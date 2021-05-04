«У акушерки должны быть правильные руки»

В преддверии Международного дня акушерства (5 мая) поговорим о… феминитивах. Тут такая неожиданность оказалась. Если вы скажете «акушер», сами того, может быть, не ведая, будете подразумевать доктора, акушера-гинеколога. А «акушерка» – это другая специализация, и мужчин там, как оказалось, нет, и этому человеку не обязательно иметь высшее образование, но его ответственность при родах не меньшая, чем у доктора. Вот так-то…

Но мы будем говорить об акушерстве в целом. И помогла нам в этом Елена Ткачева, заведующая родильным отделением роддома №1 Кропивницкого. Окончила школу в Аджамке и поступила в медицинский институт в Днепре. Интернатура и – работа акушером-гинекологом. Сначала в аджамской больнице, потом в Кировоградской ЦРБ, пару лет в Больнице Святой Анны, потом, с 2005 года, в роддоме на Николаевке. Между прочим, живет в Аджамке и каждый день ездит на работу, на роды.

– Елена Николаевна, вашей профессии выделили праздничный день. Это не просто день медика, а день акушерства…

– Жизнь начинается с рождения. Акушер – человек, который в этом непосредственно участвует. Каждый медик выполняет свою работу. Акушер не может давать обез­боливающее, не может делать операции на сердце, это человек, который помогает появиться на свет новой жизни. Это важно. И понятно, что он заслуживает иметь свой день, свой профессиональный праздник.

– Акушеры – это в прошлом повитухи?

– Акушерки, а не акушеры. Акушерки помогают доктору при родах. Раньше, действительно, была повитуха и земский врач, который имел образование и помогал женщине при родах. А повитуха не имела образования, но интуитивно чувствовала, что делать. Такие люди имели дар. Из них получились бы хорошие врачи, они имели бы достижения в области медицины, если бы у них была возможность учиться.

– Может акушерка самостоятельно принять роды?

– Классические, без осложнений может. Раньше, когда были только повитухи, не было врачей, была высокая материнская и детская смертность. Акушерка не может предвидеть события, которые могут случиться во время родов. Доктор тоже может самостоятельно все сделать, но он руководит родами, а акушерка – это тот человек, который первым берет ребенка в руки, обтирает и кладет на живот мамы. И у акушерки должны быть правильные руки. Это сродни ювелирной работе.

Во время родов обязательно присутствует бригада врачей: доктор, акушерка, санитарка, анестезист, анестезиолог, педиатр, неонатолог. Все присутствуют в родильном зале. Не все могут быть непосредственно возле роженицы, но они рядом и ждут или крика новорожденного, или команды срочной зайти в родзал. Ну, и муж может присутствовать. Это когда партнерские роды.

– Мужья при родах помогают или мешают?

– Когда схватки – помогают. Не все. Есть такие, что сидят в углу на стульчике, в телефоне играются, безучастные. Бывает, что женщина им больше занята, чем собой, водички попить предлагает, бутербродик, волнуется, не жарко ли ему. Но многие действительно помогают. Мне нравятся современные молодые пары. Они внимательны друг к другу, особенно в момент родов. Более взрослые не такие, иногда женщины не соглашаются на партнерские роды. А молодые почти стопроцентно мужья присутствуют на родах. Они молодцы, ничего не боятся, и часто это наши помощники. Есть и такие, которым плохо, падают в обморок. Но это естественно, объяснимо.

В послеродовой палате тоже по-разному себя ведут. Сразу видно, кто какой в быту, дома. Бывает, он лежит, а жена ухаживает и за ребенком, и за мужем. Но чаще видим таких, что крутятся вокруг жены и ребенка. Это очень приятно.

– Ковид вносит коррективы в жизнь, и в процесс родов в том числе. Как у вас с этим?

– Мы не прекращали партнерские роды. Поступают роженицы, мы помещаем их в обсервационное отделение (перепрофилировали гинекологическое), делаем ПЦР-тесты. Если тест негативный – переводим в общее отделение. В случае позитивного переводим в областную больницу, где рожают женщины с ковидом. За год у нас таких было всего три. Муж или приносит результаты теста, сделанного не больше чем за 72 часа до этого, или делаем экспресс-тест на месте.

– Родиться в рубашке – это афоризм или есть медицинское объяснение?

– Такое бывает, чаще при кесаревом сечении. Берем ребенка, а он в оболочке. Обтираем – и все. Сейчас, кстати, плацента и пуповинная кровь – ценный клеточный материал. Его можно сохранять, и люди этим пользуются. Особенно, когда болеет старший ребенок, и семья решает родить второго, чтобы вылечить первого.

– Сколько человечков вы приняли в этот мир? Это можно посчитать?

– Только приблизительно. Думаю, с 1997 года тысяч десять. Да, десять тысяч счастья.

– Как вы будете отмечать праздник?

– Просто друг друга поздравим. У нас, в принципе, каждый день праздник: появился на свет человек – чем не праздник? Это радость не только для родителей, но и для всех нас. Мы радуемся, когда все хорошо, переживаем, если есть осложнения. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что акушерство – самое святое, что есть в медицине.

Говорят, что медикам нельзя желать спокойного дежурства. Пусть ваши рабочие дни будут суетливыми, наполненными детским криком, а значит, счастьем. С праздником!