Футбольная Александрия: «Шахтер»

В 60-х годах прошлого столетия александрийские болельщики под завязку заполняли местный стадион, и свидетельство этому – обнаруженный в Интернете отчет об игре между «Шахтером» и кременчугским «Днепром», на которой присутствовало 8 тысяч человек! Это было в классе «Б», который расформировали в 1970 году – ровно полвека назад. Мы поговорили по телефону с Константином Александровичем Малининым, игроком того «Шахтера», который живет в Александрии:

– Добрый день, начнем со знакомства. Как и откуда вы попали в Александрию?

– Я родился в городе Выкса Нижегородской области 28 ноября 1941 года. Там закончил 10 классов, до армии играл за местный металлургический завод на первенство области. В футбол начал играть в детско-юношеской спортивной школе. В 1959 году призвался в ВМФ, в Севастополь, и 3 года играл за СКЧФ (спортивный клуб Черноморского флота), это команда мастеров класса «Б».

– Как вычислили, что вы футболист?

– Мы попали в экипаж, где отбирали по направлениям службы, и был такой майор Комратов, он устраивал футбольные состязания среди новобранцев, а это тисячи три человек со всего Союза. Вот я там отличился, и меня пригласили в команду мастеров, я играл в защите и полузащите.

– То есть вы служили на футбольном поле?

– Ну а как же иначе? СКЧФ играл в первенстве, ездили по всей Украине, служба, можно сказать, удалась. Потом, в ноябре 1963 года, я демобилизовался, но остался играть в Севастополе. В 1964 году один мой товарищ играл в Александрии, он и пригласили меня и Анатолия Фисуна. Вот так мы и приехали в Александрию.

– А как тогда приглашали, что предлагали?

– Ничего, приехали – и все, раньше такого не было, чтобы обещали, мы же были холостыми, что нам надо было?

– А что вы знали про Александрию, хотя бы футбольную?

– Ничего, команда играла в классе «Б», мы здесь играли раньше. В 1964 году тренером «Шахтера» был Иосиф Давыдович Лифшиц, знаменитый игрок киевского «Динамо», и Александр Владимирович Лярвинский. Лифшиц через полтора года уехал, но команда по тем временам была неплохая. Тогда были смешанные зоны, Молдавия и Украина. Мы входили в первую десятку таблицы.

– А давайте немножко о жизни. Где вы тогда жили?

– Приезжие жили в общежитии на площади Кирова. Когда я приехал в 64-м году, на центральной площади был небольшой рынок и стояло два здания, одно – где сейчас стоматологическая поликлиника, и напротив тоже, где гастроном был позже, помнишь? А на площади Кирова было 4-5 домов, двух- и трехэтажных, а весь город, особенно дальше от центра, – как деревня. Но потом город начал расти и преобразился, в последннее время площадь красивую сделали, приятно.

– А как в плане заработной платы? Вы были профессионалами или где-то числились?

– У нас были ставки 120 и 140 рублей, плюс доплаты. Каждый был трудоустроен на шахте или на заводах, где-то еще. Я уже не помню, где был, кажется, на шахте. Ставку, как футболистам, нам платило государство, а доплату – на предприятиях.

– За шахтерский труд… А на каком социальном уровне вы были по заработкам?

– Да, да, за шахтерский (смеется). По сравнению с тем, что получали рабочие на заводах, у нас получалось до 300-350 рублей, плюс питание в ресторане, так что относительно неплохо.

– У меня был хороший знакомый, Виктор Бельков, он долго работал в Федерации футбола, в середине 50-х недолго играл в киевском «Динамо», он рассказывал, что они сами готовили себе в общежитии.

– Мы тоже, когда игр не было, питались самостоятельно.

– А что в спортивном плане представлял тогда «Шахтер»?

– Это была команда треста или объединения «Александрияуголь», он нас финансировал, обувал, одевал, кормил, собственно, за счет объединения команда и держалась, давали квартиры.

– Долго приходилось ждать?

– Квартиру? Я же был холостяком, но когда женился, то мне сразу дали квартиру.

– Круто.

– Да, семейным, если такие приглашались в команду, квартиру давали через месяц-два, а холостяки немножко ждали.

– Как тогда котировалась команда? Были звезды или в основном играли местные?

– У нас были звезды, это Миша Штулер, его забрали в СКА, Киев. Товт Андрей, потом играл в Кировограде, Филин Виктор из Кировограда. Остальные местные, братья Барилы – Валентин и Владимир, Бацека. Команда, особенно впереди, была отличная. Из Кировограда у нас Лютый играл, Брайченко Толя, Капинус Вася, Архипов Володя, много ребят из Кировограда.

– Наивысшее достижение «Шахтера» – это 3 место в зоне и выход в финальную пульку, да?

