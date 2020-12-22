«Синий платочек» родом из Елисаветграда

Какие песни были самыми популярными в СССР в сороковые-пятидесятые годы? Конечно, с началом войны простые, лиричные песни почти закончились, остались «Священная война», «Катюша», «Если завтра война», «Темная ночь». И остался, конечно же, «Синий платочек». Музыка войны – это Клавдия Шульженко на танке поет «Синий платочек». А вы знаете, что первый русский текст этой песни написал наш земляк, уроженец Елисаветграда Яков Галицкий? 22 декабря исполняется 130 лет со дня его рождения.

На самом деле его настоящая фамилия Гольденберг. Яков был сыном владельца крупнейшей типографии в Елисаветграде Марка Гольденберга. Типография эта располагалась на нынешней улице Чорновола, единственная в городе была оснащена керосиновым двигателем, работало в ней аж 39 человек. Печатала все на свете – квитанции, бланки, объявления, книги, газеты. «Елисаветградский городской листок», «Вестник свободы», «Елисаветградский вестник», «Елисаветградские новости», «Новая волна», «Неделя русского еврея», «Новороссийский курьер» и самую известную газету тех времен «Голос Юга». Печатался журнал для детей «Волшебный фонарь». Для аграриев – журнал «Известия Елисаветградского общества сельского хозяйства». Понятно, в какой атмосфере росли сыновья владельца типографии – оба стали литераторами. Брат Якова Абрам, к примеру, написал слова песни «Служили два товарища, ага» для фильма «Служили два товарища».

Оба брата закончили Елисаветградскую мужскую гимназию (в ее здании по улице Шевченко сейчас располагается служба по чрезвычайным ситуациям, раньше был Дом офицеров). Оба поехали учиться дальше. Яков перешел в православие и поступил в Санкт-Петербургский университет, но потом перевелся в Одесский, где и начал активно печататься под псевдонимом Галицкий.

Одесса тогда была столицей российского кинематографа. И Яков ринулся в этот увлекательный мир. С 1916 года он работал в кино. Как режиссёр снял кинокартины «Жизнь Гаррисона» (1917 г., не сохранился), «Единая мировая республика труда» (1919 г., не сохранился) и несколько других; как актёр снялся в картине «К народной власти» (1917 г., фильм сохранился частично).

С 1918 года служил в Красной Армии. В 1919-1920 годах заведовал театральным отделением в политотделе Двенадцатой армии. В 1920-1921 годах – художественный руководитель красноармейского театра в Харькове. С 1921 года работал режиссёром-лаборантом в мастерской коммунистической драматургии в Москве. В 1923-1924 годах – литературный сотрудник «Рабочей газеты», в 1925-1926 годах – заведующий литературной частью «Радиогазеты». Писал сатирические стихи и фельетоны для журнала «Крокодил».

Начал писать пьесы, в основном адаптации известных произведений к театральным условиям (больше диалогов, деление на акты и т.д.). Первая пьеса «Железная пята» по роману Джека Лондона была написана в 1922 году в соавторстве с Д. П. Смолиным. Специально для Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко написал новый русскоязычный вариант либретто оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (постановки в 1939 и 1940 годах).

Но всё это было лишь подготовкой к главному тексту его жизни, хотя сам он так никогда не думал, многие другие свои произведения он считал намного более сильными. Пока судьба не свела его с Ежи Петерсбургским.

После разделения Польши в 1939 году известный польский музыкант композитор Ежи Петерсбургский оказался в отошедшем к Советскому Союзу Белостоке и в конце 1939 года возглавил Белорусский республиканский джаз-оркестр. Музыка на польскую песню Mała niebieska chusteczka была написана им в 1940 году в Минске, в номере гостиницы «Беларусь». Во время гастролей в Москве музыку услышал Яков Гольденберг. Очень быстро написал русский текст (он в совершенстве владел польским языком). Уже через два дня песню исполнил солист ансамбля Станислав Ландау.

Вот текст авторства Якова Галицкого:

«Синенький, скромный платочек

падал с опущенных плеч.

Ты говорила, что не забудешь

ласковых радостных встреч.

Порой ночной, ты распростилась со мной.

Нет прежних ночек, где ж ты, платочек,

милый, далёкий, родной.

Кончилась зимняя стужа,

даль голубая ясна.

Сердце согрето, верится в лето,

солнцем ласкает весна.

И вновь весной

под знакомой, тенистой сосной

мелькнёт, как цветочек, синий платочек,

милый, любимый, родной».

Перевод оказался вполне литературным. Песня мгновенно стала, как бы сейчас сказали, суперхитом. А вскоре началась война на территории Советского Союза, напали немцы. И на популярную мелодию в первые же дни войны поэт Борис Ковынев сделал, опять же, как бы сейчас сказали, ремейк. Очень тоже известный:

«Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа

Киев бомбили,

Нам объявили,

Что началася война.

Кончилось мирное время,

Нам расставаться пора.

Я уезжаю,

Быть обещаю

Верным тебе до конца.

И ты смотри,

С чувством моим не шути!

Выйди, подруга,

К поезду друга,

Друга на фронт проводи.

Дрогнут колеса вагона,

Поезд помчится стрелой.

Ты мне с перрона,

Я – с эшелона

Грустно помашем рукой.

Пройдут года,

Снова я встречу тебя.

Ты улыбнёшься,

К сердцу прижмёшься

И поцелуешь, любя».

Появилось и множество других вариантов слов на популярнейшую мелодию. Ну кто не помнит этого варианта, дописанного Михаилом Максимовым по просьбе Шульженко:

«За них, таких

Желанных, любимых, родных,

Строчит пулеметчик

За синий платочек,

Что был на плечах дорогих!»

Неизвестна реакция самого Якова Галицкого на эти интерпретации его текста. В любом случае понятно, что никаких авторских отчислений за многомиллионное исполнение песни он не получал. Поэтому в годы войны он писал короткие одноактные пьесы для фронтовых театров, такие, как «Честь», «Пещера», «Её сердце» и другие.

Яков Галицкий был очень плодовитым автором. Он написал слова к ряду малоизвестных песен современных ему композиторов, а также эстрадные сценки, скетчи, монологи, репризы, рекламные буффонады для цирка, устные рассказы, диалоги и куплеты. Переводил на русский язык басни в стихах Игнация Красицкого, поэзию Сватоплука Чеха, Антонина Совы, Петко Славейкова, а также других польских, болгарских, венгерских и чешских поэтов.

Автор множества пьес, среди них такие экзотические, как «Первый спектакль в деревне», инструктивная пьеса в 5 действиях». Кстати, памятуя об Украине, одну из пьес он написал о Тарасе Шевченко.

Писал и детские книги, например, такие, как «Сказка о мальчике Пете, который никого не боялся на свете, никому кланяться не привык, и как ему в заботах и работах помог добрый старик дед-Электрик».

Кстати, сегодня издание этой книги продается на книжном аукционе в Интернете, стартовая цена 60 тысяч рублей (больше 800 долларов!).

Вот такой незаурядный человек жил в нашем городе почти двадцать первых лет жизни. И, как и большинство других писателей, художников, поэтов, добравшись до Москвы, в родной город уже не возвращался. Но «Синий платочек» все равно здесь помнят…