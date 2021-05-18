Проект «УЦ» Наша тридцатка

Эта тридцатка из нашего проекта, посвященного 30-летию независимости Украины и Кировоградщины, была самой сложной. Вычленить тридцать личностей, наиболее заметных за эти три десятилетия, более других повлиявших на жизнь региона – поистине сверхзадача. Мы бы легко собрали список из трех сотен наших замечательных земляков. Но это уже надо было бы книгу писать, газеты мало. Так что примите без осуждения наш субъективный выбор лучших. Нам и так было нелегко. Номинанты расположены строго по алфавиту.

Андреева Лариса.



Кто-то скажет – как медика выделить, так сразу главврача областной больницы, «главной» в регионе. У нас много докто­ров можно было бы в тридцатку самых-самых за 30 лет вписать. Мы выделили некоторых. А почему Андреева? А из-за одного момента из ее практики в качестве участкового педиатра: «Как-то один мальчик стал рассказывать, как мама ругала папу. Мама его одернула, сказала, что об этом нельзя говорить чужой тете. А ребенок говорит: “Эта тетя – мой друг”».

Лариса Николаевна была участковым педиатром в Глодосах, Кировограде, главврачом 1-й больницы, возглавляла облздрав, была замом городского головы Кировограда, и вот уже скоро 10 лет во главе областной больницы, где только сотрудников почти 1700!

Она была отличным педиатром, а сейчас, в коронавирусную эпоху, – один из лучших менеджеров медицины. Доктор с большой буквы.

Антоньева Анна.

Биография этой уникальной женщины достойна книги или фильма. Учительница начальных классов в Ивановке в Новоукраинском районе захотела другой жизни. Немного преподавала географию в 7-й школе в Кировограде, потом резко пошла вверх – работать в комсомоле. А затем несколько лет занималась оздоровлением детей в обществе «Юниор». Поняв, что оздоравливать – это одно, а производить нездоровые напитки намного интереснее, создала ряд фирм, которые в итоге стали «Артемидой». Был период, когда каждая пятая бутылка водки в стране была «Артемида».

Сотни людей, работавших на «Артемиде», позже добились успеха в разных видах деятельности. Антоньева стала одной из первых в Украине женщин-миллионеров. Была депутатом, купила себе партию. Еще среди ее «заслуг», конечно, и гибель сахарной отрасли – она скупила большинство сахзаводов области и… всё, не стало этих заводов.

Бахмач Евгений.

Кто еще из наших может сказать, что запускал атомные станции? Только Евгений Степанович. 2-й блок Хмельницкой и 4-й Ровенской АЭС запустились на комплексах управления и защиты, созданных на «Радии», предприятии, которым управляет Бахмач. Еще его предприятия – лидеры по производству гранита и изделий из него для Украины и Европы, есть солидный агробизнес, производство светодиодных светильников и еще немеренного количества всякой продукции, от бетономешалок до зерносушилок, от навесных комбайнов до котлов отопления. А еще это он поставил Ангела-хранителя в областном центре и причастен к возведению многих памятников, от Пашутина до Тамма. Построил потрясающий храм.

Как он все это успевает делать – загадка. Талант инженера и управленца. Почетный гражданин города.

Березкин Станислав.

Одним из первых оценил масштабы, перспективы и потенциал выращивания и переработки подсолнечника и сои в нашей области. Настроил заводов по переработке. В том, что 10 процентов украинского подсолнечного масла делается в Кировоградской области, а Украина – №1 по его производству, есть и его заслуга. Как бы ни назывались его предприятия – «Система ССБ», «Сонола», «Креатив», GREENSTONE, – они много производили и производят.

Он был щедр, как мало кто из людей с его уровнем достатка. Просто не перечислить отремонтированные им сельские клубы, школы, амбулатории, больницы, проведенные фестивали, соревнования и т.д.