– Это в 1968 году, это была финальная пулька чемпионата Украины мастеров класса «Б», разыгрывалось звание чемпиона. Тогда были первая и вторая зоны класса «Б», финал был в Черновцах, мы заняли одно из (смеется) последних мест…

– Я до сих пор помню фразу из отчета в «Спортивной газете», что «напоследок Александрия решила хлопнуть дверью», кого-то обыграли…

– Было такое, но там были команды сильнее, комплектовались и из высших лиг, да и вообще, по сравнению с большими городами, нам было сложнее, небо и земля, но мы выступали достойно. Мы же играли против команд областных центров и вообще больших городов. Хмельницкий, Тернополь, Кировоград, Кременчуг, Киев. Для Александрии выход в пульку – уже достижение. Нам за это присвоили звания кандидатов в мастера спорта.

– А как команда ездила на игры?

– У нас был автобус «ПАЗик», выезжали рано утром и добирались до Ивано-Франковска или Дрогобыча за 12-13 часов. Все время ездили автобусом, выезжали за день до игры, очень тяжело трястись столько времени. В поездах не ездили, только автобусом, нам каждый сезон выделяли новый автобус, тоже «ПАЗ». Где-то ели в дороге, на второй день – игра.

– И сколько лет вы играли?

– До 1970 года, когда расформировали класс «Б», потом я перешел работать в местную ДЮСШ. За «Шахтер» провел больше 160 игр, забил 11 голов, работать в спортшколе закончил в 2000 году.

– А скажите, какие тогда были болельщики?

– На руках не носили, но фанаты были заядлые. Нас любили, стадион был заполнен, а когда мы играли на выезде, то наш автобус сопровождали колонны автобусов с болельщиками. Особенно на игры в Кировограде, Кременчуге и Желтых Водах, в Полтаву тоже ездили нас поддерживать.

– Почему-то особенно напряженно было на играх с Кременчугом, некоторые фанаты даже встречали автобусы с чужими болельщиками камнями. Во всяком случае, помню, как на поле в Александрии выскочил пьяный болельщик с бутылкой, его скрутили футболисты и милиция…

– Да, но это единицы, публика в основном была воспитанная, но «судью на мыло» и по-другому кричали. Такие зарубы были, особенно с Кировоградом и Кременчугом, иногда и с Желтыми Водами.

– А все-таки бросали камни в автобус?

– Да нет, в основном шумели, особенных стычек между болельщиками не было, обходилось криком и свистом. Это сейчас беспредел…

– А у футболистов тоже были клички? Какой у вас был позывной, как сейчас говорят?

– (Смеется.) Не знаю, Малина или Клубничкин…

– А что с судейством, засуживали?

– Да, как говорят, чуть-чуть помогали (смеется). Когда мы ездили на запад, нам там голову откручивали, то есть судьи чуть-чуть поддавливали, они сюда приезжали – соответственно, их поддавливали.

– А каким был уровень футбола? По-моему, даже вы как-то сказали мне про прямолинейный футбол, мол, это «дальневосточный футбол»?

– Это у нас был Брайченко, он служил на Дальнем Востоке и привез поговорку, мол, в Сибири чем дальше бьешь, тем лучше играешь. Вообще футбол по тем временам был не такой скоростной, но техничный, играли в пас, поэтому народ и шел, и в СССР футбол был на уровне.

– А как тогда было у футболистов с дисциплиной? Нарушали?

– У нас не было конфликтов, придерживались, ребята вели себя нормально.

– А правду говорят, что за нарушение тренеры могли высадить футболистов из автобуса, чтобы бежали до города?

– Это было при Лифшице. Как-то один на сборах проспал, то ему пообещали кросс за автобусом. Было такое, Лифшиц был строгий. Потом тренерами были Балаба Григорий Федорович, Тодоров из Одессы, Владимир Петрович, хороший тренер, принципиальный. Гонял прилично. Мы тактически грамотно играли, люди получали удовольствие, потому и ходили на футбол. Стадион был забитый, народ сидел и на деревьях, и на заборе.

– Сейчас какой футбол?

– Сейчас смотрю по телевизору, коммерческий футбол, техники нет, играют за счет подготовки, я их называю «лесорубы». Физически очень сильные, а техники не хватает. Такой красивой игры, как раньше, нет, силовая, вязкая борьба. Даже «Динамо» Киев. Что это за футбол?

– А когда вы работали в ДЮСШ, у вас были воспитанники, которые стали хорошими футболистами?

– Да, многие играли и в коллективах физкультуры, и в мастерах, скажем, Витя Богатырь, Пугач Юра…

– Это же лучший состав «Полиграфтехники»?

– Да, «Полиграфтехника», Максимов Володя. Латыш Николай играл в «Шахтере» донецком, потом «Динамо» Москва.

– Это все ваши воспитанники. Контакты поддерживают?

– Не забывают, звонят, иногда поздравляют, так что все нормально.

– Что можно пожелать сегодняшнему составу «Александрии»?

– Что пожелать? У них хорошее финансирование от президента клуба Кузьменко, он поддерживает команду. А футболистам – здоровья, найти свою игру, чтобы «Александрия» не только выигрывала, но и была отличной от других. Ну и новых побед александрийскому футболу.