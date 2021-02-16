Азарт-клуб: зимняя серия

Ответы на 1 тур

По горизонтали: Снеговик. Права. Уха. Лис. Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс. Лавр. Лоа. Нападки. Окно. Бра. Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве. Подол. Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода. Дрова. Писатель. Отвал. Колли. Кап. Кук. Гирлянда. Опала.

По вертикали: Аналой. Нал. Список. Книга. Плечики. Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва. Тля. Гвиана. Казеин. Скутер. Редька. Опахало. Поопо. Океанавт. Балобан. Лавка. Вис. Офис. Аул. Астма. Ёлка. Браво. Хоровод. Арека.

Ключевое слово: Вайнахтсман.

Ответы на 2 тур

Победители зимней серии:

Елизавета Джулай, Георгий Ковалев, Максим Федоров. Поздравляю с победой и спасибо за участие. Ваши призы ждут вас в редакции газеты. Свяжитесь с секретарем по телефону (0522)35-40-70 и получите заслуженную награду.