«Голос серця» в режимі онлайн

У грудні в онлайн-форматі на базі Кропивницького музичного фахового коледжу проходив ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Голос серця». Цьогоріч до участі в ньому долучилася рекордна кількість учасників – 93 конкурсанти з різних куточків України віком від 7 до 17 років.

Головою журі конкурсу була Лідія Забіляста, народна артистка України, доцент кафедри сольного співу Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Також серед членів журі були викладачі циклової комісії «СПІВ» Кропивницького музичного фахового коледжу.

Співорганізатор та член журі конкурсу Олександр Безай поділився з журналісткою «УЦ» своїми враженнями від конкурсу.

– Олександре, як воно – оцінювати конкурсантів у режимі онлайн?

– Сам формат онлайн дав нам можливість розширити рамки конкурсу та звернути увагу на учасників, які живуть у регіонах, навіть дуже віддалених від Кропивницького. До прикладу, у минулому році, коли конкурс тільки розпочинався, більшість конкурсантів-студентів були саме з нашого коледжу, цього ж року ми бачимо представників майже з кожної області України. Нам відправили свої відеозаписи та заявки на участь конкурсанти з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Херсона, Кривого Рогу, Чернігова, Черкас, Кам’янця-Подільського, Вінниці та інших міст. Формат онлайн-конкурсу вперше використовується в нашому коледжі, але ми вже мали досвід дистанційних занять. Тож ми були готові до таких форм комунікацій з учасниками конкурсу.

– Які учасники найбільше вам запам’яталися та чим саме?

– Ми, журі, дійсно отримали задоволення від конкурсантів тому, що кожен чимось запам’ятався. Дуже виразними були одесити, майстерними львів’яни та харків’яни, харизматичними та голосистими кияни, черкащани, чернівчани… Загалом усі учасники були для нас цікавими та неповторними. Особисто я був у захваті від конкурсантів, і за цілий день прослуховуваня (почали ми о 10.00, а закінчили майже о 19.00) емоції переповнювали! Не можу не відзначити одеситів з їхньою надзвичайною подачею творів у супроводі баяна. До речі, окрема подяка баяністу, супер! Школа виконавців з Харкова та Львова вразили своїми голосами та майстерністю, і окрема подяка викладачам! Школа ім. Д. Кабалевського залишила приємні враження. І, в принципі, кожен учасник давав нам, членам журі, свою емоцію, професіоналізм та віру в те, що майбутнє вокального мистецтва має своє насичене продовження.

Рівень усіх виконавців справді вражає. У кожній категорії учасники оцінювалися за 15-бальною шкалою. Наші студенти брали участь у 4 та 5 категоріях і теж були на рівні. Так, лауреатами в 4-й категорії стали Сидорська Софія – 1 місце (1 курс, клас викладача Третякової К.К.), Підплетня Аліна – 2 місце (1 курс, клас викладача Підлубної Ю.В.), Оленніков Тимур – 2 місце

(1 курс, клас викладача Бе­зая О.О.) та учасниця 5-ї категорії Кривенко Валерія, яка посіла 2 місце (3 курс, клас викладача Підлубної Ю. В.). Користуючись нагодою, хочу запросити на навчання до Кропивницького музичного фахового коледжу тих, хто планує далі розвиватися у музиці, зокрема вокалістів.

– Що побажаєте учасникам і журі фестивалю-конкурсу цього та наступних років?

– Бажаю учасникам здоров’я, перемог і ніколи не зупинятися на досягнутому, а йти до вершини мистецького олімпу, адже вони цього дійсно заслуговують! Членам журі зичу терпіння та задоволення від голосів конкурсантів. І сподіваюся, що наступного року ми матимемо змогу спостерігати за нашими конкурсантами вже в затишній залі музичного коледжу, а не тільки з екранів моніторів.

Після конкурсу було багато схвальних відгуків від учасників та викладачів у Фейсбуці. Мені, як одному з організаторів, було приємно відчути тепло та підтримку людей мистецтва з різних міст та областей. Дякую команді газети «Україна-Центр» за те, що цікавитесь мистецькими подіями нашого міста та області та висвітлюєте їх. Вітаю всіх з прийдешніми святами та бажаю миру й здоров’я! До зустрічі на ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокального мистецтва «Голос серця» у 2021 році.

Гала-концерт з відеозаписів переможців можна переглянути на офіційній сторінці фестивалю-конкурсу у Фейсбуці.