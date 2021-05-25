Анатолий Цесарский: мечтать о небе и работать на земле

«Где самолеты, а где сельскохозяйственная техника?» – спросите вы, но именно в нашем случае между ними очень много общего. Хотя бы погода, от которой очень зависят и летчики, и хлеборобы…

Мы приехали в Бобринец очень рано, чему «виной» была прекрасная автострада, поэтому буквально долетели и в начале 8-го утра уже стояли возле ворот «Бобринецкой сельхозтехники». Шел дождь, ожидание начала рабочего дня получилось скучным, но вдруг открылись ворота, и к нам вышел директор предприятия Анатолий Цесарский. Оказалось, что его рабочий день начинается в 6-45 – надо контролировать отъезд бригад на рабочие локации.

В эти дни предприятие отмечает свой 90-й день рождения, и ровно половину этих лет здесь работает Анатолий Юрьевич, причем попал он сюда во многом благодаря… невезению. Дело в том, что он мечтал и много сделал для того, чтобы стать летчиком, даже закончил летное училище, но подвело здоровье. Зато осталась любовь к технике, поэтому закончил Кировоградский техникум механизации сельского хозяйства, потом местную «Сорбонну» – КИСМ. Приехал работать в Бобринец: «Это было в 1976 году, мне понравился производственный процесс, в том числе и работа над урожаем, так и остался. Ни капельки не жалею, но, если бы пришлось начинать с начала, мечта никуда не делась – авиация! Как говорится, есть одна у летчика мечта – высота». Наверное, умение все делать максимально качественно, как учили в летном, помогло и в многолетней работе на земле, плюс привычка начинать день с физзарядки, которой директор верен и по сегодняшний день. И день свой он тоже заканчивает спортом – накручивает несколько километров на велосипеде, это помогает снять стресс непростых забот, которых всегда выше крыши.

Сейчас производственная деятельность частного акционерного предприятия «Бобринецкая сельхозтехника» сместилась в сторону чистого земледелия – обрабатывают земельные наделы, выращивают свиней и овец, и хотя некоторые виды деятельности сами по себе убыточные, все вместе они работают на общий результат. Можно сказать, что в Бобринце это единственное мощное промышленное предприятие, дающее работу и приличный заработок около полусотне жителей города. Кого-то масштаб может и не поразить, но для Бобринца это очень и очень. Средняя заработная плата по предприятию – 10,5 тысяч гривен в месяц, а трактористы и комбайнеры во время посевной или уборочной выходят на уровень 25-30 тысяч! Кроме хороших заработков для нынешних сотрудников, здесь помнят и о ветеранах производства, на большие праздники обязательно поздравления и продуктовые наборы, такие же подарки делают и пайщикам. В наше время это дорогого стоит, считает Анатолий Цесарский: «Для людей главное, что их не забывают, они это ценят, мы единственные, кто помнит о наших бывших сотрудниках и реально что-то для них делает». Мало кто знает, но в бывшем Бобринецком районе весомой помощью считается подвоз нескольких кубометров воды за счет предприятия – с водой здесь напряженка. Можно сказать, что в небольшом городе это единственное предприятие, где для сотрудников создаются особые условия, и не только для работы. Недавно «Бобринецкая сельхозтехника» за 115 тысяч гривен отремонтировала отдельную палату в районной больнице, где созданы нормальные условия для лечения, включая бытовые моменты.

О том, что предприятие на ходу, свидетельствуют и административное здание, и производственные цеха, и музей с фотографиями сотрудников разных поколений и наградами, в том числе наивысшей наградой Кировоградской области «Честь и слава Кировоградщины». В музее можно увидеть образцы продукции и оборудования, а возле офиса – полюбоваться ухоженным двором с цветником и молодым садом. Как говорит директор, это все для людей – и красиво, и фрукты берут, кому сколько надо.

Сегодня предприятие ориентировано на производство сельхозпродукции по нескольким направлениям, и надо сказать, что именно этот маневр в свое время позволил сохранить коллектив, чего нельзя сказать о каждой из 23-х других райсельхозтехник Кировоградщины, которые просто исчезли. Директор говорит, что Бобринецкое предприятие тогда спас расчет на приобретение техники – другие предприятия и хозяйства свои тракторы и комбайны конвертировали в металлолом, а Бобринецкая сельхозтехника начала принимать их в качестве погашения колхозных долгов, и это дало возможность для переориентации деятельности с обслуживания техники на ее использование.

