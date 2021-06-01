«Эта музыка – бесценна и вечна…»

В Кропивницком завершился 25-й юбилейный всеукраинский фестиваль камерной и симфонической музыки «Травневі музичні зустрічі». С 5 по 26 мая в Кировоградской областной филармонии звучали шедевры классической музыки в исполнении камерного и симфонического оркестров Кропивницкого музыкального колледжа, а также коллективов Национальной и Черкасской филармоний.

Открыли фестиваль 5 мая концертом «Шлях до мистецького Олімпу». Основой программы стали романтические произведения XIX века Ференца Листа, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Жоржа Бизе, Яна Сибелиуса, Феликса Мендельсона, Камиля Сен-Санса и других. Играл симфонический оркестр музыкального колледжа (руководитель – заслуженный деятель искусств Украины Лариса Голиусова), а дирижировали и солировали сами студенты.

11 мая на сцене областной филармонии состоялся концерт квартета гитаристов Национальной филармонии и камерного оркестра «Концертино» Кировоградской областной филармонии. 14 мая к нам приехал академический симфонический оркестр Черкасской областной филармонии. А 16 мая был детский концерт «Країна музичних скарбів».

Завершающий концерт, состоявшийся 26 мая, был поистине феерическим! Кто не попал – потерял многое. В программе звучали известные романсы в исполнении Александра Безая: «Средь шумного бала случайно…» на стихи Алексея Толстого, «Зимняя ночь» Бориса Пастернака. Украинскую народную песню «Місяць на небі…» Александр Безай исполнил вместе со своей талантливой супругой Анастасией. Голоса этой пары достойны сцены Национальной оперы. Возможность же слышать их вживую в Кропивницком – большая удача для всех ценителей музыкального искусства нашего города. Шедеврально, до мурашек прозвучало и известное «Адажио» Томазо Альбинони с участием вокального ансамбля Кропивницкого музыкального колледжа (руководитель – Оксана Трушина).

Закрытие фестиваля прошло 28 мая в режиме онлайн на сайте областной филармонии.

О 25-м юбилейном фестивале «Травневі музичні зустрічі» журналистка «УЦ» пообщалась с руководителем камерного оркестра Кропивницкого музыкального колледжа, заслуженным деятелем искусств Украины Натальей Хилобоковой.

– Наталья Юрьевна, чем, на ваш взгляд, отличался этот сезон от предыдущих?

– У музыкантов по всему миру этот сезон разительно отличается от предыдущей концертной деятельности. Эта ситуация коснулась всего человечества, и на музыкантов она повлияла достаточно сильно: концерты сократились, а с ними и возможность выступать и зарабатывать. Я знаю, что во многих странах расформировывались коллективы, и многие музыканты остались буквально ни с чем. Но также мне известно, что в Европе выделялась хорошая персональная материальная помощь исполнителям. Это то, что касается ситуации в целом.

У нас же в этом году был весьма необычный фестиваль. Впервые в истории филармонии и нашего музыкального колледжа дирижерами симфонического оркестра на сцене были наши же студенты, которые изучают основы дирижерского мастерства в колледже.Концерт прошел с большим успехом. На сцене была удивительно приятная атмосфера творчества и юности, и в зале это тоже ощущалось.

Интересным был камерный концерт с квартетом гитаристов Национальной филармонии, которые приехали в этом году к нам впервые. Всё прошло на достаточно высоком уровне.

Безусловно, замечательным был заключительный концерт. Хорошо была выстроена программа из классических и популярных произведений:Дж. Россини, П. Чайковского, Э. Элгара, Д. Шостаковича, Й. Брамса, Л. Андерсона, М. Скорика. В сущности, со сцены звучала мировая классика. И мне всегда очень приятно, что мы, наши студенты и коллективы Кропивницкого музыкального колледжа и Кировоградской областной филармонии, дарим людям настоящее искусство. Эта музыка – бесценна и вечна. Она всегда будет звучать, до тех пор, пока существует человечество. Я считаю, что это предубеждение, будто люди не хотят слушать классику, якобы для них это нудно и неинтересно. Если артисты будут достойно нести свое звание и искусство, люди обязательно поймут и услышат эту красоту, а также смогут отличить хорошее исполнение.

К тому же многое зависит ещё и от того, как преподносить эту музыку. Кто был на последнем концерте, не мог не заметить, как замечательно его вела наш педагог Елена Иевская. Это удивительный человек, который может настолько тонко преподнести музыку, что люди непременно откликаются душой и сердцем на её слова. Поэтому Елена Олеговна Иевская также была виновницей нашего творческого успеха на сцене.

– А чем лично вам запомнится этот сезон?

– Самым запоминающимся, пожалуй, для меня были, как я уже говорила вначале, выступления и дирижирование наших учеников. К примеру, один из них, студент второго курса Саша Кушнарёв играл очень сложное произведение Камиля Сен-Санса «Рондо-каприччиозо», а Миша Солонченко дирижировал. Впервые в Кропивницком звучало соло Яна Сибелиуса «Туонельский лебедь», которое исполнила на английском рожке студентка четвертого курса Лолита Марченко. Лидия Чернобривец на высоком профессиональном уровне сыграла скрипичный концерт Феликса Мендельсона.Другие ученики тоже проявили себя очень достойно. Да и в целом, когда концерт удачный, он запоминается надолго, возможно, даже навсегда…

Из разных стран мира на протяжении долгих лет существования фестиваля к нам приезжали многие известные музыканты: солисты и коллективы. Общение и обмен опытом с такими артистами было весьма интересно. Надеюсь, что в самом скором времени эта традиция вновь возобновится.

– В целом довольны тем, как прошел фестиваль в этом году?

– Да, я довольна, что наши дети принимали в фестивале активное участие. Для них – это огромная польза и радость. Быть на сцене для музыканта – это большое волнение и такое же большое счастье, которым мы обмениваемся со зрителем. И, хотя после выступлений мы устаем, эта усталость – самая приятная …