за лучший фильм, ни за режиссуру, но его фильмы «Полуночный Экспресс», «Стена», «Миссисипи в огне», «Сердце Ангела», «Птаха» – шедевры мирового кино. Я очень советую потратить несколько праздничных вечеров на ретроспективный просмотр фильмов Паркера, это прекрасно и «эвергрин», как говорят американцы, – вечнозеленое не устаревает.

По иронии судьбы, самым кассовым фильмом Алана Паркера стала невнятная экранизация мюзикла Эндрю Ллойд Уэббера «Эвита», которую с интересом могут смотреть сейчас только фанаты певицы Мадонны, побившей в этом фильме рекорд по количеству костюмов, ну и торсида Юлии Владимировны Тимошенко.

Хорошая дорога Натальи Ворожбит

Украинские кинематографисты в этом году мало снимали и много скандалили. Сменилось руководство «Держкіно», полыхнул междоусобной войной всех против всех очередной питчинг за право получить госфинансирование. Но были люди, чья работа в этом году вызывает мое личное восхищение. И прежде всего это Наталья Ворожбит, дебютировавшая в режиссуре после многих лет сценарной работы на российском ТВ и в украинском кино – и дебютировавшая уверенно и громко.

Но для начала Наталья представила в марте самый успешный (и, как мне кажется, единственный хороший по международным меркам) украинский сериал «Спіймати Кайдаша» по классическому произведению Нечуй-Левицкого. В этом проекте она выступила шоураннером.

А потом была премьера на Венецианском фестивале (единственном состоявшемся из мэйджоров) фильма «Погані дороги», был приз, второстепенный, но был, были радость и гордость.

Фильм стоящий. Конечно, это фильм драматурга, и Наталья пока больше верит в силу слова, чем в могущество изображения, но разве это криминал? Наоборот, мне кажется, наш мир немного пресытился качеством картинки и ждет от кино не столько развлечения для органов чувств, сколько новых смыслов и внятных ответов на вопросы. И Наталья в этом, конечно же, лидер нашего кино.

К сожалению, вскоре после венецианского успеха ушел из жизни продюсер «Поганих дорог» Юрий Минзянов, человек, очень много сделавший для украинского кино и телевидения. Его последний фильм «Безславні кріпаки» стартует в эти дни в кинотеатрах страны.

Битва титанов

В пятерке лучших режиссеров двадцать первого века от любого кинокритика обязательно найдется место Кристоферу Нолану и Дэвиду Финчеру. Оба маэстро в этом году представили публике свои новые фильмы – у Нолана вышел фантастический блокбастер «Тенет», у Финчера – ретродрама «Манк».

Казалось бы, нет фильмов более противоположных. «Тенет», с бюджетом в 200 миллионов долларов, обещал революцию в изображении, мегазапутанную историю с игрой в петли времени, а самое главное – должен был оживить мировой кинопрокат, легший в ходе весенних локдаунов.

На выходе – невнятная история, катастрофическая актерская игра, набор эффектных сцен, но ничего такого, что мы уже не видели в «Мементо», «Начале» или «Интерстелларе». Много пафоса, много невнятных монологов и несколько шуток эпохи палеозоя. Как итог – фильм не окупился в прокате, вызвал в целом негативную оценку у критиков и зрителей.

Короче, братьям Ноланам срочно надо объединять усилия, младший не менее дорого и красиво провалил в этом году третий сезон сериала «Западный Мир», начинавшийся как новая «Игра Престолов» и скатившийся к чему-то абсолютно скучному и пафосному.

Новый фильм Дэвида Финчера, «Манк», напротив, стоил в производстве 20 миллионов долларов, изначально снимался не для проката, а для Нетфликс, и он, та-дам, черно-белый!

Но, друзья мои, это настоящий шедевр. Я не буду пересказывать сюжет, фильм относительно свежий, но какое же это мастерство сценариста и режиссера. Ну и великий Гэри Олдмен в главной роли имеет все шансы повторить свой успех 2018 года, когда он получил Оскара за роль Черчилля в фильме «Темные времена».

Так уж получилось, что дорогущий фильм про будущее отдает фекалиями мамонта, а камерное кино о прошлом – самое актуальное высказывание сезона.

Так что в 2020-м Финчер уложил Нолана нокаутом.

Впрочем, посмотрите сами.

Дятлы перевалова

У каждой страны есть свой мегасюжет, десятилетиями обсуждающийся в прессе и барах и, следовательно, раз за разом появляющийся на экранах. В США это убийство Джона Кеннеди, в Британии – Большое Ограбление Поезда и т.д. В России роль такого сюжета выполняет история о таинственной гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова.

