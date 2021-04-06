Разблокировать урановые блокады

Почему-то кажется, что украинские СМИ с радостью и даже c каким-то остервенением распространяют информацию о якобы готовящейся блокаде Кропивницкого горняками урановых шахт. Так прямо и пишут: «9 апреля шахтеры перекроют автомобильные дороги вокруг Кропивницкого».

Инициатива исходит не от наших горняков, а от нардепа Михаила Волынца, лидера одного из независимых профсоюзов и главного «закоперщика» подобных акций протестов по всей Украине. При этом в призывных текстах много неоправданных страшилок, типа, в случае остановки производства шахты затопят радиоактивной водой. При этом во время последнего локдауна урановых шахт работу прекратила только добычная цепочка, а все остальные службы, обеспечивающие жизнедеятельность предприятия, продолжали работать. Та же Новоконстантиновская шахта пребывала в таком состоянии почти 30 лет, другими словами, контроль за экологией будет обеспечен в любом случае.

Но, как бы там ни было, напряжение в обществе присутствует, хотя в самих коллективах отношение к акции протеста, мягко говоря, неоднозначное. На условиях анонимности шахтеры нескольких шахт говорят, что так называемые «независимые» подходят к вопросу излишне радикально, объявляют акцию протеста, не очень задумываясь о последствиях, не учитывают поступающую информацию. При этом 200 человек не могут быть выразителями воли всего 5-тысячного коллектива ВостГОКа. Интересы ВостГОКа представляет Атомпрофсоюз, который в каких-то вопросах сотрудничает, возможно, на низовом уровне, с «независимыми», но корпоративные задачи у них разные. Атомпроф представляет ядерную энергетику, а Волынец – скорее тепловую генерацию, которая находится в частных руках того же Рината Ахметова. Поэтому они вроде и требуют чего-то для уранщиков, но на самом деле выдвигают контрпродуктивные предложения.

Люди говорят, что большинство горняков заявленную акцию не поддерживают, но выступают за скорейшее включение комбината в систему НАЭК «Энергоатом», а главное, что должно сделать государство, – это обеспечить средствами строительство Новоконстантиновской шахты – там есть и уран, будет и работа для тысяч горняков.

Тем не менее, угроза блокады города, возможно, сыграла свою роль. 5 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру развития экономики Игорю Петрашко, а также и/о министра энергетики Юрию Витренко (еще тот патриот урановой отрасли! – Авт.), подготовить и подать до 7 апреля в Кабинет Министров проект меморандума между НАЭК «Энергоатом» и ГП «ВостГОК» относительно интеграции комбината в структуру «Энергоатома».

Отмечается, что документ должен иметь «істотні умови договору щодо постачання уранового оксидного концентрату, який має бути укладеним на період до повного завершення процедури інтегрування».

6 апреля мы связались с председателем Атомпрофсоюза Валерием Матовым и попросили прокомментировать ситуацию.

– Все эти призывы к блокаде, честно говоря, мешают, отвлекают, потому что идет кропотливая и непростая работа. Меморандум, как вы правильно заметили, – это не распорядительный документ, но его так назвали. На самом деле речь идет о долгосрочном договоре, который в правительстве хотели бы ежегодно корректировать в сторону уменьшения стоимости концентрата. Мы против, что находит свое отражение в готовящемся документе. Но это только часть вопроса, то есть обеспечение жизнедеятельности шахт.

Государственная поддержка в нашем понимании – это развитие отрасли, строительство Новоконстантиновской шахты, разведка новых месторождений, которые нужны вместо выводящихся из эксплуатации шахт. Это составляющие стратегии, то есть сохранение цены и развитие отрасли. Срок подачи текста меморандума – 7 апреля, конечно, там есть пункты о слиянии, но есть и принципиальный вопрос в нашей постановке – включение или интеграция целостного имущественного комплекса ВостГОка, именно целостного, – отметил Матов.

Работа над документами действительно кропотливая, потому что в правительстве и ВРУ есть настоящее лобби, выступающее за приобретение уранового концентрата для украинских АЭС на мировом рынке. На сегодня сложилась цена на уровне 80 долларов за тонну уранового концентрата, поэтому важно, чтобы, согласно договорам с «Энергоатомом», продукцию наших горняков и переработчиков покупали по себестоимости, которая выше мировой на 30-40 долларов. Да, невыгодно, но конъюнктура рынка меняется, и цена может возрасти, как это было с золотом. Другое дело – вопросы энергетической безопасности, потому что самое дешевое сырье предлагает Казахстан, находящийся в орбите влияния нашего северного соседа. Поэтому гнаться за сиюминутной выгодой неправильно с позиции как всеобъемлющей безопасности, так и актуальности требований социальной политики на отдельно взятой территории. Нашим уранщикам нужна работа, бюджетам – поступления, а Украине – энергетическая безопасность.