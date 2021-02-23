Именно таким был лейтмотив обращения Андрея Райковича к специалистам исполнительного комитета и городского совета Кропивницкого во время традиционного аппаратного совещания.

Этого мэр, в первую очередь, потребовал от коммунальщиков, которые в общем-то справились с зимними вызовами, но потепление и нестабильная температура вносят в работу свои коррективы, поэтому необходимо успевать убирать и содержать в безопасном состоянии тротуары, остановки и придомовые территории. Этого же нужно требовать и от руководителей предприятий и организаций всех форм собственности в отношении уборки прилегающей территории. Кстати, за несвое­временную уборку снега городская специнспекция за зиму выписала около 100 протоколов – надо успевать!

Андрей Райкович поблагодарил всех причастных к открытию после реставрации терапевтического отделения Центральной городской больницы на Валах. С работой справились как нельзя кстати, успели, как говорится, но открытие могло произойти намного раньше, если бы не задержки с разрешением Кабмина на получение кредита. Но обстановка не позволяет почивать на лаврах, потому что на очереди фактически строительство нового хирургического отделения в больнице скорой медицинской помощи. Этот вопрос не могли решить со времен СССР, а сейчас отступать некуда. У нас есть специалисты, квалификация которых требует и лучших условий для работы, и современного оборудования. Это задача для руководства не только города, но и области, потому что больница обслуживает всю Кировоградщину.

В этом году город должен создать современный центр на базе детской поликлиники, с одновременной оптимизацией детской больницы, известной как «Добруджа».

Мэр сделал очень серьезное заявление по поводу бывшей шахтерской больницы на Салганных песках, которая не так давно была включена в городское лечебное пространство. Но для успешного функционирования объекта необходимо – ни много ни мало – построить мост через Ингул и «пробить» дорогу от больницы до соединения с Бобринецким шляхом, и все это надо успеть в текущем году! Напомним, что эту дорогу и мост не смогли построить ни советские строители, ни сверхмощный в свое время урановый комбинат.

Кроме этого, должна продолжаться поэтапная реконструкция остальных блоков инфекционной больницы на Валах, где необходимо наращивать мощности для лечения больных коронавирусом и сопутствующими пневмониями. И это тоже надо успеть вовремя, потому что никто не застрахован от третьей, или какой там по счету, волны пандемии.

В этих условиях на первый план выходит борьба за привлечение в город средств государственных фондов, но почему-то ни один проект, разработанный специалистами горсовета, не стал победителем конкурсов. Мэр потребовал «разобраться и доложить», потому что громаде с населением 250 тысяч человек, как воздух, нужны деньги для развития инфраструктуры, особенно транспортной.

В этой связи Андрей Райкович выразил сожаление по поводу непонятной активности контролирующих органов, которые «считают пассажиров» в маршрутках и троллейбусах, но не замечают большегрузного транспорта, который не должен появлятся в городе. Ситуация обострилась в морозы, ведь даже тогда водители КП «Электротранс» не могли брать стоячих пассажиров, хотя городской крупногабаритный транспорт как раз и запроектирован на плотное заполнение. Поэтому люди были вынуждены мерзнуть на остановках, этому же способствовал и «тихий саботаж» некоторых водителей маршруток. Мэр распорядился провести встречу с перевозчиками, которые должны всерьез задуматься об обновлении парка. А вот кому не надо спешить, так это людям старшего возраста, для которых специально установили время «путешествий» по льготному тарифу, и все для того, чтобы рабочие, студенты и школьники вовремя успевали на работу и учебу.

Не обошел вниманием мэр и трагические случаи с отравлениями подростков лекарственными средствами под воздействием социальных сетей и агрессивных тенденций в молодежной среде, а также суицид 7-классницы в Кропивницком. Родители, школа, психологи, правоохранительные органы и аптечная сеть должны сообща успевать отвечать на вызовы, и более того – упреждать их.