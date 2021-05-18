Памяти Аркадия Мациевского

Будешь в центре Кропивницкого – мимо его работ не пройдешь. Памятник первому трамваю Елисаветграда, бюст Пушкина возле педагогического университета, памятник рабочим «Красной звезды», погибшим на войне, памятник жертвам Чернобыля, на каждом шагу памятные доски нашим легендам – Нейгаузу, Шимановскому и многим другим. Всё это сделал он – Аркадий Мациевский. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет.

Родом он из Любашевского района Одесской области, кстати, в каком-то смысле кузницы кадров для Кировоградщины – оттуда родом и легендарный литературовед Владимир Панченко.

Небогата наша область своими скульпторами, так уж сложилось. Многие наши знаковые памятники создавали мастера из Киева и Львова – Владимиру Винниченко, Александру Пашутину, Игорю Тамму, Виктору Григоровичу и т.д. Но Виктор Кривенко, Григорий Савченко и Аркадий Мациевский оставили прекрасную память о себе в своих работах.

Да, для нас создавали памятники классные скульпторы: Александр Ковалев из Киева (памятник Карпенко-Карому на хуторе «Надія»), Иван Макогон, тоже из столицы, создавший памятник Юрию Яновскому в Нечаевке Компанеевского района. Анатолий Фуженко, не буду повторяться откуда, сделавший бюст Василия Сухомлинского в Павлыше. Эдвард Кунцевич, давший нам памятник Марку Кропивницкому в областном центре, да, и он тоже из Киева. Любомир Яремчук из Львова создал памятник Пашутину. Оттуда же Владимир Цисарик, воплотивший в камень Владимира Винниченко и Игоря Тамма.

Отдельной статьи заслуживает Анатолий Губенко, в свое время главный архитектор Кировограда, многолетний глава областного управления строительства и архитектуры, он любил монументальное искусство, и многие из памятников без его содействия просто не появились бы, в том числе мемориальный комплекс на Валах. Но сегодня мы о Мациевском.

Он закончил самый правильный для скульптора вуз – Одесское художественное училище имени Митрофана Грекова. На скульпторов учат еще и в Киеве и Львове, но одесская школа уже лет 150 считается лучшей. В 1865 году была основана, первыми преподавателями были специально выписанные итальянцы.

По окончании Аркадия Ефимовича распределили в Ивано-Франковск. На Прикарпатье много его работ. А потом был Кировоград. С 1970 года. Дело субъективное, но его памятник казаку в Торговице Новоархангельского района, на взгляд автора этих строк, – это сила, лучший. Вроде бы и стандартно-лубочный – «оселедець, вуса, шабля, шаровари». Но реально крутой. Глядя на него, хочется чувствовать себя потомком героев Дикого степу. А вот его работы памятник Тарасу Шевченко в Знаменке не очень нравится – какой-то совсем демонический получился Кобзарь.

Еще Мациевский писал картины. Как-то умудрился в советское время не писать Ленина, Великий Октябрь и т.п. Его картины были другими – «Тарас Шевченко в ссылке», «Иван Франко и Михаил Коцюбинский в селе Криворивня» и т.д.

Память о нем – в его памятниках. Мы помним, Аркадий Ефимович.