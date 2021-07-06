Евро 2020: взгляд очевидца. Праздник продолжается…

А так хотелось большего

Понимаю, что мой взгляд на выступление сборной на Евро-2020 будет отличаться на фоне общего восторга. Ведь после разгрома от англичан в четвертьфинале со счетом 0:4 команду Андрея Шевченко в Украине встретили, как героев. Да, это лучшее выступление национальной команды в финалах европейских чемпионатов, куда мы не так часто за 30 лет Независимости попадали. Это безусловный успех с точки зрения результата. Но горестный осадочек не только от последнего матча, но и от игры сине-желтых в целом остался.

Все прогнозы специалистов о легкой прогулке сборной Англии в противостоянии с украинцами сбылись. Англичане фактически сделали игру в начале первого тайма, когда быстро забили и сломали план тренеров нашей сборной. А потом за две стартовые минуты второго тайма для нас все закончилось.

Этот поединок был проигран еще до начала, в раздевалке, когда не нашлось психолога, способного вдохнуть в игроков уверенность. И нельзя сказать, что англичане показали что-то сверхъес­тественное. Они просто здорово воспользовались слабостями конкурентов. Ошибся и Шевченко, когда изменил шведскую модель построения игры, принесшую успех.

И только наши болельщики продолжали поддерживать свою команду до конца и не прекращали свои заряды. Они в этот вечер были значительно лучше тех, кого пришли поддержать.

Какие выводы можно сделать? Украина действительно оказалась слабейшей командой из всех четвертьфиналистов. Турнир был проведен неровно, с ужасными перепадами, с проблемами физического и психологического настроя и с тренерскими просчетами. При этом, не без доли фарта, команда Андрея Шевченко добилась лучшего результата в истории нашего участия в чемпионатах Европы. Требовать большего в таких условиях, когда косили травмы и были проблемы с физическим состоянием, было бы неправильно.

Ну а я благодаря такому спорному формату чемпионата Европы посетил три прекрасные арены в Амстердаме, Бухаресте и Риме. Стал очевидцем четырех поединков нашей сборной, а еще неудачи чемпионов мира – французов и, возможно, увидел игру будущих чемпионов Европы – англичан. Поверьте, это футбольное европейское путешествие было непростым, но очень интересным. И я старался работать так, чтобы вам тоже было интересно.

И мэр нам в помощь

Итак, в прошлый раз мы с вами договорились встретиться в Риме, куда были направлены все наши помыслы в случае победы сборной Украины над шведами. Но для начала хотелось бы поблагодарить городского голову Кропивницкого Андрея Райковича, который нашел возможность оказать мне такую необходимую помощь, без которой поездка в Бухарест, а затем и в Рим не была бы такой насыщенной и продуктивной.

Другими глазами

В шесть утра в день противоборства французов со швейцарцами я прибыл в уже такой родной и привычный Бухарест. Кстати, мой предыдущий уютный трехзвездочный отель, расположенный почти возле стадиона, взвинтил цены. И четыре звезды в центре оказались почти на две тысячи гривен дешевле. И я увидел, что Бухарест не такой уж депрессивный и серый. Может, солнышко изменило восприятие, а может, большее присутствие цивилизации без бомжей и грязи на остановках транспорта. Правда, отсюда было далеко до стадиона, что вызвало проблемы, когда уже после матча в очередной раз заблудился в ночном Бухаресте в два часа ночи. Таксисты без заказа везти к отелю наотрез отказывались, полицейские с моим английским «не андестенд», указывая куда попало. И только Убер спас. Да и то потому, что водитель был родом из Молдавии, а информация у меня на русском. До отеля я добрался в три ночи.

На том же месте…

К положительным моментам можно отнести близость моего отеля к Старому городу, где происходил основной зажиг болельщиков. На это буйство французских и швейцарских чувств и эмоций мне удалось попасть часа за четыре до начала игры. По эмоциональному накалу этот разогрев, по моему мнению, уступал украинскому перед игрой с Австрией. Но «Марсельеза» прозвучала а капелла, как и наш гимн, в том же месте, но в другой день и час. Еще была интересная развлекуха, когда под динамичную мелодию французы, а потом и швейцарцы как бы бросались в волны и плыли на руках своих коллег. И снова не ощущалось никакой агрессии и противостояния. Здесь было настоящее футбольное братство.

