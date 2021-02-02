Небезпечне харчування

28 січня частина учнів молодших класів школи № 8 Кропивницького не з’явилася на уроках. Пов’язано це було з раптовим погіршенням самопочуття дітей. За попередньою інформацією, 52 учнів відчули слабкість, нудоту, біль у животі та підвищення температури до 37,2-38,2 градусів. Усі діти харчувалися в їдальні школи.

Цього ж дня Головне управління Держпродспоживслужби провело позапланове інспектування харчоблоку в школі. Відібрали 5 добових проб їжі, яку споживали учні 27 січня, у тому числі харчових продуктів – курячих яєць та солодковершкового масла, 4 проби питної води, 12 санітарно-гігієнічних змивів. Деякі порушення все ж виявили. Хоча поки достеменно невідомо, чи саме вони стали причиною раптового спалаху інфекції.

Цікаво, що хоча скарги на погане самопочуття надійшли від батьків 52 учнів, за консультацією до сімейного лікаря протягом 28-29 січня звернулось лише 12. Із них двоє були одразу госпіталізовані з діагнозом діарея невстановленої етіології. Інші лікуються амбулаторно. Чотирьом учням поставили діагноз харчова токсикоінфекція, трьом – гастроентероколіт, а ще трьом поки не встановили діагноз інфекційного захворювання.

«За результатами перевірки Держпродспоживслужби, управлінню освіти та адміністрації школи були надані певні рекомендації, як діяти в цей період. Адміністрація закладу прийняла рішення перевести 425 учнів молодшої школи на дистанційну форму навчання. Їдальня до з’ясування всіх обставин не працюватиме, – акцентує очільниця управління освіти міської ради Кропивницького Лариса Костенко. – Також управління освіти звернулося до поліклінічного об’єднання для того, щоб провести позапланові медичні огляди працівників харчоблоку та всіх, хто причетний до організації харчування саме в цьому закладі».

За словами Лариси Костенко, адміністрація управління освіти занепокоєна ситуацією, що склалася, і в разі підтвердження вини закладу вживатимуться заходи дисциплінарного впливу до всіх, хто був причетний до організації харчування учнів.