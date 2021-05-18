Наши «шевченковцы»

Ровно 60 лет назад в Украине была учреждена Республиканская премия имени Тараса Шевченко. Во всей тогдашней стране главными премиями служили Сталинская и Ленинская, но было решено, что нужны еще и национальные. В Узбекистане такой стала имени поэта Ниязи. В Киргизии – «Кыргыз ССРинин Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын», премия имени самого знаменитого акына Токтогула Сатылганова. Ну и т.д. У нас, конечно же, появилась премия имени Тараса Григорьевича. В Украине времен СССР 99 процентов лауреатов премии имени Шевченко были из Киева, с начала независимости прибавилось из Львова. Провинциалу в СССР стать лауреатом шевченковской было фантастикой. Хотя несколько наших земляков ее заслужили!

Начнем с начала.

Константин Параконьев.

Недоучившийся студент кировоградского пединститута при немецкой оккупации… работал в Кировограде художником, писал портреты Гансов и Фрицев, пел в украинском «националистическом» хоре. И с такой биографией он после войны стал актером театра! 22 года провел на сцене нашего театра имени Кропивницкого. Есть еще люди, которые помнят его игру. Говорят, круче всего он играл прощелыгу Сатина в пьесе Горького «На дне». Сам начал у нас ставить спектакли, «Мартына Борулю» Карпенко-Карого, к примеру.

Его сманили в Запорожье, где, по официальному представлению, за роль Ярослава Мудрого в одноименной пьесе «Ярослав Мудрый» ему дали Шевченковскую премию. Через три года после переезда из Кировограда. Потом он как режиссер первым в Украине поставил спектакль по пьесе Григория Горина и много чего еще. В Центральном государственном кинофотоархиве имени Пшеничного вроде есть записи его спектаклей, отправил запрос, хочу видеть, но у них сейчас проблемы, как я понял.

Анатолий Авдиевский.

Имел счастье лично общаться с мэтром. Великий человек. Часто бывал на рыбалке в Подлесном, откуда он родом. Как-то сдуру я спросил у продавщицы в местном магазине про Авдиевского. Ответ: «А хто це?» Не помнят в родном Федваре, так раньше называлось село, о своих…

Художественный руководитель, дирижер самого знаменитого украинского хора имени Верёвки, Герой Украины, член совета ЮНЕСКО по культуре – а его не помнят самые прямые земляки…

Люди! Благодаря таким, как он, во время, когда стирали грани между национальностями, творя «советского человека», он был одним из немногих, кто берег, культивировал (ужасное слово, но верное) украинскую культуру. А вы были хоть раз на концерте хора имени Верёвки?

Владимир Базилевский.

Уроженец Онуфриевского района работал журналистом в «Кировоградской правде», руководил у нас литературной студией «Сівач». Потом были Днепропетровск и Киев, большая карьера.

Написал много прекрасных стихотворений. Не для всех, мне, к примеру, его «Відчай доторку, пал поривання» не совсем заходят. Намного больше нравится его уникальная теория связи украинской и российской культур: «Явище, що його назвали українізацією російської культури. У Москві закріпилася українська проповідницька традиція. Російська драматична література живилася українською шкільною драмою. Україна стала кузнею культурних кадрів для Росії. У столиці метрополії звучала українська мова, якийсь час домінувала навіть українська вимова. Феномен Гоголя – то й відлуння тих процесів. Але завершилися вони, як відомо, нічим. Ми не скористалися своєю культурною перевагою й швидко її втратили».

Григорий Гусейнов.

Родом из Помошной, этот украино-азербайджанец стал одним из лучших проводников украинской культуры. Живет в Кривом Роге, издает журнал «Курьер Кривбасса». Основал премию «Глодоський скарб» (он в Глодосах Новоукраинского района лето проводил).

Написал много книг, в его «Господніх зернах» много о Кировоградщине. О Песчаном Броде в Добровеличковском районе написал отдельную книгу. Премию имени Шевченко ему дали в 2006 году.

Лидия Забиляста.

Девушка из села Олено-Косогоровка Маловисковского района, где и тогда, и сейчас живет триста с небольшим жителей, стала главной певицей страны.

Лидия Забиляста – очень давно солистка киевского оперного театра. В «Ла Скала» пела, конкурс вокалистов имени Чайковского в Москве выиграла еще в 1982 году. О своем детстве в кировоградском селе она говорила в одном из интервью: «Людям мої виступи подобались. Я допомагала їм згаяти час очікування, вносила позитивну нотку в життя. Адже ні радіо, ні телебачення тоді не було. А був обмінний пункт, до якого з’їжджалися з навколишніх сіл і чекали, щоб зерно поміняти на борошно. Бувало, люди лишалися на ночівлю. Вони знали, що десь по сусідству живе дівчинка, яку можна покликати чи заманити цукеркою, і вона зможе розвеселити. І я співала з задоволенням».