Трижды был избран депутатом Верховной Рады. Легко менял фракции. «Честно говоря, я не всегда понимаю, что такое оппозиция и что такое власть. Я понимаю так: если экономические вопросы будут решаться в интересах области, развития региона, бизнесу будут давать „зеленую улицу“, то в этих вопросах оппозиции просто быть не может. Оппозиция чему? Хорошей жизни?» – говорил Березкин.

Бойко Олег.

В конце восьмидесятых годов прошлого века это казалось чем-то невероятным – заняться в Кировограде бейсболом. Не лаптой или городошным спортом, а диковинной американской игрой. Но как-то так оказалось, что Кировоград-Кропивницкий стал столицей украинского бейсбола, местом, которое знают многие европейские спортсмены.

Родом из Хмельницкой области, много лет проживший в Туркмении, он учился в Киеве на летчика, когда его пригласили в Кировоград тренировать бейсбольную команду. А до этого он больше месяца провел в Канаде, изучая североамериканскую игру, как-то так получилось, что стал тренером сборной УССР. А потом попал к нам.

Сколько у Олега и его команд наград, медалей, грамот и прочего – сосчитать не сможет даже он сам. Член исполкома Европейской конфедерации бейсбола. Олег Николаевич показал и доказал, что можно с нуля сделать популярным отдельно взятый вид спорта в городе, где многие до того даже не знали значения слова «бейсбол».

Бродский Андрей.

На Кировоградщине не так много серьезных бизнесов, созданных не на руинах и осколках советских заводов, карьеров и шахт. Один из них – это «Велта». В свое время на предпринимателя из Днепра Андрея Бродского смотрели как на невменяемого – развернуть такое дело в наших условиях?!

А он начал добычу титановой руды в Новомиргородском районе, выстроил мощное предприятие, на сегодня на нем добывается 2 процента мирового титана! Район и город, по сути, живут за счет налогов от фирмы. В состав совета директоров «Велты» входит… бывший директор ЦРУ. А сейчас фирма разработала уникальную технологию получения металлического титана.

Желтобрюх Виктор.

Единственный человек в истории, который поочередно возглавлял два крупнейших завода – «Красную звезду» и «Гидросилу». А после создал свой завод «Ось».

Насосы, сеялки, прицепы от «Оси» – это хорошо. А еще благодаря ему были построены десятки жилых домов (15 тысяч горожан получили новые квартиры!), 4 детских садика, дом отдыха в Луговом. Без долевого участия заводов не был бы построен водовод «Днепр-Кировоград» и город до сих пор пользовался бы колодцами и колонками. Большинство аттракционов в дендропарке изготовлены на заводах при Желтобрюхе.

Жовна Александр.

Писателей в наших краях много. Но Жовна – такой один. Его рассказ «Маленькая жизнь» входит в школьную программу по украинской литературе – что тут еще скажешь? Вместе с Тарасом Шевченко и Иваном Франко.

Снял несколько фильмов, еще по его книге картину снял живой классик – режиссер Роман Балаян.

Написал совсем немного книг. Но при этом лауреат многих премий, имеет награды и звания. И продолжает работать с непростыми детьми в Новомиргородском интернате.

А еще Жовна, вероятно, первым в области стал ездить на кабриолете, машине с открытым верхом.

Кальченко Валерий.

Всего один наш земляк в разное время был министром, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины, главой Кировоградской областной администрации, народным депутатом, городским головой Кировограда, заместителем председателя торгово-экономической миссии при Посольстве Украины в Российской Федерации. Все это Валерий Михайлович. А еще, кажется, он единственный (!) политик из Кировоградской области, который десятилетиями состоит в одной партии – «Батькивщине».

А в советское время он построил десятки объектов в разных районах области – элеваторы, фермы, дома для переселенцев из Чернобыльской зоны.

Мало кто знает, что в свое время он отказался от ордена «За заслуги», которым его пытался наградить некто Янукович.

