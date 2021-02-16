Призыв за собственные деньги?

Нынешнее время тотальных реформ подбрасывает гражданам Украины такие сюрпризы, что, как говорится, хоть стой, хоть падай. Скажите, как реагировать родителям, когда они узнают, что теперь за медицинскую приписную комиссию, которая обязательна для юношей перед взятием на военный учет, надо… платить? И это не единственная проблема, которая возникла во время коренной ломки наших медицинских устоев.

В редакцию «УЦ» обратилась мама школьника, который, согласно закону, вместе со всеми сверстниками должен получить приписное свидетельство. Предварительно необходимо пройти приписную медкомиссию, а кроме этого, сдать целую кучу документов. Ничего необычного, но оказалось, что времена, когда о сдаче анализов и получении результатов молодые люди особенно не заморачивались, потому что все было регламентировано и привязано к одному лечебному учреждению, давно прошли. Теперь, чтобы сдать анализы, надо не просто побегать, а поездить по городу. Другими словами, за анализы надо побороться, преодолеть семь кругов бюрократического медицинского ада, да еще и оплатить это удовольствие! Рассказывая все это, женщина свою фамилию не называет: «Фамилию не хочу называть. Меня возмущает, как сын проходит комиссию вместе с другими школьниками. Всем детям 2004 года рождения назначили явиться в военкомат, это около 50 человек в один день, толпа из 50-ти человек, непонятно, кто чем болел, пандемии никто не отменял. Но это ладно, далее тебе дают большой обходной лист – анализы, кардиограмма, окулист, но начинаешь смотреть, и у тебя шок, потому что анализы не делают в какой-то одной лаборатории».

Женщина рассказала, что физиологические анализы, то есть на наличие глистов, уже не делают в детской больнице или поликлиниках, а только в одной частной лаборатории. Анализ на группу крови, на ВИЧ и резус-фактор делает станция переливания крови, это в другом конце города. При этом анализ, пардон, кала обошелся в 140 гривен, за биохимию заплатили около 400 гривен. Можно было сэкономить на анализе крови и мочи в детской поликлинике, но направление должен давать педиатр, который оформляет процедуру через компьютер, на строго назначенное время, а иначе никак.

Чтобы попасть к окулисту, необходимо, опять же, направление от педиатра. Строго через педиатра можно сделать и ЭКГ, и опять-таки через компьютерную систему – такое вот хождение по мукам, а еще нужно время, чтобы собрать резульататы, а это тоже поездки в разные части Кропивницкого. Есть и другие интересные нюансы, такие, как измерение внутриглазного давления. Оказалось, что для этого необходимо оформлять госпитализацию в детской больнице, но чтобы туда попасть, врач направляет на коронавирусный тест, который обошелся бы будущему призывнику в 180 гривен, плюс почти сутки времени. Кстати, в «Ацинусе» глазное давление измерили за полчаса и всего за 60 гривен. Позже мама узнала, что прохождение комиссии оплачивает Министерство обороны, но вопросы-то остаются, потому что вся эта бюрократия отобьет охоту не то что поступать в военное училище, а и вообще исполнять свой гражданский долг – служить в рядах ВСУ.

Это лишь краткое изложение похождений будущего бравого солдата, потому что эмоции мамы не всегда можно выразить на бумаге. За разъяснениями мы обратились в областной военный комиссариат, где нас сразу принял врио заместителя военного комиссара Кировоградского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки Андрей Лысенко. Он по-военному четко разложил все по полочкам, рассказав, каков порядок приписки граждан 2004 года рождения к призывным участкам.

Будущий призывник должен действительно предоставить большое количество документов, которые надо и проверить, и сверить, – это характеристики, справки с места проживания, работы или учебы, а также так называемый лист изучения, в котором родители должны указать детские болезни, потому что юноши иногда их скрывают, и многое другое, в том числе и результаты медицинской комиссии. В общем, все делается для того, чтобы у будущего защитника Родины не было накладок ни по здоровью, ни по документам. Как бы все понятно, но, когда дело дошло до сложностей при прохождении медкомиссии и особенно платы за анализы, боевая мощь Украинской армии не выдержала натиска медицинской реформы. Тут военные разводят руками: «Не ми писали реформу… мені самому цікаво про оплату»…

Как видим, и здесь ключевым словом остается реформа, в нашем случае медицинская, которая и военкоматы, а не только допризывников привязала к семейным врачам. Андрей Лысенко это подтверждает: «Ми раніше не направляли до сімейних лікарів. Ми просто направляли в лабораторії. Зараз так неможливо, лише за направленням сімейного лікаря. Так в законі. Далі дитина здає аналізи, але це повинно бути безоплатно. Якщо такі факти мають місце, тобто з допризивників вимагають кошти за аналізи, ми повинні мати факти. Раніше це робилося простіше – у військкоматі виписувалося направлення, він їхав в обласну чи міську лікарню, там проходив обстеження й повертався з актом, було набагато простіше».

Еще категоричнее был военный комиссар Кропивницкого городского территориального центра комплектования и социальнной поддержки Владислав Зуев: «За оплату відповідає сімейний лікар, якщо він офіційно оформлявся через нього. Нехай розбираються з сімейними лікарями. Ми даєм тільки направлення!»

Как видим, военные утверждают, что прохождение медкомиссии, в том числе сдача анализов, для допрызывников остаются бесплатными, и это предусмотрено не только законом, но и соответствующим бюджетом – есть такое волшебное армейское слово «Положено»! Но все-таки и для платных анализов остается лазейка в том случае, если по медицинским показаниям или по желанию родителей требуется углубленная проверка или более качественное исследование, скажем, вместо рентгена сделать магнитно-резонансную томографию. В этом случае направление тоже дает военкомат, но бесплатно получится только в пределах программы предоставления учреждением медицинских услуг, «положенных» по направлению семейного врача. Если цена вашего обследования не вписывается в это прокрустово ложе бюджета, то придется доплатить.

Ну и чтобы закрыть тему, скажем, что и к выбору дислокации или сокращению списка учреждений для сдачи анализов военкомат тоже не имеет отношения, хотя допризывникам от этого не легче.