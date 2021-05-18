Сорок лет спустя

Известный всем горожанам Кропивницкого памятник рабочим «Красной звезды», погибшим в годы Великой Отечественной войны, с понедельника почти не виден. Несмотря на высоту в 5 метров, его закрывает забор. Что происходит?

Мемориальный комплекс из памятника, стел с именами погибших и с резьбой по камню, изображающей борьбу и труд рабочих, был открыт в 1974 году. В этом году завод отмечал столетие со дня основания, а также был награжден орденом Октябрьской революции. Авторы мемориала – скульптор Аркадий Мациевский (о нем есть материал в этом номере) и архитектор Анатолий Губенко.

Понятно, что за многие годы состояние мемориала не улучшилось. Первую реставрацию делали всего через 7 лет после открытия. После все годы – сорок лет! – памятник поддерживался в надлежащем виде стараниями коллектива «Красной звезды», а потом его правопреемника – «Эльворти». Трава всегда была прополота, цветы высажены, всё вымыто, побелено, покрашено, полито. Но всему приходит свое время. В первую очередь оно пришло к плитам, которыми вымощена территория мемориального комплекса. Это типовые «плиты бетонные тротуарные» ГОСТа 17608-91. Срока давности ГОСТ не регламентирует, только прочность на сжатии, морозостойкость и истираемость. А срок годности зависит от погоды, нагрузки и т.д., – одинаковые плиты на центральной улице Ташкента и в порту Мурманска служат абсолютно разное время.

Исходя из нынешнего состояния покрытия, руководство завода «Эльворти» приняло решение реконструировать мемориальный комплекс. В принципе, решение было принято не вчера, просто решили подождать с работами, чтобы 9 Мая родственники и горожане смогли прийти к памятнику почтить память погибших. И вот после Дня Победы начались работы.

Как рассказали «УЦ» в руководстве завода, плитка пришла в полную негодность. Портит своим видом центр города и мемориал. Поэтому и было решено провести новое благоустройство комплекса по современным европейским стандартам.

Был заказан проект у известного ландшафтного дизайнера, и началась работа. Всего предстоит заменить 1250 квадратных метров покрытия. Оно будет многослойным, с учетом всех требований – от прочности до дренажа. Подготовка почвы, керамзит, бетонная подушка и т.д., и только сверху плиты. Установят новые бордюры и много чего прочего. Предварительная стоимость проекта – 1 миллион 800 тысяч гривен.

Сегодня в городе страшно всех волнует вопрос зелени и деревьев в скверах. Что будет с зелеными насаждениями на мемориале? На заводе честно признают, что нынешнее состояние их грустное. Каждое дерево будет изучаться специалистом, и только потом будет принято решение, в любом случае, «голым» комплекс не останется ни в коем случае.