Кривохижа Анатолий.

До сих пор для многих в области «Ятрань» – это в первую очередь не речка на западе области, не пишущая машинка, и даже не популярные мясные изделия. А танцевальный коллектив, который создал и поднял на небывалый уровень Анатолий Михайлович Кривохижа. В 1957 году был их первый танец.

Был период, когда «Ятрань» был чуть не главным хореографическим коллективом Украины (при всем уважении к ансамблю имени Вирского). «Ятрань» чаще выступал в Москве, чем в Кировограде, а потом даже поехал представлять советское украинское искусство в Америку.

Что говорить, Кривохижа – единственный в нашей области деятель искусств, получивший орден Ленина. Такие награды давали лишь легендам сельского хозяйства вроде Гиталова и Шлифера.

Курбатов Владимир.

Владимир Ильич Курбатов – бывший директор ОАО «Кировоградская швейная фабрика “Зорянка”». В свое время он стал самым молодым директором по линии Министерства легкой промышленности СССР, дольше всех своих предшественников – больше 30 лет – бессменно руководил предприятием. Всего на фабрике он проработал почти 60 лет! Фабрику Курбатов возглавил в 38 лет, до этого был утюжильщиком, после учебы – инженером-технологом.

А в 47 лет он пробежал свой первый 42-километровый классический марафон. И потом бегал подобные еще 17 раз.

Курман Евгений.

Не так часто коренные киевляне переезжают на работу в Кировоград-Кропивницкий. Ну разве что эта работа – главный режиссер легендарного театра имени Кропивницкого.

До этого Курман ставил спектакли в Москве, Севастополе, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Одессе, конечно же, Киеве. Несколько лет руководил театром в Донецке.

И вот уже скоро десять лет, как он в нашем областном центре.

Дал мощный импульс театру, вдохнул в него новую жизнь. Никто не говорит, что до него были плохие или бесталанные руководители театра, нет, просто они были другие. И Курман после своего прихода ни одного актера не уволил.

А насколько масштабна «Сорочинская ярмарка» в его постановке! Достойна Бродвея и других ведущих театров мира. Этот режиссер – точно один из символов нашего современного города.

Ларин Сергей.

Он объективно был одним из самых ярких руководителей области за всё время. Особенно на фоне неплохих людей, которые на посту губернатора особо ничем не запомнились…

Говорят, что бизнесу при нем было жестко. Но. Он запустил множество сильных программ, таких, как «Купуй кіровоградське», «Стоп радон». Поразительно, но в прошлом месяце в областном центре был дан старт экспериментальному проекту внедрения измерительного комплекса радонового загрязнения в помещениях учебных заведений города. Слушайте, так все это уже было при Ларине… И датчики в школах, и системы вентиляции. Куда все делось?

И аэропорт, который зачем-то снова собрались типа ремонтировать, при Ларине получил статус международного и был вполне неплохо отремонтирован, открывал его тогдашний президент Янукович.

А уж какой при нем был баскетбол…

Липатов Андрей.

Да, был Феодосий Козачинский. Был Александр Осмеркин. Был Амшей Нюренберг. Был Петр Оссовский, даже со своими «Балладой о революции» и «Века проходят над Кремлем» все же у него немало и «степной Эллады». Но ни один из них не был настолько нашим художником, прочувствовавшим дух города, genius loci, гений места. И родился-то в Подмосковье…

Ни одного дня художественного образования. Не состоял в Союзе художников Украины. А лучше его нет. Он писал город и его людей так, как не напишешь словами, не сфотографируешь лучшим в мире фотоаппаратом в руках фотографа с мировым именем. Не случайно на стене Музея искусств сейчас красуется мурал «Сердце города». Черт побери, он сердце этого города, кажется, держал в руках.

Любович Юрий.