Сериал «Перевал Дятлова» однозначно – самый резонансный и популярный сериал этого года.

Он очень небанальный. Все нечетные серии – цветные (и снимали их в качестве режиссеров отличные продюсеры Никишов и Федорович), все четные – черно-белые, и их снимал режиссер уже упомянутой «Эпидемии» Павел Костомаров. И если «цветные» серии – так себе, прямо скажем, то «чб» – просто шедевральные.

В сериале много откровенного бреда, но, бог ты мой, как же это интересно. Короче, у россиян получилось шоу мирового уровня.

Еще двумя сериалами-событиями в России, как по мне, стали острые, как каблук-шпилька, «Чики» (место съемки – один в один наша Балашовка) и прококаиненный «Псих».

Для любителей сериального мейнстрима выделю очень сильный ретродетектив «Казанова».

Волки да вороны

Великий и ужасный Томм (именно так, с двумя «м») Мур, автор шедевральных полнометражных мультов «Тайна Келлс» и «Песня моря» выпустил в свет с помощью платформы Apple+ новую грандиозную работу – «Волки-перевертыши». Это идеальный мультфильм для зимнего праздничного вечера в семейном кругу, он прекрасен и не так прост, как кажется на первый взгляд. Его (как и «Манка») я уже посмотрел дважды, это тончайшая работа и бездна наслаждения.

Мультики – это вообще очень взрослое кино на самом деле. Кто не верит в подлинность этого тезиса – посмотрите последний фильм Миядзаки «Ветер крепчает».

Кстати, вот еще одна интересная новость насчет мультиков. Психологи не рекомендуют показывать их детям до 2,5 лет. Разрушает тактильное восприятие мира и мешает выстроить этическую систему. Вот так-то, зайчики и мышата!

Ой, был же новый сезон «Рика и Морти»!

Великая шахматная симфония

Сериалом года с большим отрывом стал «Королевский гамбит» от Нетфликс. Кто бы сказал пару лет назад, что в мире Марвел и DC самым популярным телешоу будет ретро-сказка про девочку-шахматистку? Алкоголичку, аутистку, еще и меняющую козлиные США на небесный СССР? Звучит как бред. В 2018-м. А в 2020-м – в самую точку. Мир изменился, ему нужно чуть больше любви и надежды, чем раньше. И это в рамках сериала прекрасно поняли и обеспечили сценарист Фрэнк Скотт и изумительноглазая Аня Тейлор-Джой, исполнительница роли гениальной шахматистки Бен Хармон.

Я не верю, что вы еще не посмотрели этот сериал, если вдруг нет – сделайте это немедленно.

И играйте в шахматы – хоть компьютеры нас победили и это уже навсегда, но свой мозг развивать не помешает – вдруг электричество кончится, как говаривал герой «Джентльменов удачи».

Воры и джентльмены

Никакая эпидемия не может поколебать устои истинного британского джентльмена, коих, как известно, ровно три – ничему не удивляться, ровно и с уважением относиться ко всем людям, смотреть на мир с иронией.

2020-й год начался в кино с мировой премьеры нового фильма Гая Ричи «Джентльмены». Этот остроумный гангстерский фильм вернул меня в тот светлый период жизни, когда я был молод и весел, а Гай Ричи еще не женился на Мадонне и снимал шедевры «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Все фирменные примочки Ричи – филигранный юмор, сложный хронотоп, звериная жестокость и звездный кастинг – снова на месте, после нескольких философских картин-мучений и залихватски тупого «Шерлока Холмса».

Закрываю я год отличнейшей британской комедией «Голяк». Два сезона по шесть серий – это лучшее, что я видел в этом году из нового. Это очень смешно, но и весьма драматично. В главной роли уже почти великий Джозеф Гилган. Единственное – ханжам этот сериал лучше не смотреть. Я предупредил.

Тайные хиты

А на финише я вкратце расскажу вам о не самых известных и распиаренных проектах, что понравились мне в этом году как зрителю.

«Коп с топором».

Американский мультсериал, созданный папой-сценаристом и его пятилетним сыном.

«1992» .

Итальянский сериал о политике и сексе, умный и красивый.

«Тени».

Румынский сериал о бандитах, сурово, честно, и очень похоже на наш город.

«Изморозь».

Жестяной польский сериал о маньяке.

В следующем номере:

«10 кадров 2021 года».