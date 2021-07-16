Попри пандемію «Гідросила» збільшила свої продажі на понад 27%

Попри довготривалу пандемію COVID-19 завод «Гідросила АПМ» у 1-му півріччі 2021 року збільшив продажі продукції на 27,1%.

«Постачання зросло не тільки традиційним споживачам – Китаю, США, Таїланду, Туреччині, Сінгапуру та іншим країнам, а й з’явились і нові замовники. Найбільший зріст постачання зафіксовано до Таїланду – співпраця з цим ринком збільшилась утричі.

Окремо варто виділити початок регулярних поставок на новий та перспективний для підприємства ринок Індії, куди продукція постачається переважно на автобетонозмішувачі», – зазначив голова наглядової ради «Гідросила ГРУП» Павло Штутман.

Довідково

Сьогодні «Гідросила ГРУП» – найбільший виробник гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем в Східній Європі. Спеціалізується на розробці, виробництві і реалізації шестеренних, аксіально-поршневих і інших гідроприводів для гідросистем тракторів всіх класів, автомобілів, сільськогосподарських, дорожньо-будівельних, комунальних машин.

Виділення виробництва АПМ в окреме підприємство — «Гідросила АПМ» відбулось у 2009 році. Цього ж року відкрилося регіональне представництво у Шанхаї, після чого потужності українського виробництва збільшувались щорічно.