Этот человек дал городу и области голос. В то время как другой наш земляк Анатолий Авдиевский ставил голос стране во главе хора имени Веревки, а оперная певица, наша землячка Лидия Забиляста звучала в Киеве и Милане, Юрий Васильевич делал это в Кировограде.

Конечно, для кого-то голос Кировоградщины – это Сергей Демин или Антонина Червинская. И это правильно. Но голос Любовича сильнее хотя бы потому, что в составе одного из созданных им муниципального хора десятки лучших исполнителей края.

Перечислять все награды, все конкурсы, все зарубежные гастроли хоров Любовича (кроме муниципального, еще и детского, еще и женского PRIMA VISTA) можно очень долго. В общем, просто так звание почетного гражданина города не дают. И Андрей Липатов, о котором было выше, далеко не каждого портреты писал.

Мухин Василий.

Василий Георгиевич руководил Кировоградом в непростое для него время начала и середины восьмидесятых. Когда не было ничего, в первую очередь денег, свет отключали «веером» по районам, воду подавали по графику, троллейбусы не ходили, на рынках практически не продавали мяса – его некому и не за что было покупать, мясом давали взятки…

В прошлогоднем интервью «УЦ» он вспоминал: «Да, нелегкие были времена. Неработающие предприятия, пустые полки магазинов, табачные бунты, преступность… Все это было. Кризис усугублялся, и нам с каждым годом было все сложнее решать вопросы жизнеобеспечения города – вода, тепло, садики, школы, больницы…

Что касается главной на то время проблемы, то это, конечно, бюджет – основной фактор, определяющий возможности городского головы обеспечивать стабильную и качественную работу городских служб и выполнять свои предвыборные обещания. Есть деньги – мэр “на коне”, нет денег – все, на покой.

В то время формирование бюджетов городов и сельских районов осуществлялось через область. Именно там решали, кому сколько дать. При этом, конечно, присутствовал и субъективный фактор. Областные и районные госадминистрации, конечно, использовали этот рычаг для влияния на органы местного самоуправления. Одним словом, как в детской считалочке – “Этому дам, этому дам, а этому не дам, потому что…” Практически во всех областях на этой почве имели место конфликты между областными администрациями и городами».

Но Мухин город удержал.

Никулин Александр.

Александр Васильевич тоже один из незаурядных городских руководителей. Если Мухин город удержал, Никулин уже пробовал его развивать.

Это при нем впервые заговорили на тему энергоэффективности зданий и кое-что начали для этого делать. Никулин первым захотел распустить ЖЭКи как таковые, управлять ЖКХ по-новому, но сопротивление системы было страшным, на уровне области и даже министерств. Не получилось у него.

Еще он попробовал точно очертить границы города (их просто не было, были какие-то планы сталинских времен!). Провел зонирование городского пространства, в зависимости от удаленности от центра снижалась арендная плата для арендаторов городской земли.

Все сделанное им не перечислить, многое важное народ тогда просто не заметил.

Панченко Владимир.

Этот человек вернул городу одного из крупнейших и важнейших его уроженцев – Владимира Винниченко. Многие из самых эрудированных в советское время даже и не слышали об этом человеке, который родился и вырос на Чечоре.

Один из самых популярнейших драматургов Европы начала века, автор первого Универсала Центральной Рады Украины, глава Директории был вычеркнут из памяти украинцев.

Панченко исправил эту ошибку, первым поехал во Францию, в Мужен, где похоронен Винниченко. Он написал немало классных книг и работ по истории украинской литературы.

В свое время отказался от должности президента крутейшего вуза Украины – Киево-Могилянской академии. Чтобы было время книги писать и ездить по стране.

Был первым секретарем Кировоградской организации Национального союза писателей Украины.

Поплавский Михаил.

Поэт Юрий Рыбчинский сначала назвал самую знаменитую песню для поющего ректора «Іди навпростець». Но Михаил Михайлович сказал, что песня будет называться «Юний орел», потому что на гербе Кировоградщины изображен степной орел.