В Тарасовке Новгородковского района родился Дмитрий Иванов, журналист, поэт, лауреат Шевченковской премии в 2010 году. Он живет в Чернигове, где издает собственную газету, после получения премии он приехал на Кировоградщину, устроил серьезное действо в родных краях, «Украину-Центр» тоже пригласил. Книга, за которую он получил премию, называется грустно «Моє село в терновому вінку», посвящена уходящим маленьким селам Кировоградщины и Украины. Книгой восторгаются.

«Наша сучасна поезія, заклопотана масштабнішими загальнолюдськими проблемами, новою формою, еротикою, “провінційними” проблемами не переймається. Творів про село, навіть немічно-декларативних, обмаль. Дмитро Іванов, як і раніше, залишається одиноким, унікальним поетом, що продовжує наполегливо розробляти сільську тематику», – пишет поэт Леонид Талалай.

«Його строфи про село – це не пейзанські захвати. Це солона, гірка, чорна правда про людину в рабстві й про те, як вона почасти з останніх сил намагається зберегти в собі щось людське. Баладний лад Дмитра Іванова – то домежна скупість на слова. Відгетьковування всяких гарнот та стильових приоздоб. У час легковаження слова й намагання перетворити поезію на звичайну вербальну гру – це принципово важливо. Іванов не боїться видатися анахронічним. Він таки справді міцно стоїть обома ногами на своїй землі й не зрікається своєї правди», – это критик Михаил Слабошпицкий.

В небольшом селе Пустельниково Александрийского района 1 мая 1942 года, во время оккупации, родилась Евдокия Васильевна Колесник. Петь рано начала, сейчас она профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского, заведующая кафедрой оперного пения и музыкальной режиссуры, была солисткой Национальной оперы Украины.

Ценители помнят ее Наталку в «Наталке Полтавке», Оксану в «Запорожце за Дунаем».

Юлий Мейтус. Родился в январе 1903 г. в Елисаветграде. Закончил музыкальную школу у Генриха Нейгауза. Во время бурных событий был… пианистом при политотделе Первой конной армии Буденного. Да, были и такие должности в те времена.

В 1924-м в Харькове организовал первый в Украине джаз-бенд. В годы Второй мировой войны в Туркмении создавал национальную оперу, соавтор таких эпохальных произведений, как «Абадан», «Лейли и Меджнун», «Махтумкули». Также в российском Иркутске умудрился поставить абсолютно украинскую оперу «Гайдамаки». В 1944 г. переехал в Киев, где и жил дальше. Лауреатом Шевченковской премии стал уже во время независимости, в 1996-м.

А до того стал лауреатом Госпремии СССР за оперу «Молодая гвардия». Произведение, скажем так, неоднозначное, но зато оно было идеологически верное и выдержанное. Еще он создал оперы «Братья Ульяновы», «Рихард Зорге», сюиту «На Днепрельстане», но на украинскую тематику все же больше.

Вообще он поставил 17 опер, написал больше 500 (!) романсов, множество других произведений. Его имя носит музыкальная школа в Кропивницком.

Еще один лауреат Шевченковской премии из числа наших земляков, Федор Сарана, был… шевченковедом. Родом из Осиповки Новомиргородского района, кстати, до родины Тараса Григорьевича, села Моринцы, намного ближе, чем от Кропивницкого. Не уверен, что сейчас запоем читают его книги типа «Патріотичне значення творчості Т. Шевченка в роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу», но специалисты считают его труды глубокими, солидными, имеющими право на жизнь. Еще Сарана написал четыре работы о нашем земляке писателе Юрии Яновском, их и сейчас изучают в профильных вузах.

Есть еще ряд лауреатов Шевченковской премии, так или иначе связанных с Кировоградщиной. Например, самый знаменитый драматург СССР Александр Корнийчук, родом из Христиновки на Черкащине, немного работал на железной дороге в Помошной.

Другой драматург, тоже лауреат Шевченковской премии Андрей Головко много времени проводил в Новогеоргиевске (сейчас его правонаследник – Светловодск). Самый странный лауреат, кстати. В 1924-м он застрелил свою жену и пятилетнюю дочку и даже не сел в тюрьму, а спустя некоторое время начал получать премии…

Это так, не к месту, но ведь было? А мы ждем, кто от Кировоградщины будет следующим Шевченковским лауреатом. Кто-то обязательно будет!