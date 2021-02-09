Мер Світловодська: «Розвивати є що»

«УЦ» продовжує знайомити читачів з планами міських голів та очільників територій Кіровоградської області. Надійшла черга Світловодська, одного з найпроблемніших міст, якому нічого не залишається, як розвиватися. Ось що про це думає міський голова Андрій Маліцький:

– Дивіться… Ви мене застали зненацька (посміхнувся). Знаєте, одна справа роздавати передвиборчі обіцянки, але зовсім інше питання – бачити можливості нашого бюджету. Ви ж самі розумієте, на кожній території бюджет складається по-різному. Ми вже написали програми, те, що в нас потрібно робити по наших закладах, скажімо, інфекційне відділення, будівництво, розвиток благоустрою краю, цієї частини області, але це вже не від нас залежить. Якщо область буде фінансувати – то так. Якщо ні – то ми однозначно хочемо розвивати нашу територію, це стосується рекреаційної зони, туризму, туристичної привабливості.

– А можна про це детальніше? У вас ще залишилися можливості щось розвивати в цьому напрямку, оскільки все вже приватизовано, ті ж бази відпочинку?

– Ні, у нас краєвиди класні, водосховище Кременчуцьке, в принципі, розвивати є що. У нас є набережна, яхтклуби є покинуті, недобудовані, будемо відновлювати. Є існуючий клуб, який потребує підтримки та модернізації, а є можливість відновлення тих самих захаращених територій, є такі пляжі. Це, звичайно, потребує інвестицій.

– Тобто ваш вектор розвитку – рекреація.

– Так, рекреаційний напрямок, однозначно, і благоустрій. У першу чергу – це мережа освітлення, можливо, через міжнародні програми будемо спілкуватися. Ну і плюс будівництво інфекційного відділення ЦРЛ, воно не завершене, стоїть собі, і ніхто нічого не робить.

– А ми можемо вести мову про відновлення промислового потенціалу? У вас був керамічний завод, який випускав брендовий, можна сказати, посуд. Я вже не кажу про унікальні підприємства військово-промислового комплексу.

– Щодо унікальних підприємств, будемо бачити можливості цих підприємств, потрібно подивитися, говорити про них ще зарано. Керамічний завод був, але я так розумію, що там все зруйновано…

– Найгостріша проблема й найгарячіша тема – теплопостачання – врегулювалася?

– О ні! Ні. Ми зараз будемо співпрацювати з «Нафтогазенергосервісом», підписали меморандум, чекаємо фахівців, щоб вивчити можливість переналаштувати цей напрямок, в першу чергу – по бюджетних установах. Мається на увазі спорудження модульних котелень. Ви ж самі розумієте, що це не за рік робиться. З теплопостачанням складно. Тепловики кажуть, що все працює, але ж пів міста перекопано.

– А порівняно з минулим опалювальним сезоном ситуація покращилася?

– Ситуація не змінилася, хіба що зима хороша й трішки додали темпертури в мережі в порівнянні з минулим роком. Але ще залишається питання по воді.

– Які можуть бути проблеми з водою у міста, яке стоїть на воді? Жартую.

– Проблеми з вартістю води. Ми подали на НКРЕКП, щоб зробили перерахунок в частині транзиту, бо ми ж стоїмо, як ви кажете, на Дніпрі…