Кто бы что ни говорил об этом уроженце Мечиславки Ульяновского района, личность он очень незаурядная. И кто бы что о нем ни

говорил, он лучше говорит о себе сам, – Мих-Мих, как его называют студенты, издал несколько книжек с анекдотами о себе.

О его вкладе в украинскую культуру можно говорить вполне серьезно. В голодные девяностые он устраивал на работу в управляемый им институт множество певцов, музыкантов и актеров. Например, Андрея Данилко (Верка Сердючка), Владимира Горянского, Остапа Ступку и т.д.

Неплохой вклад он вносит и в экономику области. Солидный аграрный бизнес в родном районе, много ресторанов на участке трассы Киев – Одесса, проходящем через Кировоградщину, и т.д.

Пятов Андрей.

Этот человек в 2012 году привез в Кировоград на площадь Кирова Кубок УЕФА! Родился и вырос в нашем городе, тренировался на стадионе «Звезда». Потом были Полтава, «Ворскла», и донецкий «Шахтер». А далее сборная Украины и капитанство в этой сборной. Мог ли простой хлопец с улицы Попова о таком мечтать в детстве? Видимо, мечтал, раз добился.

Многократный чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА, лучший вратарь Украины много раз. Дольше всех в истории сборной смог держать свои ворота сухими – 752 минуты. Больше восьми матчей подряд!

Андрей Пятов – лучший пример для десятков тысяч пацанов по всей стране. Не совсем понятно, за что он дважды стал кавалером ордена «За мужество» (его дают военным, спасателям и т.д.). Возможно, за то, что он воспитывает четверых детей?

Райкович Андрей.

Ну что скажешь о действующем руководителе города, чтобы не обвинили в подхалимстве?

А есть что. Несколько десятков новых автобусов и троллейбусов изменили ситуацию в городе. Не меньше ее изменили ремонт моста на улице Полтавской, ну и, конечно, арка под железнодорожным мостом, о необходимости создания которой говорили еще с 1980 годов. Говорили, а один человек взял и сделал. Как и еще множество не таких заметных дел. Например, на большей части улицы Жадова при Райковиче появился… асфальт.

Да, при СССР дома строили, хотя и при независимой Украине там построили несколько. Но до тротуаров у единого блока коммунистов и беспартийных руки не доходили.

Савченко Владимир.

Казалось бы, с этим человеком шутки должны были быть плохи. На самом деле более спокойного, взвешенного, толерантного человека стоило бы поискать. А он был президентом Федерации традиционного карате Украины. Причем не в Киеве жил, а в Кировограде-Кропивницком.

Владимир в советское время несколько лет был главным детским ортопедом в госпитале Южной Группы Войск СССР в Будапеште, в Венгрии; там и познакомился с учителем карате Тошихиро Мори. Хотя карате он начал заниматься гораздо раньше, еще с 1974 года, создал первую в Одессе группу по занятию экзотическим видом спорта.

Он создал единственный в Украине Центр традиционного карате, который является главной базой подготовки сборных Украины по этому виду спорта. Объездил весь мир, участвуя в соревнованиях и учась новому.

Последней его мечтой было установить в Кропивницком Колокол Мира, есть такие по всему свету, инициатором был японец, переживший Хиросиму. Савченко не успел поставить такой у нас…

Сухомлин Николай.

Николай Алексеевич на разных должностях руководил Кировоградщиной много раз. Председатель облисполкома, дважды глава облсовета, глава облгосадминистрации, представитель президента в области, глава старейшин при ОГА (что-то наверняка забыли).

Горный инженер, Сухомлин как никто другой знает, что у нас в области находится под землей. О каких-нибудь горючих сланцах в Александровском районе он может говорить часами. Кстати, имеет большую коллекцию разных камней.

Его авторитет непререкаем. Его мнения по любому поводу взвешены, объективны, мудры. Человек, скажем прямо, не кировоградского уровня, а государственного. Но государство не всегда ценит такие кадры, хотя квалификация и опыт там высочайшие.