Не все то золото…

Ну а потом я получил неописуемое удовольствие от игры французов. Здесь помогло то, что посадили меня не в медиа-сектор, а чуть ниже, на дополнительные места. Ну, решили, видимо, не отказывать, кажется, единственному украинскому журналисту, который решил осветить этот матч. Но рабочего стола, розеток, монитора и прочего я лишился. Зато просто смотрел футбол и восхищался тем, как творят на поле чемпионы мира. Ведь по телевизору или когда такие соперники играют против наших, это высочайшее мастерство не бросается в глаза. А здесь перемещения, культура паса, техника, скорость и взаимопонимание просто впечатляли. Когда швейцарцы быстро забили и потом продержались целый тайм, все равно, не было никаких сомнений, кто на поле хозяин положения. Безотрывно смотрел на Погба, который вроде все делает шагом, и удивлялся его видению поля и умению отдать такую передачу, которую никто отдать не сможет. Или наблюдал за Канте, у которого, казалось, просто силы никогда не заканчиваются. А Бензема с его фантастической обработкой и умением сделать гол из ничего! И только Мбаппе из группы атаки чувствовал себя в этот вечер как-то неуютно.

Вы скажете: а чего это я нахваливаю проигравших? Но так бывает, что яркие творцы упиваются собственным умением и мастерством, уступая крепким и самоотверженным ремесленникам. Не факт, что даже в случае реализованного пенальти швейцарцы смогли бы удержать свой перевес. Слишком уж бросалось в глаза превосходство в классе парней Дешама. Когда же Погба сотворил свой шедевр, я даже написал восторженный пост в «Фейсбук» о том, насколько французы хороши. Но, видимо, и они сами решили, что нужно поберечь силы на испанцев. А на этом турнире никто не падает ниц перед фаворитами, и такое пижонское отношение к конкурентам карается незамедлительно.

Могли чемпионы мира не доводить дело до футбольной лотереи. Но швейцарцам помогли фарт и неважная игра Мбаппе, который еще и решающий пенальти не реализовал. Так что главные фавориты, говоря теннисным языком, преждевременно «зачехлили ракетки». И что любопытно, из представителей «группы смерти» первый раунд плей-офф не преодолел никто. На следующий день компанию португальцам с французами составили еще и немцы.

Оба на Бу

В фан-зоне познакомился с официантом, который обслуживал тех самых французов, которые летели в Будапешт на матч своей сборной, а оказались в… Бухаресте в день поединка украинцев с австрийцами. Как их там пускали в самолет – осталось загадкой. Именно мой собеседник разъяснил им ситуацию и помог незадачливым французам забронировать отель и дождаться матча своей команды уже в плей-офф. Но радости этот поединок болельщикам сборной Франции не принес. Как не принес радости поклонникам немецкой команды, которые болели за свою сборную в уже упомянутом кафе, матч с англичанами.

Мне команда Лева понравилась больше, но наследники родоначальников футбола на этом турнире не зрелищны, но очень прагматичны. Подопечные Саутгейта забивают мало, но ведь вообще не пропускают. А тут англичане забили дважды, да еще и Гарри Кейн впервые на турнире отличился. Так что потенциальный соперник сборной Украины определился. Оставалось дело за малым – пройти шведов.

«І доля таки усміхнулася»

Наши хлопцы сделали это через боль и ошибки, не без доли фарта. Но это была уже не та команда, которая безвольно уступила австрийцам. На поле вышли бойцы, горящие желанием победить. И наконец-то, наряду со стабильно классными Бущаном и Ярмоленко, мы увидели настоящего Зинченко. Ну и честь и хвала тренерскому штабу, который рискнул перестроить тактическую модель (три центрбека с первым появлением Кривцова, два опорника и два латераля с Зинченко слева на привычной по «Ман.Сити» позиции), что предопределило наш успех. А герой матча Артем Довбик, забивший тогда, когда серия пенальти казалась неизбежной, точно не вышел бы на поле, не получи ужасную травму его тезка Беседин. В общем, все звезды сошлись.

