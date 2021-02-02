Вимагати найлегше…

11 лютого відбулася друга сесія Кропивницької міської ради, де мали затверджувати програми соціально-економічного розвитку, скориговані, виходячи зі складної економічної ситуації. Але до обіду депутати більше змагалися в ораторському мистецтві, чому сприяла і традиційна розминка за участі представників громадськості…

«УЦ» послідовно виступає за ефективне використання робочого часу депутатів шляхом перенесення виступів активістів в розділ порядку денного «Різне». Наша мотивація полягає в тому, що громадскість має безліч можливостей для популяризації власних ідей, а в сесійну залу потрібно вносити готові проєкти рішень. Щодо виступів, то звертає на себе увагу активізація представників Громадської ради при міськвиконкомі, від якої виступали аж три представники, при цьому нічого нового або невідомого не сказали. Не можна не звернути увагу і на багато в чому емоційний, але контраверсійний виступ пані з Києва, яка назвала себе представницею простраждалого від стихії населення Балашівки. Вона не лише вимагала надати їй додатковий час для виступу, але і фактично поставила ультиматум – або ви негайно приймаєте рішення про виділення постраждалим від буревію 4 мільйонів гривень, або «ми звідси не підемо». Взагалі, майже всі оратори пропонували ідеї, які потребують мільйонних асигнувань з міського бюджету, на що звернув увагу мер міста Андрій Райкович.

Але коли близько 11-ї ранку громадськість свою обов’язкову програму виконала, виступи продовжили депутати. Особливо активним, що вже стає традицією, став Олександр Корнюша від ОПЗЖ, причому своєю аргументацією він нагадав кращі зразки найгіршої більшовицької пропаганди. Тут було і про політичну сегрегацію, тобто дискредитацію опозиції «за політичним кольором шкіри», і «українські Робесп’єри», і «Амстердамський гашиш»(газ), і феодалізм, і проскрипції та багато інших сміливих порівнянь і зворотів. Цікаво, що ця частина промови депутата стосувалася звернення міської ради до центральних органів влади з приводу тарифів і містила аж 9 пунктів конкретинх пропозицій, але на включенні їх до тексту офіційного зверення ніхто не наполягав…

З приводу звернення слово брали і представники інших фракцій, які частенько грішили повторами партійних меседжів, тому здалося, що навколо боротьби за тарифи і вартість комунальних послуг ми спостергіаємо битву олігархів з олігархами, або політиків з політиками.

Проблему більш предметно окреслив Андрій Райкович: «Хочу звернути увагу на наслідки, якщо не будуть враховані пропозиції міських голів на зустрічі з прем’єр-міністром України. У нас немає інструментів коригування тарифів, і ми сподівалися, що будуть реструктуризовані борги минулих років та зроблені інші кроки. Тому бюджет розвитку може стати бюджетом виживання». Як видно з пояснень міського голови, покриття збитків КП «Теплоенергетик» можливе лише з бюджету розвитку. Це означає, що задля забезпечення сталого проходження опалювального сезону доведеться скоротити фінансування ряду галузевих програм. Мер сподівається, що уряд поставить інтереси населення вище якихось корпоративних інтересів: «Якщо уряд знайшов 1,4 мільярди для компенсацій приватним обленерго, то чим гірші комунальні теплогенеруючі підприємства»?

Врешті-решт депутати затвердили звернення до центральних органів влади щодо недопущення підвищення тарифів, в якому вимагають зупинити постанову регулятора про вартість послуг, а також повернутись до практики виплати субсидій населенню зразку 2018 року.