Урсол Григорий.

Перевернул наши взгляды на медицину и отношение доктора к пациенту. Все, кто отсиживал часовые советские очереди среди кашляющего народа в убогих стенах больниц, напоминающих хлев, понимает, о чем речь.

Создал первую в области частную клинику. Вложил в нее душу и сердце. Многие говорят, что в его Больнице Святого Луки дорого. Знаете, а «Мерседес» есть и будет дороже горбатого «Запорожца».

Серьезно переболев, в 10 лет решил стать врачом. И стал Врачом с большой буквы.

Френчко Виктор.

Памятники его работы окружают нас повсюду, по всей области, а мемориальные доски просто не сосчитать.

Но чтобы понять талант, надо было побывать у него в мастерской в самом центре Кропивницкого, на нынешней Дворцовой. Автору этих строк повезло бывать там не раз. Вся немалая площадь обители творца была заставлена скульптурами, наметками на скульптуры, статуэтками, барельефами, горельефами, большинству из которых так и не сложилось украсить улицы наших городов. А жаль. После Френчко у нас в области делают монументальное искусство люди из Черкасс, Киева, Львова.

Цуканов Николай.

Выпускник лесотехнического института, глава Народного контроля Кировограда в советское время, потом секретарь городского совета сделал нечто невероятное. Создал в городе первую частную открытую художественную галерею (у некоторых земляков в домах есть свои закрытые галереи, которым многие музеи позавидуют). Провел у себя в «Елисаветграде» сотни выставок, выпустил много книг, реализовал немало благотворительных проектов. Содержать галерею в городе, где еще не так давно в галерею, которая была в бывшем храме на Преображенской, водили школьников, а простые слесари, каменщики и сантехники посещали другие заведения? Да, это подвиг на самом деле. Во имя искусства и развития города.

Чмиленко Виктор.

Просто Герой Украины. Просто один из Небесной сотни. Правдолюб, правдоборец. Один из лучших уроженцев нашей земли за все времена. Всё.

Штутман Павел.

Почему после развала СССР умерло немало заводов в Кировограде и области? «Большевик», «Сегмент», «Пуансон», «Акустика», «Пишмаш», имени Таратуты и многие другие… А не всем повезло с управленцами.

«Красной звезде» и «Гидросиле» повезло. Павел Штутман начинал как реализатор их продукции, а потом стал и во главе предприятий. Более того, пусть число работников по сравнению с СССР уменьшилось, но работают они в разы эффективнее, а группа компаний обросла многими другими предприятиями и организациями – заводами в России, Белоруссии и других областях Украины, вузом-партнером, многими объектами недвижимости, крупнейшей в стране аграрной выставкой «АгроЭкспо».

Шубина Людмила.

Когда упомянутый выше «Пишмаш» уходил в небытие, не все смогли с этим смириться. Например, один из руководителей завода Людмила Шубина. На базе ряда цехов и новопостроенных зданий она создала несколько успешных предприятий, да, они не выпускают пишущие машинки, но делают много другого полезного. Кресла для людей с ограниченными способностями, к примеру. Еще создала медицинский центр, спортивный и много чего еще.

Людмила Владимировна – постоянный меценат и благодетель города. Она строит палаты реабилитации в больницах и за свои деньги ставит памятник жертвам Голодоморов, организует субботники и т.д. При этом принципиально не хочет иметь ничего общего с политикой.

Ярынич Владимир.

Уже легендарный врач-онколог… Десятки лет он руководил областным онкологическим диспансером. В девяностые, когда всем было туго, продолжал лечить людей, не уволил никого из персонала, строил новые корпуса. Как ему это удавалось – одному богу известно.

Разработал новую методику лечения рака желудка. В числе первых в Украине в диспансере под его руководством стали применять плазменный скальпель…