При помощи советских тракторов, сеялок и комбайнов начали успешно обрабатывать землю пайщиков, а потом пришло время для технического перевооружения, хотя было психологически сложновато решиться заплатить 190 тысяч евро за импортный трактор. Сейчас в хозяйстве свои «Джон Диры» и «НьюХолланды», но специализация предприятия постепенно меняется. В 1976 году на предприятии работало 750 человек, это была крупнейшая «Сельхозтехника» в области. Литейное производство и участок резино-технических изделий, ремонтные цеха, автохозяйство были всецело ориентированы на обслуживание колхозов. Своя автобаза насчитывала 250 автомобилей, поэтому возили все – от молока и леса до химикатов, стройматериалов и зерна. Одних бензовозов насчитывалось 35 единиц, а в цехах работали лучшие мастера по ремонту, как говорится, от Бога. Не было такой детали или запасной части, какую бы не смогли сделать или отремонтировать местные умельцы.

Партия строго следила, чтобы во время уборочной простои комбайнов были минимальными, поэтому ремонтные бригады и специалисты выезжали прямо на поля, а все колхозы были закреплены за инженерно-техническими работниками сельхозтехники. Им частенько приходилось на ночь отправляться в соседнюю область, чтобы к утру доставить ремень для комбайна. Напряжение было естественным состоянием руководства.

Анатолий Цесарский вспоминает, как в 1986 году, в должности инженера по охране труда, ему пришлось днем и ночью два месяца подряд заниматься оборудованием комнаты для психологической разгрузки рабочих, чем несказанно удивили участников всеукраинского семинара. Для комнаты удалось достать даже кондиционер: «Все были удивлены, хотя пришлось поработать, раз получил задание – надо уложиться в срок. Авралы хотя и были, но деятельность всех служб и подразделений была отлажена, мы работали и зарабатывали очень хорошо, никаких предоплат, никаких проблем с платежами или с заказом запчастей, тем более с их изготовлением, не было». Сейчас время изменилось, появилась более качественная техника, тем более, что мировые бренды имеют свою сервисную сеть. Поэтому в последние годы «Сельхозтехника» ориентировалась на договоры с «Эльворти», бывшей «Красной звездой», и надеется возобновить сотрудничество, для чего есть производственная база и специалисты.

Сейчас появляются новые вызовы, связанные с рынком земли, непонятно, чего ожидать от владельцев паев, волнует отсутствие четких правил и стабильной ценовой политики, что не позволяет заниматься долгосрочным планированием. В разрезе административной политики тоже много непонятного даже для Анатолия Цесарского, который уже несколько созывов является депутатом городского совета Бобринецкой громады, сейчас он председатель депутатской земельной комиссии: «Мне нравится депутатская деятельность, а если говорить о политике, то я за справедливость, хочу решать проблемы людей, хочу быть полезным городу. Сейчас очень сложно ориентироваться в отношениях с вновь созданными объединениями территориальных громад в нашем районе, и это всем усложняет жизнь».

Но именно такие люди, как директор «Сельхотехники», и такие предприятия помогают громаде выстоять, считает городской голова Бобринца Леонид Кравченко: «Треба віддати належне керівництву „Бобринецької сільгосптехніки” за збереження приміщень і виробничої бази, бо ми єдині, де таке підприємство продовжує працювати. Для Бобринця це робочі місця й податки в місцевий бюджет, і все це збережено. Анатолій Юрійович – депутат не одного скликання, він має свою думку, свою позицію, знає про роль підприємства в нашому житті, але при цьому поводиться без якоїсь зверхності, його пропозиції конструктивні, а діяльність на користь громади важко переоцінити. Завдяки йому в нашій лікарні відремонтовано палату, дай Бог, щоб цей приклад наслідували інші».

В разговоре на производственную тематику тяжело уйти от сложных тем, тем более и погода, частые дожди, не способствует завершению весенне-полевых работ, но, говоря об истории предприятия и семье, Анатолий Юрьевич заметно оживляется: «Для нас все сделали наши предшественники, которые развивали предприятие после его создания 90 лет назад. Это руководители Антон Харчевный, Владимир Заикин и Николай Евладенко, это поколения рабочих и ИТР. Стараемся не подвести, сберечь созданное. Когда все получается, работа приносит удовлетворение. Но настоящую радость каждый из нас испытывает дома, когда все хорошо. Мне хорошо, когда приезжают из Харькова внуки. Там живет с семьей наш сын Феликс, доктор юридических наук, преподаватель Харьковского юридического университета. Мы с женой, Ларисой Наумовной, их всегда ждем».