Римские (не совсем) каникулы

До матча наших с англичанами оставалось целых три дня, и я решил провести их с пользой для собственного общего развития. Отель забронировал скромненький, но не так далеко от стадиона. Ну и, как оказалось, в пятнадцати минутах ходьбы от Ватикана. Утром следующего дня отправился на забронированную за день до этого на Букинге экскурсию на курсирующем по кругу с определенным местом остановок специальном туристическом шатле. Такое удовольствие стоит 25 евро.

Первая же девушка, зазывавшая туристов на экскурсию, говорила на русском. И я не только узнал место остановки своего шатла, но еще и забронировал на следующий день экскурсию в музей Ватикана. И об этом своем решении ничуть не пожалел.

На экскурсии ты можешь выйти на любой из восьми остановок. А потом, познакомившись с красотами, продолжить путь на следующем автобусе. Я решил посмотреть на Колизей и, если получится, попасть внутрь. Но в кассах билеты не продаются – только онлайн. И здесь, как уже не раз в этой поездке, на выручку мне пришли украинская экипировка и наши соотечественники, которые живут и работают в Амстердаме, Бухаресте и вот теперь – в Риме.

Оксана, которая уже лет семь живет в Риме, сама обратилась ко мне с предложением о помощи в приобретении онлайн-билета в Колизей. За 20 евро наличными я получил пропуск не только в Колизей, но и в Римский Форум. Правда, в Колизее у меня не было доступа в нижние помещения, где жили гладиаторы. Но и так общее представление от этого монументального строения получил. Впечатляет!

В Форуме, который был центром жизни Древнего Рима, где вершилось правосудие и бурлила торговля, тоже все дышит древностью. Даже не верится, что все это сохранилось с тех времен до наших дней.

В общем, видеоматериала для цикла программ Sport UI, посвященного околофутбольным евровпечатлениям и наблюдениям, отснял очень много. Будет что рассказать и главное – показать. А в этот вечер я делился своими впечатлениями для радиослушателей «Футболомании» на «Радио Проминь». Как оказалось, нас – украинских журналистов – в Риме крайне мало, и любая информация из первых уст – находка. Вот я и старался не отказывать в комментариях одесскому «7-му каналу», телеканалу «Киев» и моим хорошим товарищам-радийщикам Вадиму Корженко и Александру Монзолевскому. Правда, из-за прямого включения пропустил последний туристический шатл, которые, оказывается, ходят до половины седьмого, и добирался на рейсовом автобусе.

Удивительное рядом…

Что удивило в первые два дня – это отсутствие признаков приближающегося матча. Ну не встречал я ни украинских, ни английских болельщиков. Оказывается, нашим путь в Рим, как и в Амстердам, был закрыт по ковидным причинам. А поклонникам наших соперников тоже аннулировали билеты, приобретенные после 26-го июня, из-за нового британского штамма вируса.

Бросилось в глаза, что Рим – город мопедистов, как Амстердам – велосипедистов. И крупных автомобилей здесь вообще не видел. Они просто не разминутся на маленьких улочках.

А по вечерам римляне дружно идут в кафе. Такое впечатление, что дома они не ужинают. И еще они очень любят мороженое. Специальных кафешек тут очень много. При этом ты платишь только за стаканчик и выбираешь мороженое из множества сортов. Это обалденно вкусно – рекомендую!

Назад, в эпоху Возрождения

Предматчевый день практически полностью провел в Музее Ватикана. Я бродил и наслаждался творениями рук человеческих пять с половиной часов. Фрески Рафаэля и Микеланджело, античные и более современные скульптуры, гобелены, старинные географические карты, картины Шагала, Кандинского, Дали, Матисса, ван Гога и других великих мастеров просто завораживают. Ну и атмосфера и красота Сикстинской капеллы, где, кстати, в отличие от других залов, запрещены фото и видеосъемка, ни с чем не сравнимы! Здесь ты попадаешь в другой, неведомый ранее, мир и понимаешь все величие мастеров эпохи Возрождения. Кстати, очень символично выглядело то, что уже на самом выходе красуется фото, где Папа Римский встречается с футболистами.

