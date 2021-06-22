Десять лет спустя

У нас в стране все новое – это еще не забытое старое. В Кабмине уже подготовлен законопроект, который с 2022 года возвращает обязательный техосмотр автомобилей.

Новый техосмотр будет отличаться от того, который отменили десять лет назад. ТО не будут проходить новые автомобили. Время техосмотра будет регламентировано. Кроме того, на каждом пункте будет внедрена фото и видеофиксация процесса – для предупреждения коррупции.

Вопрос к опытным автомобилистам – экспертам «УЦ»:

– Как вы оцениваете это нововведение?

Владимир Урсулов:

– «ТО, ТО, ТО – эти три разных понятия…», – как сказал бы ведущий одного давнего юмористического мультконцерта. А если серьезно, то ТО десяти-двадцатилетней давности – это сплошная коррупция по отношению и к автолюбителям, и к АТП. Знаю из личной статистики пойманных с поличным «реализаторов» талончиков прохождения ТО. «Такой ТО нам не нужен!», как сказал бы любимый спортивный комментатор.

А теперь посмотрите на дымящие КАМАЗы, маршрутки с отлетевшими мостами и «оленей с колхозксеноном»! С этим нужно что-то делать! Я за объективный ТО на сертифицированных СТО с полным комплектом современного оборудования и приборов, видеофиксацией и ответственностью за «липу». Всех дымящих, гремящих, ослепляющих граждан – на принудительный ТО!!! Со всеми вытекающими последствиями как для водителей, так и для СТО, и премией «зоркому глазу».

Игорь Фурманов:

– Как каждый адекватный водитель, я, конечно же, слежу за техническим состоянием автомобиля. Провожу все регламентные техобслуживания, своевременно меняю шины, аккумулятор, делаю необходимый ремонт.

​Все мои воспоминания о десятках обязательных в прошлом ТО связаны с коррупцией в разных ее проявлениях, хотя, подчеркиваю, я всегда следил за состоянием авто.

​О целесообразности ТО грузовых и авто, перевозящих пассажиров, думаю, дискутировать не нужно.

​Что же касается легковых, то современные авто настолько «умные», что неисправными не особенно и поедут. Они становятся все более надежными, безопасными, да еще и интерактивными. В будущем «захворавшее» авто само станет сообщать о проблеме прямо в техцентр. Поэтому в США, самой автомобильной стране мира, во многих штатах отменяют обязательные ТО для легковушек. В Австралии ТО имеет очень упрощенный регламент. Поэтому очень важно, какие именно услуги будут заложены в законодательство.

До настоящего времени единая точка зрения на эффективность технического осмотра автомобилей не сформировалась. Результаты ряда исследований не подтверждают вывод о положительном влиянии данного мероприятия на снижение аварийности. Потому особой перспективности таких ТО я не вижу.

Виктория Талашкевич:

– Я вожу автомобиль десять лет и не помню периода, когда техосмотр был обязательным. Но, поскольку я хочу, чтобы мой автомобиль был в порядке, а я и пассажиры – в безопасности, то постоянно – минимум раз в год, а то и чаще, – прохожу техобслуживание.

Думаю, что залогом успеха обязательного техосмотра будет отсутствие коррупционной составляющей. Если я смогу и дальше проходить осмотр на СТО, которой доверяю, это будет ок. Если руководство этой СТО сможет легко и без взятки получить разрешение выдавать своим клиентам легитимный сертификат техосмотра, это будет ок. Если же мне придется ехать на какую-то одну или одну из двух официальных точек, стоять там неделю в очереди и получать «одобрямс» по государством утвержденной – пусть даже низкой – цене, тогда это не ок. Потому что найдутся люди, прошедшие этот техосмотр за взятку. И меня это вообще не устраивает.

Сергей Компаниец:

– Буду краток. Воспринимаю решение о проведении обязательного техосмотра, как идею по созданию очередной коррупционной кормушки.