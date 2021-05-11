Широко- и узкоколейные новости

Кто часто ездит по железной дороге, тот, наверное, слышал, что начиная с первого апреля этого года каждый месяц билеты будут дорожать на 2 процента. До конца года подорожают в целом на 22%. Спасибо, дорогое правительство! Оно, вероятно, таким незамысловатым способом компенсирует убытки от коронавируса. Ну и, конечно, убытки от сокращения количества поездов.

Сегодня по станции «Кропивницкий» поезда курсируют по меньше чем десятку маршрутов. Это Днепр – Одесса и Одесса – Днепр, несколько поездов Одесса – Харьков и обратных Харьков – Одесса. Плюс Константиновка – Одесса, Одесса – Константиновка, Львов – Запорожье и Запорожье – Львов.

Не пережили карантина поезда Одесса – Лисичанск и беспересадочные вагоны Кривой Рог – Одесса и Одесса – Кривой Рог, их отменили в прошлом году и так и не вернули.

А когда-то, в зависимости от сезона, маршрутов было под тридцать! Было несколько из Москвы, а из Уфы до Одессы через Кировоград поезд шел почти трое суток! И до Сочи поездом Кишинев – Адлер через Кировоград надо было добираться почти двое суток.

Сокращение маршрутов – объективный процесс. Люди больше ездят на своих авто, появилось множество удобных автобусных маршрутов. Даже на Одессу, куда, казалось бы, удобнее всего, быстрее и дешевле доехать поездом или электричкой, едет в день чуть не десяток автобусов (в сезон). Ну а после начала оккупации Крыма и Донбасса у нас не стало поездов из России.

Поездом на сидячем месте доехать до Киева стоит от 201 гривни (цена на разные места немного варьируется), хочешь прилечь в купе – плати 441 гривню. Так же, как и две недели назад. Обещанное подорожание отложил карантин (если область, через которую следует поезд, в красной зоне, то подорожанию – нет. А Киев был красным). Разными маршрутками разных фирм можно до столицы добраться и за 240 гривен, и 320, и за 450 (эти забирают от дома и привозят к дому).

Самый дешевый билет до Одессы из Кропивницкого стоит 193 гривни. Можно и люкс купить за 1066 гривен за шесть часов пути. Одесса тоже едва вышла из красной зоны. Хотя неправильно говорим. Такие были цены на билеты. На Одессу недорогое всё раскуплено на недели вперед, раньше можно найти только дорогие люксовые билеты. Но все равно поездом дешевле, самая дешевая маршрутка до жемчужины у моря стоит 350 грн.

Но главное, что существует одесская электричка! За некоторое время перед карантином она со Знаменка – Одесса изменилась на Черкассы – Одесса. Потом ее закрыли, но сейчас она снова каждый день возит людей теперь уже по маршруту Знаменка – Колосовка – Одесса. И цена на нее (полный билет) по-прежнему 42 гривни, как и до карантина. Есть студенческие, детские билеты, ну и льготники – бесплатно. И тут нет никакой предоплаты и очереди – кто первый сел, того и место! Правда, 8 часов в этой электричке до Одессы – это пытка (проверено на себе). И обратной электрички Одесса-Знаменка очень давно нет. Так что на перекладных надо будет возвращаться через ту же Колосовку или Помошную.

Некоторые страшно испугались, когда электричку ненадолго отменили в конце апреля. Оказалось, просто ремонтировали железнодорожный переезд «276-й километр» перегона Шестаковка – Лелековка.

Тем временем идет ускоренная подготовка к началу работ по электрификации направления Долинская – Николаев – Колосовка. Увы, дирекция проведения этой электрификации находится не в Долинской и даже не в Николаеве, а в Одессе, но дело для города и станции архиважное. После нее грузопоток по этому направлению вырастет на 20-25 процентов, это почти миллиард гривен в год. Часть этих денег пойдет и на Долинскую, да и к работам уже привлекают спецов из города.

150 миллионов евро выделяют Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Столько же – государство. В прошлом году уже прошли международные тендеры, в итоге которых из 267 желающих поработать компаний было отобрано 6.

Когда все случится, немалая часть железной дороги в Кировоградской области полноценно вольется в Трансевропейскую опорную транспортную сеть (TEN-T), которая в перспективе соединит Европу и Азию, вот так вот!

Еще из железнодорожных новостей. 21 и 22 мая в Гайворонской городской территориальной общине состоится туристический фестиваль GOODoK FEST, посвященный сохранению исторической Гайворонской узкоколейной железной дороги. В рамках его будут и научно-практическая конференция, и концерт, и дискотека, и выставка раритетной железнодорожной техники, театрализованное действие, фотопленэр, флешмоб и много чего еще. И, естественно, поездка на легендарном поезде по узкой колее, в программу входит также некий завтрак машиниста! Имеет смысл съездить.