И тут наши…

Здесь я встретился и пообщался с двумя юными бывшими кропивничанами. Никита Колос живет и учится в Польше, а Екатерина Балабан получает образование в Швейцарии. Никита с отцом приехали специально на матч. Кстати, с Евгением Колосом, который недавно переехал на постоянное место жительства в Польшу, мы встречались и перед поединком в Амстердаме. Катя со своей львовской подругой приехала на экскурсию, но тоже очень хотела поддержать украинскую сборную на стадионе. Но билеты достать было практически невозможно…

Дорога к арене

Насладившись красотами, прогулялся пешком от Ватикана (около сорока минут) до «Стадио Олимпико». Благо, дорога прямая, и я шел по навигатору, практически никуда не сворачивая. Правда, на тренировку нашей сборной не успел. Моя вакцинация никого здесь не убедила, и пришлось делать очередной экспресс-тест. Хорошо, что лаборатория расположена рядом со стадионом, а не как в Амстердаме на краю света.

Когда радость на всех одна…

Вечером Евгений и Никита Колосы предложили поехать с ними на площадь Венеции, где расположена главная фан-зона. Там на большом экране как раз транслировался матч из Санкт-Петербурга (ох уж этот Платини с его форматом!), где итальянцы бились за полуфинальную путевку с бельгийцами.

По дороге мои новые друзья рассказали, что билеты на матч брали почти в пять раз дороже номинала у спекулянтов в Интернете. УЕФА же только на один день открыла онлайн-платформу по продаже билетов и тут же благополучно закрыла. В фан-зону моих попутчиков не пустили. Мне аккредитация позволяла пройти, но из чувства солидарности отправился вместе с ребятами на поиски паба, где можно было досмотреть поединок. Две попытки не увенчались успехом, так как все было забито. И только с третьего раза, когда до конца матча оставалось минут восемь, мы таки упросили пустить нас в ирландский паб.

Ох, как же бурно итальянцы реагировали на каждое удачное действие своих футболистов и как негодовали, когда рефери принимал решения в пользу бельгийцев. Ну и то, что творилось после финального свистка, возвестившего о победе «скуадры адзурры» со счетом 2:1, сложно передать словами.

Английский прогноз

Там же, в пабе, мы отыскали англичанина, которого с трудом уговорили на интервью. В качестве переводчика выступил Никита. Представиться английский фан, который работает в Прибалтике, отказался. По окончании беседы он еще перепроверял, не из британского ли я СМИ. Они там прикидываются иностранцами, а потом выдают свои сюжеты с интервью в эфир, выставляя собеседников в неприглядном свете. Но все же короткий разговор получился, и английский инкогнито сказал, что предстоящий матч для его команды не станет легкой прогулкой. Украинцы уже показали свой характер, и терять им особо нечего. Хотя, кроме Шевченко, назвать кого-то из нашей команды не смог. Англичанин поставил на победу команды Гарета Саутгейта со счетом 2:0. А главными претендентами на победу в турнире назвал все же итальянцев. И символично, что именно в этот момент на экране показали Роберто Манчини, который не сдерживал слез.

Форца, Италия!

А ночной Рим погрузился в радостную победную феерию. Машины сигналили, люди скандировали и дудели в дудки, и на лицах тысяч римлян светились счастливые улыбки. В этот момент я подумал, что очень бы хотелось, чтобы такая же неподдельная радость выплеснулась в ночь с субботы на воскресенье на улицы украинских городов…

Автор и редакция «УЦ» благодарят за постоянную поддержку настоящих меценатов и поклонников спорта Сергея Максимова, Руслана Згривца, Александра Павленко, Максима Березкина, Алексея Олейника, Тиграна Хачатряна, Виктора Тюпу, Сергея Кузьменко и Юрия Гугленко, а также Николая Онула, Николая Грицая и Андрея Райковича за помощь и содействие в поездке на чемпионат Европы.