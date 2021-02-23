Олександрія: за кілька днів до весни

Нещодавно ми вже розповідали, що Олександрія стала другою в області в рейтингу інституційної спроможності та сталого розвитку громад, але на досягнутому не зупинилася та ввійшла до топ-50 громад України! Підрахунок проводився за 40 показниками, а дані рейтингу оновлюються двічі на рік. Рейтинг за перше півріччя оприлюднять після 1 липня поточного року. Цікаво, що до 50 найкращих в Україні увійшло лише дві громади від Кіровоградщини, причому друга – навіть не Кропивницька…

Тим часом місто продовжує набирати бали та очки, і мова не лише про футбольну команду «Олександрія», яка в рамках чемпіонату України розгромила закарпатський «Минай» з рахунком 3:0. Мова про подолання чергового порогу доступності для громадян від Центру надання адміністративних послуг за допомогою щойно відкритої безплатної телефонної «гарячої лінії». Дзвонити можна за номером 080 040 44 45 з понеділка по п’ятницю. Така послуга особливо актуальна для мешканців сіл, які входять в Олександрійську громаду. Окрім того, центр відновив прийом документів з реєстрації речових прав на нерухоме майно.

З метою залучення інвестицій виконавчий комітет запропонував депутатам міської ради затвердити програму розвитку туризму та збереження історичних пам’яток. Будемо сподіватися, що на виході матимемо можливість розглядати конкретні проєкти, але наразі задовольнимося перспективами розвитку місцевого туризму як важливої складової світової економіки. Зараз управління економіки пропонує бізнесу 11 вільних земельних ділянок і кілька виробничих приміщень, акцентує на вигідному географічному розташуванні Олександрії та зручній логістиці, а також наголошує на оперативності, прозорості та відсутності корупційної складової при видачі дозвільних документів.

Ще й не весна, а виконавчий комітет погодив розміщення сезонної торгівлі на вулицях в районі центрального ринку та цілодобовий режим торгівлі кількох магазинів. При цьому власників попереджено про необхідність дотримання правил торгівлі в нічний час, оскільки перевірки в режимі таємного покупця будуть продовжуватися. Зазначимо, що рейдові групи перевіряють торгові точки не лише на предмет порушення правил торгівлі алкоголем. Нещодавно було обстежено 4 кіоски «Молочко» , в яких торгують і ковбасною продукцією. Було виявлено ряд досить суттєвих порушень, за наявності яких торгівля здійснюватися не повинна. Про покарання винних в повідомленні не йдеться, хоча сесія міської ради невдовзі може затвердити список суспільно-корисних робіт, які порушники повинні виконувати за рішенням суду…

Продовжується реорганізація системи управління міської ради, де виконавчий комітет прийняв рішення про створення відділу молоді та спорту, а управлінню економіки передаються функції контролю за розвитком агропромислової галузі, а також дотриманням вимог законодавства про працю та зайнятість населення. Звернув виконавчий комітет увагу й на проблему вивезення твердих побутових відходів не лише в місті, але і з територій сільських рад, які входять в громаду, для чого буде проведено конкурс на визначення виконавців послуги. До речі, для вивезення будівельного сміття мешканцям і організаціям потрібно укладати окремий договір, а перелік підрядників є на сайті міської ради. Мабуть, туди ж можуть поскаржитися й мешканці Мартоіванівки, бо після прокладки другої нитки каналізаційного трубопроводу на місці залишилося будівельне сміття.

Міський голова Сергій Кузьменко доручив підлеглим розробити Комплексну програму розвитку медичної галузі, в якій має бути передбачено закупівлю найсучаснішого діагностичного обладнання та апаратури для лікарень і стоматологічної поліклініки, проведення капітальних ремонтів приміщень і комунікацій, а також підтримка та заохочення молодих спеціалістів. Не припиняється й робота з оснащення лікувальних закладів новим обладнанням – лікарні міста отримали 42 кисневих концентратора, закуплених за рахунок державного бюджету та субвенцій.

Але ніякі поточні справи не можуть зупинити прихід весни, свідченням чому є надання виконкомом кількох дозволів на торгівлю живими квітами до весняних свят. Продовжується і концертний сезон, в рамках якого дозвіл на виступи в ПК «Світлопольський» отримали популярні колективи «Фрістайл» та «Діти Фрістайлу». Однак в Олександрії навіть весна не стане на заваді любителям зимових видів спорту, оскільки таку можливість надає крита льодова арена. Її відкриття відбулося зовсім недавно, але тут вже встигли провести міжміські змагання з зимових видів спорту.