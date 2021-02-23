Знакомые все лица

В отделе искусств библиотеки имени Чижевского открылась интересная (впрочем, как всегда в этом зале) выставка «Зеркало одиночества. Выставка автопортретов». Даже не читая подписи под портретами, вы узнаете всех, изображенных на них.

Экспозиция содержит работы по живописи, графике и скульптуре 27-ми известных художников города. Среди них автопортреты Владимира Федорова, Юрия Иващенко, Сергея Филимонова, Леонида Бондаря, Феликса Полонского, Владимира Волохова, Людмилы Яковлевой, Федора Лагно, Виктора Френчко, Любови Кирьяновой, Валерия Давыдова, Анатолия Шаповалова, Владимира Кирьянова, Ирины Зантарии, Андрея Хвороста, Андрея Надеждина, Анатолия Щербы, Андрея Липатова, а также автопортреты архитекторов: Виталия Кривенко, Ирины Кухаренко, Татьяны Пенязь.

Представлены и молодые живописцы, которые также многим знакомы: Анатолий Кимнатный, Марина Кирьянова, Ольга Краснопольская, Александр Кирьянов, Юлия Тарасова, Анна Иванова. А всего – три поколения творцов. Самый старший – Владимир Федоров – 1920 года рождения, самая младшая – Ольга Краснопольская – 1983-го. Девятерых талантливейших земляков, чьи автопортреты представлены на выставке, уже нет среди нас.

Эту особенную выставку придумали искусствовед Елена Гуренко и заведующая отделом искусств Светлана Ушакова. В осуществлении помогала областная организация НСХУ. Такого количества автопортретов еще не видел ни один зал нашей области. К сожалению, у кого-то из художников, к которым обращались с предложением поучаствовать в выставке, не оказалось автопортрета. А кто-то предоставил несколько. Например, Любовь Кирьянова и Владимир Волохов. И два скульптурных автопортрета Френчко.

Все выполнены в разной технике, но их объединяет один момент, о котором рассказала Светлана Ушакова:

– Они похожи на мыслителей. Их взгляды серьезные, даже драматичные. Они не просто смотрят на мир, а всматриваются в драму жизни. Когда находишься среди этих работ, понимаешь, что все окружающие тебя лица грустные. Но это грусть не отчаяния, а познания бытия.

Библиотека приглашает всех посмотреть в глаза художников. Может, вы увидите в них что-то свое. Но обратите внимание на то, что отдел искусств предлагает воспользоваться предлагаемыми дополнениями к выставке. Они разнообразны. В программе работы выставки: кураторская экскурсия Елены Гуренко, мастер-класс «Автопортрет в стиле Пикассо» Ирины Зантарии, встреча с художником-портретистом Любовью Кирьяновой, встреча с художником-портретистом Валерием Давыдовым, интерактивное занятие «Жанры в изобразительном искусстве: деталь в портрете».

Выставка будет работать до апреля, поэтому можно успеть. Приходите индивидуально, семьями, коллективами. Учтите карантинные нормы и обязательно наденьте маски. И группы – не больше 20-ти человек.

И об экскурсии, и о мастер-классе можно договориться предварительно, позвонив по одному из телефонов: 0996553309, 0953889856. Посещение выставки бесплатное.