На ковер вызываются…

Традиционное аппаратное совещание мэр Кропивницкого провел в достаточно жестком режиме, и ключевым требованием к руководителям направлений городского хозяйства и отдельных предприятий было одно – персональная ответственность!

Именно отсутствие персональной ответственности и постоянного контроля делают возможным такие трагедии, как пожар в реанимационном отделении больницы в Запорожье, приведший к человеческим жертвам. Как инженер-электрик по образованию, Андрей Райкович назвал ключевые точки и параметры, которые необходимо контролировать в работе систем энергоснабжения и особенно кислородной аппаратуры и коммуникаций. Тут необходима ответственность всех должностных лиц, в том числе и руководителей.

Мэр раскритиковал работу комиссии по расследованию причин массового пищевого отравления в школе № 8, которая сделала выводы без… выводов. Поэтому он потребовал подробный отчет с конкретными фактами и фамилиями, причем предположил, что если бы этот факт не был озвучен во время аппаратного совещания, то его могли бы вообще замять. Это непозволительно, хотя бы потому, что в городе работают 40 других школ и нужно не скрывать, а делать все возможное для недопущения подобных случаев.

Резкой критике были подвергнуты и руководители коммунальных служб, которые несут ответственность за состояние дел в зимнем городе, причем в городе, где для своевременной уборки улиц сосредоточено достаточно технических ресурсов и средств, а специалисты получают достойные зарплаты, в отличие от некоторых райцентров. А если эффективно руководить не получается, то необходимо покидать кабинеты и браться за лопаты. Мэр потребовал усиления ответственности и от руководителей теплогенерирующего и водопроводно-канализационного предприятий. Он попросил подготовить распоряжение, которое обязало бы устранять порывы инженерных сетей за один, максимум два дня. Усилить контроль необходимо и со стороны работников аппарата горисполкома. По мнению мэра, политика в городе может быть только одна – эффективная работа, поэтому никакие политические квоты не могут гарантировать сохранения должности.

Только ответственность чиновников и специалистов всех уровней может быть залогом выживания, надежды на помощь государства мало, хотя работа с центральными органами власти и продолжается. Но очень многое зависит от работы на местах, от совместных усилий, вместо чего город как бы недополучает внимания со стороны некоторых руководителей областного уровня. Речь зашла о попытке руководства ОКПП «Днепр-Кировоград» переложить на городские власти финансирование ремонта инженерных коммуникаций по улице Вокзальной, где город добился 50 миллионов гривен бюджетных ассигнований на реконструкцию проезжей части. Но водовод требует «предусмотреть в городском бюджете 20 миллионов гривен» для ремонта инженерных сетей, позабыв о привлечении кредитов международных финансовых оранизаций именно для реконструкции своего хозяйства.

Удивляет отношение областных властей к проблемам города, в результате чего из широко разрекламированных многомиллионных финансовых инъекций в соцкультбыт области в Кропивницкий попадают буквально крохи или вообще ничего. Андрей Райкович пообещал досконально проанализировать областные программы развития на предмет их необходимости в сравнении с капитальным ремонтом больницы скорой медицинской помощи, услугами которой пользуется население области. Как и услугами областной больницы, где наконец-то подошло к завершению строительство отделения интенсивной терапии. Мэр напомнил, что необходимо безотлагательно разработать комплекс мер по скорейшему вводу его в эксплуатацию, потому что оно нужно не когда-то, а здесь и сейчас. Возможно, открытие нового отделения станет хорошим предлогом для приглашения в гости народных депутатов? Впрочем, ждать некогда, поэтому мэр высказался за организацию встречи городского головы со всеми народными избранниками, а также с руководством области для обсуждения реальных шагов в содействии реализации программ развития областного центра.